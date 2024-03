Quiénes son las fuerzas de la derecha que presionan contra la píldora abortiva ante la Corte Suprema

Mientras la Corte Suprema se prepara para escuchar el próximo martes los argumentos orales sobre el desafío de la píldora abortiva mifepristona, el organismo de control gubernamental Accountable.US está exponiendo a las fuerzas de extrema derecha que están detrás del caso histórico contra el derecho al aborto y la salud reproductiva en una conferencia de prensa compartida con La Opinión.

El caso que está ante la Corte Suprema podría limitar el acceso a mifepristona, un medicamento ampliamente utilizado para abortos con medicamentos, remodelar la política de atención médica y alterar el proceso de regulación de medicamentos que realiza la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos.

Los magistrados de la Corte Suprema se centrarán en una decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos que encontró que la FDA se equivocó al ampliar cómo y cuándo se puede dispensar el medicamento abortivo mifepristona.

El fármaco se utiliza en más de la mitad de los abortos en Estados Unidos y la decisión afectaría el acceso al fármaco en todo el país, incluso en estados que no restringen el derecho al aborto.

Las pastillas abortivas mifepristona (izquierda) y misoprostol (derecha) se convirtieron en el método preferido para interrumpir el embarazo en Estados Unidos. Crédito: Charlie Neibergall/Archivo | AP

Accountable.US identifica a las fuerzas de extrema derecha

Accountable.US destacó en un memorando el papel que ha desempeñado la red del activista judicial de extrema derecha Leonard Leo al financiar al demandante en el desafío de la mifepristona, el mayor caso de de derecho al aborto y derechos reproductivos en la Corte Suprema desde Dobbs, la decisión que anuló el fallo de Roe vs Wade que otorgaba la protección federal del derecho al aborto en Estados Unidos.

La investigación de Accountable.US desentrañó previamente las alarmantes tácticas de Alliance Defending Freedom detrás del caso: desde la Alianza para la Medicina Hipocrática, una coalición artificial de grupos pseudomédicos deshonrados que actúan como demandantes con denuncias legales defectuosas.

Quién es Leonard Leo

Leonard Leo es la fuerza impulsora detrás de una agenda extrema para despojar a los estadounidenses de sus derechos, erosionar la democracia y recompensar intereses especiales y en el proceso, se enriquece a sí mismo y a sus aliados, según expuso Accountable.US que mantiene una investigación en línea sobre esta persona.

Leonard Leo es el copresidente de la Sociedad Federalista y ha sido llamado el “susurrador de la corte” del expresidente Donald Trump. Crédito: Carolyn Kaster/Archivo | AP

Leo tiene un fondo para sobornos de $1,600 millones de dólares para rehacer la sociedad estadounidense a su imagen, restringiendo los derechos reproductivos, erosionando las protecciones al consumidor, intentando anular elecciones libres y justas y garantizando que las empresas de combustibles fósiles obtengan ganancias mientras la crisis climática hace estragos, y está utilizando prácticas turbias para continuar enriqueciéndose al mismo tiempo, según Accountable.US.

Leo, un importante donante conservador, ha trabajado para virar el poder judicial aún más hacia la derecha y asesoró previamente a Trump sobre las elecciones de jueces mientras Trump ocupó la Presidencia y colaboró en crear la actual mayoría conservadora de magistrados en la Corte Suprema.

ProPublica también tiene una detallada investigación sobre Leonard Leo.

Qué es la Alianza para la Medicina Hipocrática

La Alianza para la Medicina Hipocrática es un grupo antiaborto recién incorporado, establecido apresuradamente en 2022 tras la decisión Dobbs, en Texas, en una jurisdicción que sería favorable a su caso, donde era casi seguro que comparecería ante un juez antiaborto, para comenzar el proceso judicial de cuestionar el acceso a la píldora abortiva mifepristona así como la autoridad de la FDA para validar medicamentos, reveló anteriormente Accountable.US.

Sus supuestas afirmaciones científicas se desmoronan bajo escrutinio. Los estudios que citan en sus presentaciones legales han sido retractados, señaló la Uni’on Americana de Libertades Civiles (ACLU) al interponer un ‘amicus curiae’ el 30 de enero de 2024 ante la Corte Suprema en el caso FDA v. Alliance for Hippocratic Medicine, un caso que podría tener efectos graves en la capacidad de las personas para acceder al aborto y a la atención de abortos espontáneos en todo el país.

Y la verdadera fuerza detrás del caso, conocida como Alianza para la Medicina Hipocrática contra la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (que ahora está consolidado con un caso que involucra al fabricante de medicamentos Danco Laboratories) es el estudio de abogados de derecha cristiana Alliance Defending Freedom, que también ganó el caso Dobbs en la Corte Suprema, la decisión que anuló Roe vs Wade.

Cómo se orquestó el desafío legal contra el aborto con medicamentos

Expertos de Alliance for Justice y The Lawyering Project se unieron a Accountable.US para exponer cómo Leo y Alliance Defending Freedom trabajaron para orquestar un desafío legal al aborto con medicamentos, que es seguro, efectivo y ampliamente utilizado, en el caso legal sobre el derecho al aborto y a la salud reproductiva más importante ante la Corte Suprema, después de la anulación de Roe vs. Wade.

El presidente Joe Biden tiene entre los objetivos de su campaña restaurar el derecho al aborto en Estados Unidos. Crédito: Susan Walsh | AP

El mayor caso sobre el derecho al aborto desde la anulación de Roe vs Wade por el fallo Dobbs, que la Corte Suprema debe escuchar el 26 de marzo, se basa en una narrativa simple: un grupo de médicos representados por la organización profesional Alliance for Hipocratic Medicine dicen que el medicamento mifepristona, uno de los dos medicamentos utilizados para el aborto con medicamentos, es peligroso y que es ilegal dispensarlo por correo, y quiere que el medicamento sea retirado del mercado.

Esta, al menos, es la historia que cuentan los documentos legales de AHM.

“La Alianza para la Medicina Hipocrática no es más que una marca que Alliance Defending Freedom utilizó para llevar este caso de la píldora abortiva a la Corte Suprema”, dijo Caroline Ciccone, presidenta de Accountable.US, el grupo de vigilancia que analizó las declaraciones de impuestos de AHM. “Es profundamente preocupante que la Alianza para la Medicina Hipocrática pueda existir como un grupo tan endeble en el papel y lograr consecuencias de tan largo alcance como las que presenta este caso”.

Un juez federal de Texas ordenó el viernes 7 de abril de 2023 suspender la aprobación en Estados Unidos del medicamento abortivo mifepristona, poniendo en duda el acceso al método de aborto más común del país en un fallo que dejó de lado décadas de aprobación científica, basándose en la demanda presentada por AHM.

Qué opinan tres expertas legales

En la conferencia de prensa, la presidenta de Accountable.US, Caroline Ciccone, analizó cómo los esfuerzos para restringir el acceso a la píldora abortiva representan el último ataque conservador al derecho al aborto y a los derechos reproductivos y una estrategia más amplia de la derecha para socavar nuestro sistema judicial.

“Este caso que llegó a la Corte Suprema es otro ejemplo de la creciente crisis de legitimidad de los tribunales… los financiadores e influyentes de extrema derecha como Leo han corrompido el proceso judicial en su conjunto”, dijo la presidenta de Accountable.US, Caroline Ciccone. “Estas figuras juegan en ambos lados de la corte, actuando como casamenteros multimillonarios para jueces conservadores, financiando grupos de derecha, llevando innumerables casos al tribunal superior y ayudando a fabricar casos alineados con su agenda de extrema derecha, que luego son escuchados por los mismos jueces en conflicto”.

“El Quinto Circuito es el circuito más receptivo si eres un ideólogo de extrema derecha al que no le importan mucho los hechos”, dijo Rebecca Buckwalter-Poza, investigadora principal y asesora judicial principal de Aron en Alliance for Justice. “El Distrito Norte de Texas realmente se ha convertido en una industria artesanal conservadora de denuncias legales”.

“En esencia, el fallo del Quinto Circuito ignora la ciencia y la medicina y, si se mantiene, exacerbará aún más la crisis de acceso al aborto en todo el país. Y sabemos que estos impactos recaerán con mayor fuerza en las personas de color, las personas con bajos ingresos y las personas que ya enfrentan desafíos para acceder a la atención médica”, dijo Amanda Allen, directora ejecutiva adjunta de programas legales de The Lawyering Project. “Esta demanda no se refiere sólo al acceso a la mifepristona, sino que también busca socavar la autoridad de la FDA para aprobar medicamentos en general y podría tener implicaciones de gran alcance para el desarrollo de medicamentos en los EE.UU.”

La conferencia de prensa de Accountable.US y las expertas legales puede verse aquí.

