Adam Sandler trabaja en la secuela de la película “Happy Gilmore”

Una de las películas con las que Adam Sandler obtuvo fama mundial es “Happy Gilmore”, y ahora los fans de esa comedia han recibido una sorpresa, pues el actor Christopher McDonald, quien interpretó al villano, dio a conocer que Sandler ya escribió el guión para una secuela.

Durante una entrevista que concedió a la estación Audacy 92.3 The Fan, McDonald habló al respecto: “Vi a Adam hace unas dos semanas y me dijo: ‘McDonald, esto te va a encantar’. Le dije: ‘¿Qué?’, y él me contestó: ‘¿Qué tal eso?’ Y me muestra el primer borrador del guión de “Happy Gilmore 2”. No quiero ser un mentiroso, pero él me mostró eso y pensé: ‘Bueno, eso sería fantástico’. Así que está en proceso. ¡Los fans lo exigen, maldita sea!”

Estrenada en 1996, “Happy Gilmore” fue la tercera película de Adam Sandler en plan protagónico. Él interpreta al personaje titular, un jugador de hockey con problemas de manejo de la ira que descubre su talento para el golf, inscribiéndose a un torneo para competir por el primer premio y así ayudar a su abuela, que podría perder su casa.

En 2017 McDonald le comentó a Rich Eisen que ni él ni Sandler esperaban que esa cinta se convirtiera en uno de sus trabajos más recordados: “Esto es generacional. Porque fue la belleza de la televisión la que causó todo. Cuando la película salió tuvo un éxito moderado, pero ahora la gente la ama, la mencionan. Disfruté mucho trabajar con Adam y el director Dennis Dugan. “Happy Gilmore” me abrió muchas puertas”.

Hasta el momento, Adam Sandler no ha hecho comentarios acerca del guión para esa secuela; el actor ha obtenido buenas críticas por su más reciente filme, titulado “Spaceman” y en el que comparte créditos con Carey Mulligan y Paul Dano. Él actualmente trabaja en una película dirigida por Noah Baumbach, que forma parte de sus múltiples proyectos para la plataforma de streaming Netflix.

