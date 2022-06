Adam Sandler recordó el bochornoso momento que vivió en una playa nudista en España

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En medio de la promoción de su nueva cinta, el actor estadounidense Adam Sandler relató uno de los momentos más cómicos que vivió durante su estancia en España, específicamente en una playa nudista. ¿Qué llevó al famoso a pasar un vergonzoso momento? Sigue leyendo para enterarte.

‘Garra’ es el nombre de la película que Adam Sandler filmó en España y que relata la historia de un hombre que viaja hasta España en busca de jóvenes promesas, y acaba encontrándose con el jugador de los Utah Jazz.

Y, aunque las grabaciones de dicha cinta estuvieron llenas de momentos graciosos, también hubo una experiencia que dejó un “amargo” sabor de boca al actor.

En entrevista con Jimmy Fallon, Adam Sandler compartió una anécdota de su visita a una playa nudista en la denominada ‘madre patria’. “Me bañé en el Mediterráneo, que tiene mucha sal. Simplemente flotas. Estaba pasándolo bien flotando por ahí, miro hacia arriba y veo una playa y voy flotando hacia ella y… Todo el mundo estaba desnudo“, dijo el famoso.

Al nunca haber estado en una playa de este tipo, intentó “pasar desapercibido” y quitarse la ropa. Sin embargo, rápidamente cambió de opinión ante la idea de que alguien lo reconociera y le tomara una foto como Dios lo trajo al mundo.

Lamentablemente, al estar dentro de la playa, le fue difícil colocarse la prenda y a su martirio se sumó una inesperada compañía: “Había una gaviota española cerca y creo que pensó que ‘eso’ era un gusano, empezaron a venir otras y les dije: ‘No, no es un gusano‘”, narró Sandler entre risas. View this post on Instagram A post shared by The Tonight Show (@fallontonight)

El bochornoso momento fue captado por algunos locales, pero el actor concluyó su relato asegurando que acabó invitando a las gaviotas “patatas fritas, como compensación”.

