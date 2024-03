Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de marzo de 2024

Piscis

Momento de cerrar ciclos e iniciar desde cero, has desperdiciado mucho tu tiempo en cuestiones vanas que no te han dejado nada bueno ni de provecho, debes aprender que solo tienes esta vida para ser feliz, no la desperdicies en cuestiones que realmente no tienen ninguna importancia. Dos amores de tu pasado retornan, no traen nada nuevo ni bueno así que no te detengas porque no vale la pena, momento de cerrar esos viejos ciclos que no te han dejado nada bueno. Cambios de humor los cuales podrían causar conflicto en tu interior al punto de no saber qué decisión tomar, deja que todo tome su curso y aprende a pensar con tu cerebro y no con lo que guardas en medio de tus piernas. No te compliques tanto la existencia que lo que es será, haz un lado todas esas preocupaciones que solo te están acabando, si quieres un mejor trabajo ve tras él y no esperes que solo te caiga del cielo que no va suceder.

Acuario

Deja de arrastrarte por quien no lo merece, la vida seguirá su curso y no se detendrá ni por ti ni por nadie, no pretendas hacer cambiar la opinión de las demás personas, aprende a respetarlas así como ellas respetan tu imposición porque se te da mucho eso de ordenar y tener el control de todo donde tu estés presente. No temas a cambios laborales quizás es lo que necesitas o te hace falta. El valor que no tienes para expresar lo que sientes es el mismo valor que te podría hacer perder lo que quieres en tu vida. Deja de pensar que la vida no es justa, todos sabemos que así es pero qué se le va hacer, no queda más que seguir partiéndotela para lograr tus metas y tus objetivos, te viene un dinero extra y una discusión con una persona de piel blanca, el amor se va manifestar mediante una red social. No dejes que la vida te vuelva a cobrar una factura que no te pertenece. Deja tus miedos en el pasado y centra tu vida y energía en lo que está llegando, si algo no llega ve por eso.

Capricornio

En el amor se ven terrenos complicados pues aún te cuesta trabajo saber qué es lo que en verdad quieres en tu vida, cambias muy rápido de opinión y eso te hace indeciso e indecisa y debido a eso has perdido grandes oportunidades. Deja de vivir de rodillas y de quejarte por todo, eso te hace una persona débil e inútil de la cual quienes te vean y no te conozcan podrían aprovecharse. Muchas oportunidades de crecimiento laboral y un viaje se comenzará ha planear una persona de pile canela o morena entrará en tu vida y surgirá una bonita amistad. Te llegarán pensamientos impuros y quizás un sueño húmedo con amistad. Ten presente que nada es eterno así que aprende a disfrutar lo que tienes de la mejor manera, el día que las criticas no te preocupen ese día podrás encontrar la verdadera felicidad en tu vida. Deja que la vida siga su curso, disfruta lo que tienes y hacia dónde vas y te diriges, recuerda que lo importante no solo es llegar a la meta sino disfrutar el camino ha su llegada. Te llegarán chismes de familiares que hablarán mal de ti que eso ya no te quite el sueño.

Sagitario

Bájale a tu carácter que solo te va meter en problemas, no sabes controlarte y destruyes todo a tu paso y eso a la larga te puede traer grandes complicaciones. La vida te pondrá pruebas que te van enseñar a valorar lo que tienes en casa, recuerda que en esta vida hay prioridades, ves por lo que quieres y amas y has a un lado eso que solo te estorba o no te hace feliz o deja algo. Grandes cambios y compromisos se avecinan pues si ya creías consolidada una relación en caso de tener pasará a una etapa más fuerte y estable al punto que este año podrías terminarlo casado o casada. Aprende a quitar de tu vida eso que te ha hecho daño y lastimado desde hace muchos años y que está afectando tu vida y tu relación en caso de tener, suelta todo eso que te ha dañado y que no te deja avanzar, que no paguen justos por pecadores o de lo contrario podrías perder lo que más amas. Necesitas ser un poco más tranquilo y bajarle a tus estados bipolares que hacen que destruyan todo a su paso, no esperes nada de nadie.

Escorpio

Deja de pensar en cuestiones negativas que no te dejan nada de provecho, en lo laboral se ven cambios muy buenos sin embargo algunas veces no haces tu trabajo como deberías. Aprende a ya no dar tanto sino recibes en la misma proporción, te vienen grandes cambios muy buenos los cuales te enseñarán a valorarte más y no soltar prenda tan rápido. Muchos cambios, mucha incertidumbre, no sabes para dónde vas ni qué camino seguir, has cambiado demasiado y ya es difícil que sientas amor, cariño o querer por alguien pues se te complica ablandar el corazón y volver a sentir y eso se debe a ciertas traiciones y engaños que sufriste en tu pasado. Debes aprender a no esperar nada de nadie, algunas ocasiones das todo esperando lo mismo y nomas te quedas viendo al darte cuenta que no recibes lo mismo que diste. Trata de no complicarte tanto la existencia, ve por lo que quieres de una buena ves y no te detengas por nadie, si algo no te gusta cámbialo, si no funciona next pero nunca te quedes viviendo en la rutina o con algo que te disgusta y no te hace sentir absolutamente nada.

Libra

Tu manera de ver la vida deberá de estar enfocada en cuestiones positivas, traes muchos proyectos y metas que no se han consolidado porque no has querido o te ha faltado tiempo. Vienen días de reflexión y de rompimiento de relaciones o de amistades, llévate las cosas tranquilas y que eso ya no te afecte o haga daño. No debes permitir que nadie te baje de tu nivel, sabes bien lo que vales y lo que mereces en tu vida así que no te dejes mangonear. Ten cuidado con una noticia que te llegará, podrías interpretar más dicha información. Momentos buenos y un viaje que se está planeando está por llegar. Te cancelarán salida con amistades o familia. Te encontrarás en tu camino a personas que querrán arruinarte o no dejarte avanzar sin embargo estará en ti el sacarles la vuelta o hacerte a un lado, no vale la pena detenerte por esas personas. Deja de pensar o creer que los sueños se cumplen solos, debes de poner mucho de tu parte para que así suceda. Si has estado preocupado por una situación que no se ha resuelto no te preocupes que a más tardar a finales de mes se resolverá.

Virgo

En el amor hay muchas posibilidades de concretar algo serio, no seas tan exigente al momento de buscar o salir con alguien recuerda que como esté el sapo deberá de estar la pedrada, si quieres un modelo ponte las pilas y que lo que pides sea lo mismo que ofreces. Tu pareja (en caso de tener) andará muy cariñoso o cariñosa ni te emociones mucho que en unos días sabrás que es lo que quiere o necesita. No cambies tu sentido de humor pues es lo que atrae a las personas. Una amistad necesitará mucho de tu ayuda. Momento de madurar y buscar algo estable y sólido y dejar de andar aflojando a medio mundo. Hay una situación laboral que te traerá algo tenso sin embargo vienen buenas noticias, espera que todo madure para que el ofrecimiento o noticia que esperas sea mejor de lo que buscas y quieres. Haz una limpia en tus amistades pues muchas de las personas que te rodean suelen envidiarte mucho y tomar cierta información tuya para llevársela a ex pareja o personas que no te quieren ni te ven con buenos ojos. Una llamada o mensaje te pondrá muy de buenas. Recibirás noticias importantes Sin embargo cuando logras enamorarte eres capaz de cambiar el mundo de quienes te rodean pues sueles derramar mucha paz y confianza.

Leo

Una persona que físicamente ya no está en este mundo te dará una señal, debes de saber que no hay día en que no te acompañe y te cuida desde otro cielo. Si tienes pareja, da el siguiente paso, un compromiso o viaje podría consolidar la relación. Viene un desprendimiento muy perro de una persona, debes aprender a soltar y dejar ir, nada es para siempre y no mereces a nadie que con sus desprecios o falta de tiempo y actitud te haga sentir mal. Tu inestabilidad en las relaciones se debe a que te has fijado más en la envoltura de las personas que en su interior, no te permitas seguir viviendo de esa manera, antes de iniciar cualquier relación date la oportunidad de conocer los verdaderos sentimientos y aspiraciones de la otra persona, así no te llevarás sorpresas. No te presiones en tomar decisiones, aprende a ver qué es lo que más te conviene y después toma tus decisiones. Si tienes pareja, la desconfianza podría ser el talón de Aquiles que provoque problemas.

Cancer

No te dejes caer ni hagas que te afecten comentarios negativos, la vida te pondrá muchas pruebas y situaciones muy difíciles sin embargo aprenderás a salir adelante y aprender de esos errores. Cuida mucho tu parte emocional y no permitas que ya nadie te lastime. Si sigues descuidando tu alimentación subirás mucho de peso. Pon atención a tus sueños pues te revelarán una gran verdad que está por suceder. Si tienes pareja se visualiza celos que lejos de alejarlos los unirán más que nunca. Deja a la vida que se encargue de joder a todas esas personas que se han sobrepasado contigo y te han causado sufrimiento. Algunas veces te flagelas mucho y te culpas de todo lo que pasa a tú alrededor y no debe de ser así, deja que las personas se hagan responsables de sus actos y no cargar con maletas que no son tuyas. Reflexionarás en estos días sobre todas las situaciones por las que has pasado en tu vida, te darás cuenta que han valido las penas las caídas y los golpes que te ha dado la vida pues gracias a ellos has ha prendido a valorar lo que ahora tienes.

Géminis

No caigas en juegos absurdos de familiares que quieren provocar conflictos, aprende a escuchar y callar. Un nueva oportunidad de viaje o cambio de residencia se podría presentar. Aprende a que no te tumben críticas o comentarios negativos hacia tu persona. Un nuevo amor se visualiza de tierras lejanas y llegará mediante una red social. Pon atención a las señales que se te presentarán en estos días pues te llegarán nuevas oportunidades laborales y reuniones o fiestas en las cuales la pasarás de la mejor manera. Tu sentido de humor te ayudará mucho atraer a muchas personas a tu vida sin embargo deberás de ser bien cauteloso o cautelosa pues podrías dejar entrar a tu vida a personas que solo te utilizarán para lograr alguno de sus objetivos. Ya no finjas sentimientos con quien no lo sientes, no caigas en errores por agradar a alguien que no lo valora. Movimientos en tus pensamientos, en tus actos y en tu corazón, estarás en un tono muy seco y quien te quería y buscaba con insistencia empezará alejarse pues no recibió de ti ni el más mínimo afecto o entrada a tu vida.

Tauro

Sueños que te avisarán de acontecimientos que se aproximan. Traerás mucha suerte en juegos de azar sin embargo es importante que no apuestes el dinero que no tienes. Muchos cambios en puerta que te harán madurar y despojarte de toda esa gente que solo te hace sufrir y sentir mal. Es importante que cambies tus actitudes alzadas, tienes que aprender de la humildad pues será con lo que lograrás atraer a ti a quien se te dé la gana. Compras se aproximan y un poco de problemas económicos, has gastado mucho en cosas que ni necesitas. Tu familia requiere de más tiempo a su lado, recuerda que es lo más importante que tienes, aprovéchala y no la dejes ir. Recuerda que cada acción que hagas sobre otras personas regresará a ti por triplicado. En el amor vienen muchos cambios importantes si tienes pareja habrá motivos para culminar la relación pues te sentirás en un bache sin salida, te darás cuenta que ya las cosas han cambiado y lo que los unía o los mantenía juntos ya no es suficiente, han perdido el piso y dejado de ser lo que eran cuando iniciaron, necesitan poner las cartas sobre la mesa y salir de la monotonía que los está jodiendo.

Aries

Enfermedad en integrante de tu familia. Cuídate de vecinos o vecinas envidian mucho a tu familia y podrían hacer algo pa fregarlos. Podrías entrar en conflicto con amistades al enterarte de chismes que habla de tu familia. Amor del pasado retorna, solo a fregarte la vida, está en ti si le dejas entrar o le mandas a chihuahua al baile. Déjate de tonterías y aprende a ver más por ti, te has descuidado mucho y no es fecha en que comiences en buscar la manera de verte bien, tienes muchas posibilidades de recuperar tu cuerpazo criminal sin embargo caes en la tentación y no te aguantas las hambres. Aprende a ser cada día mas fuerte y a no depender de nadie. Ya no te dejes manipular y bajar tu valor como persona por nadie. Vienen cambios en tu trabajo e incluso podrían existir envidias por parte de compañeros. Es importante que no confíes tanto en quien se te acerque y te habla de amor al primer día de conocerle. No te des por vencido y ve por tus metas y sueños pues estás mas cerca que nunca de ellos. Aprende a controlar tus emociones y se mas jijo de la fregada pues solo así nadie más podrá volver a dañarte.