La Opinión Hoy: 2 a 0, EE.UU. volvió a derrotar a México

Estados Unidos se coronó por tercera ocasión consecutiva en la Nations League de la CONCACAF tras derrotar México con claridad, 2 goles contra 0, en el estadio AT&T Arlington Stadium Texas.

México simplemente no puede con el equipo de las barras y las estrellas, esto quedó de manifiesto una vez más este domingo cuando ambos cuadros presentaron lo mejor que pudieron y ahí en la cancha el cuadro fue una vez más muy superior a los dirigidos por Jaime Lozano.

El partido tuvo que ser detenido en un par de ocasiones debido a los gritos de la afición en el estadio, pero se pudo reanudar para redondear el contundente triunfo del campeón, ya son seis partidos consecutivos en que México no puede ganarle a su acérrimo rival, los últimos dos han sido auténticos bailes.

Con este resultado, Estados Unidos se proclama tricampeón de este torneo, el cual México nunca ha podido ganarlo desde que se instituyó en el año 2022.

El delantero estadounidense Gio Reyna, centro, y sus compañeros celebran después de una victoria sobre México en la final de fútbol de la Liga de Naciones de la CONCACAF, el domingo 24 de marzo de 2024, en Arlington, Texas. (AP Photo/Julio Cortez)

La derrota aumenta presión sobre la selección mexicana

La nueva derrota de México en una final contra EE.UU. sin duda dará lugar a más críticas y mayor presión sobre el equipo y específicamente sobre el técnico Jaime Lozano, cuya gestión de alrededor de un año ha sido regular. Lozano, por cierto, optó por mantener a Santiago Giménez en la banca y apostar por otros atacantes. Giménez ingresó luego del segundo gol del partido.

Giménez, tras ingresar, provocó que se se marcara un penalti a favor de México por presunta falta de Antonee Robinson. Pero tras revisión del VAR, el árbitro canadiense Drew Fischer vio las repeticiones y anuló de manera correcta el penalti y amonestó al goleador mexicano.

Lo mejor del Tricolor fue la lucha de hombres como Chucky Lozano, quien no estuvo muy fino, y Edson Álvarez. Pero el equipo no construyó buen fútbol y casi no realizó tiros a puerta.

