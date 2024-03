Óscar Valdez: Mi plan este año es volver a ser campeón mundial, pero primero debo vencer a Wilson

Óscar Valdez, excampeón de dos divisiones de peso, quiere salir victorioso ante Liam Wilson este viernes 29 de marzo en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, porque su plan es volver a convertirse en campeón mundial este 2024.

En una entrevista con BoxingScene, Valdez sabe que no tendrá una tarea fácil frente a un peleador tan duro como Wilson, pero afirma que está preparado física y mentalmente para este combate que podría ponerlo un paso más cerca del título mundial.

“Me siento muy bendecido de tener esta oportunidad de subir al ring. Estoy preparado física y mentalmente para esta pelea y para darles a los fanáticos una gran pelea. Mi estilo y el estilo de Liam Wilson serán una pelea amigable para los fanáticos. Estoy emocionado y ansioso por volver a mostrar mis habilidades. No buscamos peleas fáciles. Estoy buscando oportunidades y me encanta esta pelea. Estoy emocionado de regresar y darles a los fanáticos lo que quieren ver. Liam Wilson es un peleador duro. Le tengo respeto. Vimos cómo lastimó a Navarrete”, dijo.

“Es el tipo de peleador con el que no puedes sentirte confiado y relajado dentro del ring porque tiene ese gran golpe… He estado estudiando su ventaja de largo alcance. Tiene un hermoso gancho de izquierda. Esta pelea (contra Wilson) significa todo para mí porque quien gane está un paso más cerca de una pelea por el título mundial en las 130 libras. Esta es mi división… Mi plan este año es volver a ser campeón mundial. Pero primero tengo que ganar esta pelea. Me estoy preparando mentalmente como si fuera una pelea por el título mundial”, añadió.

Cabe destacar que Óscar Valdez en su última pelea sobre el ring protagonizó una verdadera guerra de mexicanos con el Enmanuel ‘Vaquero’ Navarrete -en lo que marcó su primera defensa del cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)- y superaron las expectativas de los fanáticos el pasado mes de agosto.

Después de 12 asaltos intensos, Valdez cayó derrotado en las tarjetas de los jueces 119-109, 118-110 y 116-112. Ahora el excampeón mexicano intentará recuperarse y saborear nuevamente el triunfo ante el australiano.

En cambio, Liam Wilson, quien mandó a la lona al Vaquero Navarrete antes de perder por nocaut técnico en nueve episodios en febrero del 2023, tiene dos resultados positivos consecutivos en Australia tras sufrir su segunda derrota como profesional. Su más reciente victoria fue sobre su compatriota Jackson Jon England por decisión el pasado 15 de diciembre en Pyrmont.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete venció a Liam Wilson por nocuat y a Óscar Valdez por decisión unánime en el 2023. Foto: Isaac Brekken/AP.

Este enfrentamiento, que será transmitirá en vivo por la plataforma de ESPN, podría definir al próximo retador de algunos de los títulos de las 130 libras. Un dato curioso es que ambos peleadores se enfrentarían en el mismo lugar donde sufrieron su más reciente derrota frente al mismo rival: el Vaquero Navarrete.

Óscar Valdez cayó por segunda vez en el ring y perdió la oportunidad de coronarse campeón en un tercer peso diferente. El mexicano de 33 años cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y dos reveses (ambas en peleas por el título).

Por su parte, Liam Wilson, de 27 años, suma dos victorias y una derrota en sus últimas tres peleas. El australiano tiene marca de 13 triunfos, siete por la vía rápida y solo dos reveses en su carrera como profesional.

