Razones por las que el IRS te envió un cheque si solicitaste un depósito directo

La temporada de presentación de impuestos 2024, que comenzó el pasado 29 de enero, tiene como fecha límite el 15 de abril para la mayoría de los contribuyentes y muchos de ellos ya han recibido su reembolso por parte del el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Pero algunas personas se han llevado una sorpresa, cuando a pesar de haber solicitado un depósito directo al IRS encontraron en su buzón un cheque de reembolso de impuestos.

Si esta es tu situación y no sabes por qué se hizo esa modificación a tu petición, aquí te compartimos algunas de las razones por las que recibiste un cheque en lugar de un depósito directo con tu reembolso de impuestos por parte del IRS.

Si recibiste un cheque, en lugar de un depósito directo del IRS, tu institución bancaria podría ser la razón de este cambio. Crédito: Harun Ozmen | Shutterstock

Más de 3 reembolsos electrónicos en un sola cuenta

Este problema es muy común cuando los miembros de una familia comparten la misma cuenta bancaria y son más de 3 declarantes diferentes. El IRS solo puede enviar hasta 3 depósitos directos a una sola cuenta bancaria.

El Servicio de Impuestos Internos solo podrá depositar una devolución de impuestos si la cuenta bancaria es tuya; es decir, que la cuenta está a tu propio nombre, a la de tu cónyuge o a ambos si se trata de una cuenta conjunta, y no al de otros. Si este es tu caso y excedes el límite de depósitos directos, recibirás un aviso del IRS y un reembolso en cheque.

Problema con tu institución financiera

En ocasiones tu banco o institución financiera puede rechazar un depósito directo. Podría darse el caso de que tu cuenta bancaria se haya cerrado después de enviar tu declaración de impuestos o que hayas proporcionado el número de ruta incorrecto y eso haya impedido que el depósito directo se realice correctamente en tu cuenta. En estos casos el IRS enviará un cheque por correo. Para evitar estos problemas se recomienda que:

Consultes con tu institución financiera para asegurarte de que acepten un depósito directo para el tipo de cuenta que estás designando.

Te asegures de utilizar los números de ruta y cuenta correctos de tu cuenta bancaria y si tienes dudas consulta con tu institución financiera para corroborar la información, ya que un número incorrecto o transpuesto podría provocar el rechazo del depósito o peor, que el dinero se deposite en la cuenta de otra persona.

La fecha de presentación de impuestos será hasta el 15 de abril 2024. Crédito: chayanuphol | Shutterstock

¿Qué hacer si recibo un reembolso de impuestos que no es mío?

Aunque no es muy común si llegas a recibir un reembolso de impuestos que no proviene de tu cuenta tributaria, no debes cobrar ese cheque de reembolso porque el IRS pudo haber cometido un error. Es importante que envíes el reembolso al IRS tan pronto sea posible, ya que se pueden acumular intereses sobre el reembolso erróneo. Llama al Servicio de Impuestos Internos para que te ayuden a resolverlo al 800-829-1040 (individual) o al 800-829-4933 (empresa).

