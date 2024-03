Rebel Wilson revela que Sacha Baron Cohen trató de impedir que lo mencionara en su libro de memorias

Desde hace tiempo Rebel Wilson informó que estaba escribiendo su libro de memorias, titulado Rebel Rising; ahora, a unos días de que éste salga a la venta, ella reveló que el actor Sacha Baron Cohen le envió supuestas amenazas para no mencionarlo en un capítulo.

La actriz australiana publicó en sus historias de Instagram el siguiente mensaje: “No seré intimidada o silenciada por abogados caros o agentes de relaciones públicas especializados en crisis. El “imbécil” del que estoy hablando en UN CAPÍTULO de mi libro es: Sacha Baron Cohen”.

Anteriormente Wilson compartió en esa red social otros dos textos. El primero dice: “Cuando llegué por primera vez a Hollywood, las personas que decían: ‘Tengo una política de no imbéciles, no trabajo con imbéciles’, hacían que yo pensará: ‘Oh, sí, eso suena sensato o lógico’. Pero luego me di cuenta de que era cierto, porque trabajé con un imbécil enorme y sí, ahora definitivamente tengo una política de no imbéciles.” El segundo mensaje era mucho más directo: “El imbécil está intentando evitar que la prensa comente sobre mi nuevo libro. Pero el libro saldrá y todos sabrán la verdad”.

¿Qué sucedió entre Rebel Wilson y Sacha Baron Cohen?

Rebel Wilson y Sacha Baron Cohen trabajaron juntos en la película “The Brothers Grimsby”, una comedia de acción que se estrenó en 2016. La actriz mencionó en un programa de radio que Baron Cohen la presionaba para que apareciera desnuda en una escena, pero ella siempre se negó, advirtiéndole que hablaría con su representante para decirle que estaba acosándola.

Molesto, pero decidido a cumplir su objetivo, Sacha (quien hasta el momento no ha hecho declaraciones sobre los posts de Wilson) finalmente contrató a una doble de cuerpo para que se quitara la ropa en la secuencia; fue a partir de ahí que Rebel comenzó a relatar esa experiencia, pero sin mencionar nombres. En cuanto al libro Rebel Rising, saldrá a la venta el 2 de abril.

