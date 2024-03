Un nuevo análisis de sangre podría detectar del cáncer colorrectal, según un estudio

Nuevo estudio revela que un simple análisis de sangre podría revolucionar la detección del cáncer colorrectal (CCR), ofreciendo una precisión de más del 80%. La investigación, llevada a cabo por el Centro de Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, Washington, y publicada en The New England Journal of Medicine, presenta una nueva esperanza en la lucha contra esta enfermedad devastadora.

El estudio, que incluyó a casi 8.000 participantes de entre 45 y 84 años, comparó los resultados del análisis de sangre SHIELD, fabricado por Guardant en Palo Alto, California, con los de la colonoscopia, considerada el estándar de oro para la detección del CCR. Los resultados fueron prometedores: más del 83% de los casos de cáncer colorrectal confirmados mediante colonoscopia fueron detectados por el análisis de sangre, con solo un 16,9% de resultados negativos.

La prueba SHIELD funciona detectando ADN tumoral circulante (ADNct), que los tumores eliminan en la sangre. Aunque la prueba mostró mejores resultados en la detección de cánceres colorrectales que en la identificación de lesiones precancerosas, ofrece una opción más accesible y menos invasiva para la detección temprana del CCR en personas de riesgo promedio.

El coautor del estudio, el Dr. William M. Grady, gastroenterólogo del Centro Oncológico Fred Hutchinson, destaca que la precisión de esta prueba es similar a las pruebas de heces caseras utilizadas actualmente para la detección temprana del CCR. Sin embargo, reconoce que la prueba tiene limitaciones y no está destinada a personas de alto riesgo, como aquellas con antecedentes familiares de la enfermedad.

El cáncer colorrectal es el segundo cáncer más letal en Estados Unidos, y se espera que cobre más de 53.000 vidas en 2024, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS). Aunque las pruebas de detección, como la colonoscopia y las pruebas FIT en heces, están disponibles, entre el 40 y el 50% de las personas que deberían hacerse las pruebas no lo hacen.

La esperanza es que la prueba de sangre SHIELD aumente las tasas de detección al ser una opción más aceptable para algunas personas que la colonoscopia o las pruebas de heces. “Las pruebas de detección basadas en sangre son más aceptables para las personas que la colonoscopia y las pruebas de heces, y probablemente aumentarán el cumplimiento de las pruebas”, afirma el Dr. Grady. “Esto podría conducir a menos muertes relacionadas con el CCR”.

Sin embargo, algunos médicos expresan preocupación por la eficacia de la prueba, especialmente su menor sensibilidad para detectar síntomas precancerosos. La Dra. Barbara H. Jung, presidenta de la Asociación Estadounidense de Gastroenterología, reconoce la importancia de la nueva prueba pero advierte que no detecta pólipos precancerosos, como sí lo hacen las colonoscopias.

A pesar de estas limitaciones, los análisis de sangre podrían ser una herramienta adicional crucial en la detección temprana del CCR, especialmente para aquellos que rechazan otras formas de detección. “Los análisis de sangre no son intercambiables con la colonoscopia para la detección del cáncer colorrectal, pero deberían ser una herramienta adicional para ayudar a identificar el cáncer colorrectal en sus etapas tempranas”, enfatiza la Dra. Jung.

Los pacientes interesados en la prueba SHIELD deben consultar a su proveedor de atención primaria. Con la esperanza de aumentar las tasas de detección y salvar más vidas, esta innovadora prueba de sangre podría marcar un hito en la lucha contra el cáncer colorrectal en Estados Unidos y más allá.