Canelo Álvarez responde a los elogios de Floyd Mayweather tras defenderlo de las críticas

Saúl ‘Canelo’ Álvarez le respondió a Floyd Mayweather y aseguró que lo hizo sentir especial con sus elogios después de que Money lo defendiera de las críticas por no aceptar la pelea con David Benavídez, retador oficial del tapatío por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con el canal de YouTube Little Giant Boxing, Canelo Álvarez expresó que se siente feliz y agradecido por los comentarios de Mayweather hacia él, quien dejó claro que el tapatío no tiene que demostrarle nada a nadie a estas alturas de su carrera porque ya ha peleado con todos.

“Me siento feliz porque él lo sabe todo. Eso viene de él, que ha sido y ha hecho todo, así que me siento especial. Me siento bien. Estoy aquí para hacer historia y eso es todo. Y voy a seguir haciéndolo”, dijo.

Floyd Mayweather entiende que Canelo Álvarez está en su derecho de elegir con quién pelear porque es el mejor. Foto: John McCoy/AP.

Cabe destacar que Floyd Mayweather fue uno de los que salió en defensa de Canelo Álvarez después de que algunos expertos del deporte y fanáticos aseguraran que el mexicano estaba huyendo de una pelea con David Benavídez. Según Money, el campeón indiscutido de peso supermediano es un gran peleador que tiene que hacer lo mejor para él, por lo que el Monstruo Mexicano solo debe esperar su turno.

“Canelo nos ha demostrado que es el mejor, y tiene que hacer lo mejor para él. Canelo es un futuro Salón de la Fama, un gran peleador, y todos llevan sus asuntos de forma distinta, así que le deseo nada más que lo mejor. David Benavídez tiene que seguir ganándole a peleador tras peleador, y a campeón tras campeón, eventualmente él va a ser el hombre y todos van a querer pelear con él. Así es como funciona esto. Entonces, tiene que esperar su turno”, declaró a Fight Hype.

Cabe destacar que Canelo Álvarez comentó que se sintió irrespetado y -después de rechazar otra vez a Benavídez- aseguró que la única manera en la que aceptará la pelea con el Monstruo Mexicano es que su promotor le ofrezca una bolsa de $150 o $200 millones de dólares, pero de resto no le interesa enfrentar al mexoamericano.

David Benavídez tiene tres años siendo el retador y esperando la oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez. Foto: John Locher/AP.

Ahora, Canelo Álvarez pondrá nuevamente en juego su campeonato indiscutido de las 168 libras frente a Jaime Munguía el 4 de mayo en el T-Mobile Arena en Las Vegas. “Es un buen peleador, un gran peleador también, y estoy listo para él”, dijo el tapatío.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

