Dani Carvajal y el racismo a Vinicius: “España no es racista la gente insulta con lo que hace daño”

En el marco de un partido que se planificó para poder llevar un grito de fuerza y esperanza para continuar la lucha absoluta contra el racismo luego de todo lo que se vivió la temporada pasada alrededor de la figura del brasileño Vinicius Júnior, fue un compañero de este que decidió hablar en pro del vestuario español.

Dani Carvajal, lateral y compañero de equipo de ‘Vini’ en el Real Madrid deberá hacer frente a lo mismo que acostumbran hacer todos los demás laterales en LaLiga cuando deban enfrentarse.

España se estará enfrentando a Brasil en lo que será el partido número 50 que se llevará a cabo en el estadio del Real Madrid: 13 en el viejo Chamartín y 37 en el mítico Santiago Bernabéu. En los dos más recientes resultados en el Bernabéu, España ha conseguido dos victorias de primer nivel: 3-0 ante Italia y con el mismo marcador ante Suecia, siendo Dani Carvajal parte de cada uno de los encuentros.

Carvajal cuestionado sobre muchos temas

¿Habla Vini de racismo en el vestuario? La situación con el tema racial en cuanto al delantero brasileño sigue escalando niveles de dificultades y Carvajal se refirió al respecto de la siguiente manera: “Es un partido, un escenario idílico para luchar contra el racismo, y no, no creo que sea un tema para hablar de ello en el vestuario, y por nuestra parte, le ayudaremos al máximo para solucionarlo. Lo hablará más en su entorno”.

El lateral del Real Madrid y el seleccionado español se siente muy bien y considera que está viviendo un muy buen momento en la actualidad: “Estoy muy feliz de haber podido disfrutar de todas las listas. La continuidad me está llevando a una de mis mejores temporadas. A lo mejor habrá algún contratiempo… Pero seguro que vendrá algún jugador que supla la posición de la mejor manera”.

Una derrota ante el combinado neogranadino 1-0 ante Colombia no estaba en los planes de la selección de España, algo que Carvajal consideró un partido de pruebas y retos, pero también mucho aprendizaje: “Era un partido difícil, e incluso el míster dio minutos a debutantes. Fue un partido de pruebas, pero creo que podemos ser claros candidatos para la Euro. Italia es un buen ejemplo”.

El nuevo reto es el amistoso contra Brasil, algo que se considera un duelo de alto nivel y en el que espera poder participar: “Si puedo disfrutar de minutos ante Brasil, emplearé todas mis armas que conozco de Rodrygo, Vinicius y compañía. No lo tendrán fácil, somos fuertes en defensa”.

Un poco más de profundidad sobre Vinicius, jugador y persona

“Ante un jugador de ser calibre es difícil tener las cosas claras. Con ese talento desborda a cualquiera. No comerte amagos, tapar espacios, recibir ayudas… Ahí puede estar la clave”.

“A mí me sorprendió mucho la mejora del rendimiento de Vini, para bien. Los que estábamos dentro no dudamos de él, pero recibió grandes críticas… Y no muchos jugadores se han sobrepuesto a las críticas de jugar en el Real Madrid… Eso tiene mucho mérito”.

Como bien se mencionó anteriormente, el racismo va ligado muy cercano a Vinicius y especialmente en los últimos tiempos, donde inclusive se le ha visto bastante afectado al delantero brasileño, al punto de llorar en reciente conferencia de prensa. Se ha pensado además que es España, sitio donde hace vida desde hace muchos años el brasileño, la culpable de todo este tema, y es allí donde Carvajal una vez más alzó la voz al respecto:

“No va por ahí. No creo que España sea un país racista. Yo que vengo de un barrio humilde de Leganés, nunca ha habido ningún problema… Tengo amigos de otro color de piel, y no ha habido problema nunca. Luego están los casos de quienes entran en los estadios a desahogarse, que no deben entrar a los estadios más. Insulta con lo que saben que duele”.

