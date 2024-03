Fertilidad femenina: los 35 años no son siempre un punto de inflexión

Expertos sugieren que los 35 años no son el único hito crucial para la fertilidad femenina, sino que hay matices importantes que deben considerarse al planificar el embarazo. Durante décadas, se ha considerado que esta edad marca un punto crítico en la capacidad de concepción de una mujer, pero la realidad es más compleja.

Según Lorraine Kasaven, obstetra-ginecóloga del Imperial College de Londres, la disminución en la calidad y cantidad de óvulos se acelera alrededor de los 35 años, pero varía de una persona a otra. Si bien es cierto que las probabilidades de concepción disminuyen con la edad, el declive no es un precipicio sino un continuo.

Datos de estudios daneses muestran que el 84% de las mujeres de 25 a 29 años, el 88% de las de 30 a 34 años y el 73% de aquellas entre 35 y 40 años logran concebir dentro de 12 ciclos menstruales. Sin embargo, no poder quedar embarazada en este período no significa que sea imposible, ya que más de la mitad de las mujeres de alrededor de 30 años que no conciben en un año lo logran en los siguientes dos años.

Para quienes recurren a tecnologías de reproducción asistida (ART), hay aún más esperanza. En 2020, el 40,6% de todas las extracciones de óvulos de mujeres de 35 a 37 años en EE.UU. dieron lugar a nacimientos vivos, aunque las tasas de éxito disminuyen con la edad.

La edad masculina también influye en la fertilidad de la pareja. Un estudio europeo encontró que la probabilidad de concepción disminuye cuando el hombre tiene más de 35 años, con un aumento en las dificultades a medida que él envejece.

Además, se deben considerar los riesgos asociados con el embarazo a una edad más avanzada. A partir de los 35 años, aumenta el riesgo de aborto espontáneo, defectos de nacimiento y complicaciones durante el parto.

Sin embargo, la calidad del óvulo también se ve afectada por factores como el tabaquismo, el alcohol y la obesidad, lo que significa que la edad no es el único factor determinante en la fertilidad.

Expertos recomiendan opciones como la congelación de óvulos para preservar la fertilidad, especialmente para mujeres que desean retrasar la maternidad pero que pueden enfrentar dificultades para concebir más adelante. Sin embargo, señalan que esta decisión debe sopesarse considerando los costos y beneficios individuales.

En resumen, si bien los 35 años pueden ser un punto de referencia en la conversación sobre fertilidad, no son el único factor a considerar. La planificación del embarazo debe tener en cuenta la complejidad de la fertilidad femenina y masculina, así como los riesgos asociados con el embarazo a una edad más avanzada. La clave es tomar decisiones informadas y considerar todas las opciones disponibles para formar una familia.

Sigue leyendo: