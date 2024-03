Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de marzo de 2024

Piscis

Oportunidades de iniciar una nueva amistad en estos días, esta persona llegará por medio de un amigo o amiga y al poco tiempo lograrán consolidar un lazo muy fuerte entre ambos. Deja de pensar que todo está en tu contra y mejor cambia tu forma de ver la vida, si las cosas no fluyen como esperas seguramente es porque no has hecho las cosas como se deben o pagas alguna deuda karmática de tu pasado. No te confíes de quien un día te baja el cielo y las estrellas y al siguiente no se acuerda ni de tu existencia, tienes todas las armas para concretar una relación y ser feliz sin embargo has desaprovechado esas oportunidades por andar mendigando cariño y amor por quien no te merece. Llegadas de nuevas personas a tu vida. Muchas cosas positivas estarán llegando, personas que se fueron con la cola entre las patas regresan arrepentidas y te pedirán disculpas. Recuerda que las cosas llegarán a su momento ni antes ni después. Un nuevo amor entrará en tu vida más pronto de lo que te imaginas sin embargo podrías rechazarlo debido a cierto temor o problemas que tienes con tu pasado. Cuídate de enfermedades en los riñones podrías pasarla mal en estos días.

Acuario

No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. Recuerda quién eres y lo que vales, no mal gastes tu precio que nadie lo merece. Algunas veces te dejas manipular por tus amistades y terminas haciendo lo que ellos quieren olvidándote por completo de ti. Cuida más tu cuerpo pues podrías enfrentar problemas de salud por infecciones. Familiar necesitará de ti en estas fechas, muéstrale tu cariño y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu sombra pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando éstas te fallen. No tengas miedo de intentar todo para ser feliz, sino te ha ido bien en estos últimos días no te desesperes y aprende a ver las cosas de manera positiva para que sea eso lo que logres atraer a ti. Es momento de despabilarte y dejar tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar. Mejoras económicas pero pérdida de un objeto o dinero también se ve en estos días.

Capricornio

Deja de quejarte por todo, de mendigar atención cariño y amor, de pensar que no mereces nada y que vives en el suelo, levántate de una buena vez y muéstrale al mundo pero sobre todo a ti quien eres y lo que puedes lograr. Cuídate de chismes por parte de amistades, te tienen mucha envidia y buscarán la manera de perjudicarte. Tu familia será una arma de doble filo pues te pondrá entre la espada y la pared sobre cierta decisión que estarás por tomar en próximas fechas, no descuides tus salud y pon más atención pues podrías entrar en una enfermedad complicada debido a tu alimentación y falta de movimiento. Se ven cambios en lo laboral y en los asuntos económicos. Ten cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti entre ellos tu familia. Viene cambios muy fuertes que te harán mejor persona y ser humano, podrías perder grandes amistades pero el tiempo sabrá qué es lo mejor para ti. Deja de caer en situaciones tontas que solo te afectan y te hacen daño, muchas veces confías de más y haces todo por quien solo te da motivos para que la pases mal.

Sagitario

Cuida mucho lo que tenga que ver con trámites y arreglo de documentos podría quedar algo pendiente de arreglar. Cuidado con tu carácter, podrías cometer una indiscreción y hacer daño a personas queridas. Amores pasajeros y de una noche se te dan mucho, si sigues así llegará el momento en que dejarás de sentir. Muchas mejoras en lo laboral y se visualiza un viaje familiar. Algunas veces piensas mucho en quien se fue de tu vida, ya no te lamentes si fue o no tu culpa lo hecho está hecho, vive tu presente y disfruta lo que estará llegando a ti. Las buenas oportunidades tendrán fecha de vencimiento, aprovecha todo lo que te estará llegando, trata de demostrar más tus sentimientos y no quedarte callado o callada por nada, di lo que sientes pues quizás el día de mañana sea tarde para demostrarle a los demás lo que son y lo que significan en tu vida. Te va a bufar una amistad y estará hablando de ti. Viene una situación muy importante que te va hacer reaccionar y valorar mucho a tu familia y amistades, aprende a ser más cariñoso con las personas que amas, algunas veces te tragas tus sentimientos y te cuesta expresar lo que sientes. Como enemigo no tienes piedad, sin embargo recuerda que el karma podría afectarte.

Escorpión

Muchos cambios de humor que podrían afectar a quienes te rodean, amores de una noche y viajes con amistades que terminarán en borrachera en caso de tomar. Tienes que aprender a buscar la felicidad en ti y darte cuenta que el amor no es una necesidad pero si algo fundamental para todo ser humano, si vives con miedos a volver a sufrir y ser lastimado o lastimada jamás lograrás concretar nada. Amistad comenzará a desarrollar sentimientos por ti si no es lo que quieres, busca y necesitas en tu vida no tiene caso que le des esperanzas o enciendas el boiler con alguien que no tiene nada bueno que ofrecerte. Con la vara que midas serás medido, cuida mucho esa parte pues tarde o temprano te juzgarán de la misma manera que tu juzgaste. Tu parte laboral irá mejorando poco a poco, nuevas relaciones en tu trabajo te ayudarán a crecer en un mediano plazo. Hay días que te deprimes y te sientes estancado o estancada y que no logras avanzar en nada, muchos sueños y metas se te han caído y te faltan motivos y esperanzas para gozar la vida. Es momento de que veas más por ti y seas tu propio centro de atención.

Libra

Amores nuevos aparecerán y vendrán de tierras lejanas, date la oportunidad de conocerlos pues quizás ahí esté la persona que necesitas y has estado buscando en tu vida. Tu buen corazón siempre de pie hasta en las más duras caídas, Dios te hizo tan fuerte que ya no sientes los golpes y las traiciones, te duelen es cierto pero sabes cómo salir adelante y demostrarle al mundo de qué estas hecho, hay muchas personas que te rodean que solo te afectan con su negatividad, necesitas acercarte a gente positiva que te haga feliz y demuestre amor. Es momento de saber elegir a quienes quieres en tu vida y quienes no te aportan nada bueno, la felicidad es momentánea y sino la gozas en su momento quizás más adelante no podrás disfrutarla más. Tu sentido de humor será la clave más importante en la consolidación de tus sueños, te vienen muchos momentos buenos pero también dos sucesos que te marcarán mucho y te harán cambiar la forma de ver la vida y muchas personas. No cometas errores absurdos, fíjate bien lo que dices y como actúas pues algunas veces dejas mucho que desear y tu altanería lastima a quienes te admiran e idolatran.

Virgo

Ten mucho cuidado con lo que piensas pues se podría hacer realidad, tienes un sentido muy desarrollado y la mayoría de las cosas que suelen pasar por tu cabeza te salen ciertas. Posibilidades de cambiar de aires y amistades, trata de ver bien con quien te relacionas pues podrías caer en errores bien gachos. Cuidado con una persona piel blanca, ojo chismes y envidias son el pan de cada día, recuerda que a la gente le duele mucho ver que vas avanzando. Ten cuidado con lo que comentas delante de las otras personas, son muy envidiosas y podrían cebarte tus planes. Momento de poner las cartas en la mesa, no pierdas tu tiempo con quien no quiere estar a tu lado, algunas ocasiones te atontas mucho y caes en situaciones bien complicadas, pero por tu inche necedad. Viene un cambio laboral que te va a beneficiar mucho y la llegada de amistad que tenías mucho de no ver. No pienses tanto en tu futuro que no sabes si estarás en el, vive y disfruta tu presente y no te quedes con ganas de nada que la vida es corta. La vida te compensará tus esfuerzos siempre y cuando aprendas a disfrutar lo que tienes frente a ti, quien te quiera te pondrá en su vida y no necesitarás andar ganado o luchando por un lugar.

Leo

No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Debes aprender a no confiar en cualquiera persona que llega y te habla bonito o de lo contrario lo podrías lamentar en próximas fechas. No te lamentes por lo que no pudo suceder y mejor agradece pues gracias a eso cada día te haces mucho más fuerte. Movimientos económicos te ayudarán demasiado a mejorar tu economía en este próximo fin de semana. Ten cuidado con tus sentimientos pues podrías cometer grandes errores por entregarte de más a quien no se esfuerza por ti. Un proyecto comenzará a consolidarse en próximas fechas, te va a encantar. Si ya tienes pareja bájales a tus calenturas y dedícate solo a ella, el taco de ojo no es infidelidad, pero así se comienza con ella. No te dejes caer por comentarios tontos, ten presente que tu carácter es fuerte y no debes de mostrar debilidad por nada. Amor de una noche y un viaje que comenzarás a planear en próximos días. Cuidado con cambios en tu estado de ánimo pues podrías dañar a una persona que es muy importante para ti.

Cancer

En cuestión de amor tienes muchas posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa mucho. No te permitas caer en vicios que pueden dañar tu cuerpo o meterte en problemas con amistades que valen la pena en tu vida. Empezarás a tratar a las personas como se merecen y a no dejarte manipular ni por ti mismo. Ten cuidado con una caída o con accidente. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura. Amores a distancia podrían presentarse en próximos días, a pesar de la distancia podrías desarrollar interés por alguien de lejos. Inicias una etapa muy perra en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y a ser más hijo e hija de la fregada, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar pues en la sangre lo llevas. Cuida mucho la parte de tus sentimientos, te has vuelto algo frío o fría con las personas que quieres. Te decepcionarás mucho de una amistad. Salida a fiesta o con amistades, no tomes mucho pues podrías aflojar a la persona equivocada. Un familiar se va a enfermar. Ten cuidado con negocios en estos días pues podrías ser víctima de un fraude.

Géminis

Una situación se presentará en estos días y te ayudará mucho a comprender el porqué de muchas cosas. Déjate de ridiculeces y tanta fregadera, recuerda que con la vara que midas serás medido. Si ya tienes una relación cuida la parte de los celos y la inseguridad pues podrías meterte en problemas con tu pareja. Si tienes una relación se tornan enfrentamientos a causa de chismes y malos entendidos, no permitas que otras personas se metan en lo que no les importa ponte las pilas en esas cuestiones. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. Un nuevo amor se aproxima, llegará a tu vida en las próximas semanas, pon atención pues podrías confundirlo con amistad. Es importante que tengas bien presentes que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti.

Tauro

Oportunidades de mejorar en muchos aspectos en estos días, recuerda que hay personas que te friegan mucho la energía y tu sueles atontarte mucho dándoles entrada o haciendo caso a sus comentarios negativos. Ten presente que no siempre tendrás las mismas oportunidades, aprovecha lo que la vida te ofrece en estos momentos y no caigas en provocaciones miserables. Muchas de las cuestiones que te suceden se deben a tus errores del pasado, podrías cometer una indiscreción con una persona que es muy importante para ti. Convivencia familiar se aproxima y posibilidad de reencontrarte con una amistad que tienes mucho de no ver. Es probable que las cosas mejoren en cuestiones de autoestima y bipolaridad que te andas cargando, te desespera que las cosas no te salgan bien a la primera y eso se debe a que descuidas las cosas importantes por atender tonterías que no te dejan nada de por medio. Una persona llegará a tu vida y te va a poner en vibración el asunto, hay muchas posibilidades de encamarte con él o ella sin embargo solo serán fajes de ocasión pues no se visualiza un compromiso estable. Si tienes pareja pon atención a ella pues podría estar mintiendo en ciertas cuestiones para no ponerte de malas.

Aries

Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos. Es importante que ya te dejes de tanta fregadera y tontería, pon los pies en la tierra y deja de vivir en las nubes. No permitas que comentarios negativos te dañen, recuerda que si esas personas son cabronas tú eres cabron y medio. En el amors se ve un terreno incierto, quizás necesites estar un tiempo más solo o sola para saber qué es lo que necesitas en tu vida. Ten cuidado con la manera en que tratas a unas personas pues podrías meterte en problemas por andar de lengua suelta. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones. Te vienen amores de una noche, ten cuidado con enamorarte cuando sabes bien que eso no quieren contigo.