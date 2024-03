AMLO confirma la desaparición de dos mexicanos tras el colapso del puente de Baltimore

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que son dos los mexicanos que se encuentran desaparecidos tras el colapso del puente de Baltimore.

“Sí, hay dos que están desaparecidos, uno con vida, dos desaparecidos, sabemos de dónde son, quienes son, hay comunicación con los familiares, se les está apoyando, hay asistencia del cuerpo diplomático en Baltimore, en Washington, están trabajando con ellos y sabemos también de otros desaparecidos hermanos de países centroamericanos”, comentó.

Tras lamentar lo sucedido, López Obrador precisó que de los tres mexicanos que cayeron al mar, uno de ellos fue rescatado con vida y que los familiares pidieron a las autoridades mexicanas manejar la información con mucha prudencia porque están siendo muy buscados por los medios de comunicación.

“Lamentamos mucho la situación de lo sucedido en general. El informe que tenemos es que son tres mexicanos, uno fue rescatado, salió con vida, herido pero está ya a salvo, tenemos los datos, no vamos a dar más información porque los familiares nos pidieron que quieren que se maneje con mucha prudencia este asunto. Me dicen de que están siendo muy buscados, no quiero usar otra palabra, por los medios, entonces que quieren que nos mantengamos en comunicación con ellos como lo estamos haciendo, pero que no se difunda mucho, eso nos pidieron los familiares”, dijo.

Desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el mandatario mexicano arremetió contra políticos estadounidenses “irresponsables y con poca sensibilidad” quienes tratan mal a los migrantes a pesar de que realizan labores riesgosas como las que hacían en el puente de Baltimore.

“Esto demuestra que los migrantes van a hacer trabajos a media noche, trabajos muy riesgosos y que por eso no merecen ser tratados como suele pasar por algunos políticos irresponsables y con poca sensibilidad en Estados Unidos, este accidente se da a la media noche y la mayoría de los que están desaparecidos son migrantes. Muy difícil esto y vamos a estar muy pendientes de esta situación”, expresó.

Ocho trabajadores se encontraban en el puente en el momento del accidente, sólo dos fueron rescatados. Crédito: Steve Helber | AP

De acuerdo con los últimos reportes son hasta el momento seis desaparecidos, de los cuales dos mexicanos, un salvadoreño, un hondureño y dos guatemaltecos.

Las autoridades también han confirmado sus nacionalidades, aunque sólo se conoce el nombre de dos de los fallecidos: El salvadoreño Miguel Luna y el hondureño Maynor Suazo.

Fue durante la madrugada del martes 26 de marzo que el puente Francis Scott Key en Baltimore colapsó tras el choque del carguero Dali.

Sigue leyendo:

– Cae un puente en Baltimore tras el impacto de un buque mientras vehículos cruzaban en ese momento

– Autoridades de Baltimore buscan a 6 personas tras colapso de puente Francis Scott Key

– Las impresionantes imágenes que dejó el colapso del puente en Baltimore