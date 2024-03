Con nubarrón por el escándalo de Shohei Ohtani, los poderosos Dodgers tienen su juego de apertura

Los Dodgers de Los Ángeles, el equipo más consistente de las Ligas Mayores de Béisbol en los pasados 11 años, celebraron un invierno triunfal al contratar en un lapso de días a los dos agentes libres más cotizados y perseguidos del béisbol, los japoneses Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto.

Esos fichajes por monstruosas cifras de inmediato pusieron a los Dodgers, que ya de por sí lucían armados y temibles, como el equipo más favorito para la nueva temporada de MLB por encima de Atlanta, Houston y NY Yankees.

Sin embargo, al llegar la primavera y mientras los Dodgers jugaban los primeros dos partidos de la temporada regular en Corea, explotó el escándalo de Ippei Mizuhara, el inseparable amigo de Ohtani que presuntamente realizó apuestas deportivas ilegales y que le robó mucho dinero a la súper estrella del béisbol, según afirmó Ohtani esta semana al romper el silencio en un encuentro con los medios.

Ohtani explicó durante una sesión de 11 minutos, en la que no se permitió que los reporteros le hicieran preguntas, que se enteró de las apuestas deportivas de Mizuhara hasta el final del primer partido en Seúl y que un rato después en el hotel del equipo su entonces intérprete le confesó que le había robado dinero. Mizuhara fue despedido de inmediato. Ohtani afirmó y repitió el lunes que nunca ha hecho apuestas en ningún deporte ni realizado pagos relacionados con apuestas.

El caso está siendo investigado por MLB, por el IRS (Hacienda) y posiblemente por alguna agencia policial, aunque esto no ha sido confirmado y los representantes de Ohtani han sido herméticos al respecto.

Shohei Ohtani al dar su declaración respecto al caso de presuntas apuestas ilegales de su ex intérprete el 25 de marzo en Dodger Stadium. Crédito: Ricardo López | Impremedia

Ohtani y otras estrellas en el juego de apertura en Los Ángeles

Y así, mientras el público se pregunta si Shohei Ohtani, el beisbolista más talentoso y famoso de la actualidad, está diciendo la verdad o si en realidad es él quien orquestó esas apuestas, el japonés saltará a la cancha de Dodger Stadium este jueves para el partido inaugural de los Dodgers en su estadio.

El primer juego oficial de la campaña 2024 en Los Ángeles, programado a las 1:10 pm hora local, será contra los St. Louis Cardinals. Será transmitido en televisión por Spectrum SportsNet LA y MLB Network.

Ohtani no puede lanzar como pitcher en esta temporada, pero ya comenzó a tener sesiones de lanzamientos como parte de su rehabilitación tras una cirugía del codo derecho. Como ha sucedido en sus primeros juegos como Dodger, el astro de 29 años será el bateador designado y segundo en la alineación detrás de Mookie Betts y por delante de Freddie Freeman, el mejor 1-2-3 del béisbol sin discusión alguna.

Además de ellos y otros cañoneros como Will Smith, el catcher que este miércoles firmó un impresionante contrato de 10 años, Max Muncy y el dominicano Teoscar Hernández, los Dodgers tendrán el debut en Los Ángeles de Tyler Glasnow como pitcher abridor.

Tyler Glasnow, otro fichaje gigante de los Dodgers, abrirá el juego de apertura en Los Ángeles tras haber comenzado el primer partido en Seúl contra los Padres. /Foto: Ahn Young-joon/AP

Tyler Glasnow, hecho en Los Ángeles, regresa a casa

El talentoso Tyler Glasnow, un gigante de 30 años que proviene de los Rays de Tampa Bay donde firmó excelentes temporadas, fue el abridor en el primer partido en Corea contra San Diego, cuando lanzó 5 innings con 2 carreras y no tuvo decisión. El potente lanzador derecho creció en Santa Clarita, en el área de Los Ángeles, y su regreso a casa es lo mismo emotivo para él que crucial para el equipo.

Los Dodgers, que ganaron uno y perdieron uno en Seúl, necesitan que Glasnow sea el as del pitcheo que les hizo falta el año pasado, cuando tras una temporada de 100 ganados fueron rápidamente eliminados en la ronda divisional por segunda ocasión seguida.

El confiable Miles Mikolas está anunciado para abrir en la loma por los Cardinals, que cuentan en su lineup con el demoledor dúo de los cañoneros Paul Goldschmidt y Nolan Arenado.

El amplio staff de pitchers de los Dodgers para esta temporada también incluye al japonés Yamamoto, que tuvo un difícil debut en Seúl; Walker Buehler, Clayton Kershaw, James Paxton y los jóvenes Bobby Miller y Gavin Stone. Buehler y Kershaw se encuentran en la lista de lesionados.

Cabe recordar que los talentosos Tony Gonsolin y Dustin May fueron operados el año pasado y no verán la loma por meses.

Mucho talento, pero hay potencial de un ambiente incómodo

El talento es innegable en el equipo dirigido por Dave Roberts. Pero el primer gran reto será sobreponerse al escándalo y las especulaciones alrededor de Ohtani, el hombre que representa la promesa de llevar a los Dodgers a la tierra prometida pero que encara una innegable distracción.

Ohtani no “fildeó” preguntas de la prensa el otro día y posiblemente no volverá a tocar el tema mientras no se vea obligado a hacerlo. Pero las preguntas de los medios y del público en general acerca de las apuestas ilegales no se irán a ninguna parte.

El equipo completo -no solo Ohtani- tendrá que lidiar con el tema por semanas, tal vez por meses e incluso el ruido y sus repercusiones podrían sobrevolar Dodger Stadium a lo largo de todo el año.

¿Qué tanto perjudicará todo eso a los Dodgers a nivel de campo? Todo empezará este jueves por la tarde.

