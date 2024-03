“Él me atacó y lo apuñalé al menos 13 veces”: Mujer de Florida mató a su novio tras una discusión

Una madre de 31 años está acusada de matar al padre de su hijo de 2 años en Florida, apuñalándolo al menos 13 veces luego de una disputa doméstica en la que los vecinos dijeron que la escucharon gritar: “Ahora estoy agarrando un cuchillo.”

Kaity E. Maldonado fue detenida y acusada de un cargo de asesinato en segundo grado por el asesinato de su novio, cuyo nombre y edad no han sido revelados por las autoridades, según muestran los registros judiciales revisados por Law&Crime.

El 24 de marzo oficiales del Departamento de Policía de Miami Gardens respondieron a una llamada al 911, sobre un incidente de violencia doméstica en una residencia en el número 3800 de Northwest Street, informó WTVJ, afiliada de NBC en Miami.

Según los informes, la persona que llamó le dijo al operador de emergencias que escuchó a un hombre y una mujer discutiendo antes de escuchar a la mujer decir que iba a conseguir un cuchillo.

Al llegar al lugar, los socorristas dijeron que encontraron a Maldonado de rodillas en el camino de entrada de la residencia cubierta de sangre. Junto a ella había un cuchillo de de 6 pulgadas, también cubierto de sangre.

Cuando Maldonado vio a los oficiales confesó haber matado al padre de su hijo pequeño. “Él me atacó y lo apuñalé, lo apuñalé al menos 13 veces”, le dijo Maldonado a la policía, según una declaración jurada de causa probable obtenida por WPLG, afiliada de ABC en Miami.

“Él está en la cocina, acostado. Necesita una ambulancia, necesita una ambulancia porque creo que también lo apuñalé en el cuello”, indicó.

Un testigo presenció todo y grabó parte de la discusión

Dentro de la casa, las autoridades dijeron que encontraron a la víctima tirada en el suelo en un charco de su propia sangre. El Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade transportó a la víctima al hospital en helicóptero para recibir tratamiento, pero fue declarado muerto poco después de llegar a las instalaciones.

La policía dijo que Maldonado y la víctima habían estado en una relación intermitente durante aproximadamente dos años, y habían estado viviendo juntos en la casa de Miami Gardens durante unos cinco meses antes del apuñalamiento, según WPLG.

Los informes señalan que una persona en la escena presenció el apuñalamiento fatal, e incluso pudo filmar parte de la discusión y proporcionó las imágenes a la policía.

“¡Intentaste estrangularme! ¡Y mira, me mordió! ¡Él me mordió! Ahora estoy agarrando un cuchillo y no me importa”, supuestamente escuchó decir el testigo a Maldonado.

La víctima, que al parecer estaba sentada en un taburete de la barra, dijo a Maldonado: “¿Por qué haces esto? ¡No hice nada!”. Sin embargo, ella lo atacó varias veces cuando el hombre intentó desarmarla, según dijo el testigo a las autoridades.

Maldonado compareció ante el tribunal el pasado lunes, donde un juez encontró causa probable para el cargo de asesinato y ordenó su detención sin derecho a fianza. Actualmente se encuentra detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, según muestran los registros de la cárcel.

