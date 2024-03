Revelan un diario de la youtuber Ruby Franke con macabros detalles del abuso infantil que ejerció en sus hijos

Un diario de Ruby Franke que fue publicado recientemente por las autoridades revela detalles inquietantes del abuso que infligió a sus dos hijos menores, incluyendo negarles comida durante días, golpearlos y obligarlos a pasar horas afuera bajo el sol.

El abuso aparentemente fue motivado por lo que las autoridades llamaron en un comunicado “extremismo religioso”, y Ruby hizo múltiples referencias a su creencia de que sus hijos estaban poseídos por un demonio.

El diario fue publicado por el fiscal del condado de Washington junto con una serie de otras pruebas relacionadas con el caso de Franke, después de que ella fuera sentenciada a hasta 30 años de prisión, junto con su compañera de podcast, Jodi Hildebrandt. Ambas se declararon culpables de múltiples cargos de abuso infantil agravado.

Franke, madre de ocho hijos, cuyo canal de YouTube para padres alguna vez tuvo millones de suscriptores, mantuvo a su hijo de 12 años y a su hija de 9 en lo que los fiscales llamaron condiciones “similares a las de un campo de trabajo” en la casa de Hildebrandt, en Ivins, Utah. En su diario, Franke revela en profundidad lo que tuvieron que pasar sus hijos.

Las anotaciones del diario están fechadas del 9 de julio al 27 de agosto de 2023, tres días antes de que fuera arrestada luego de que su hijo escapara y se dirigiera a la casa de un vecino, quien llamó a la policía después de ver al menor demacrado.

Les negó comida durante días

En su diario, Franke dice que le afeitó la cabeza a su hija en varias ocasiones, en respuesta a sus llantos y gritos. A la niña, identificada como “E” en una versión redactada del diario, se le negó comida durante tres días, debido a la afirmación de Franke de que su hija estaba siendo “manipuladora”.

En respuesta a que no se le permitió comer por tercer día, E comenzó a cantar, según Franke. “Mi mamá me mata de hambre, lo llama ayuno”, decía la niña, según el diario. “Mi mamá no levanta dos dedos para traerme comida, porque lo único que hace es acostarse en la cama y comer brownies”.

Franke también le negaría la comida a R, y en un momento escribió en su diario que le dijo a su hijo: “No alimentaré a un demonio”. Los niños fueron rociados con agua, obligados a permanecer afuera y obligados a realizar trabajos, como mover cajas.

Durante este periodo, Franke parecía tener una creencia profunda de que sus hijos estaban controlados por el diablo y que ella les estaba enseñando cómo arrepentirse, en un momento miró a la cara a su hijo, identificado como “R”, y le gritó. “¡Sal ahora!”

Franke también escribió que Hildebrandt había viajado a Arizona varias veces en busca de terrenos. Escribió que su compañera de podcast, una terapeuta familiar, tenía la intención de vender su casa para comprar una propiedad con más superficie. Franke también expresó su deseo de comprar un rancho para que los niños pudieran realizar más trabajos duros, lo que ella calificó de “bueno”.

Otros incidentes narrados por Ruby incluyen cuando llevó a sus hijos a un cementerio de nativos americanos y los hizo recoger maleza y vidrios rotos, antes de que una mujer les dijera que estaban invadiendo propiedad privada y que tenían que irse. Franke también mencionó un momento en el que pateó a R mientras usaba botas después de que él se portara mal.

Cuando R escapó a la casa del vecino, le pidió al hombre que abrió la puerta que lo llevara a una estación de policía.

Cuando las autoridades registraron la casa de Hildebrandt y encontró a E en un armario, la niña quedó “petrificada” y pasó casi cuatro horas sentada en el suelo antes de que los socorristas finalmente pudieran convencerla de salir.

Sigue leyendo:

– Una madre de Utah que daba consejos de crianza en YouTube fue arrestada por maltrato infantil severo.

– Padres de Ohio terminan arrestados después de que sus recién nacidos fueron encontrados muy golpeados.