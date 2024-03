Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de marzo de 2024

Piscis

Si tienes ya una relación se torna un enfrentamiento o discusión por mal entendido, si dudad del amor o fidelidad de tu pareja no tiene caso que sigas ahí. No todos demuestran su amor igual que tu pero eso no significa que no te amen. Es posible que sientas atracción por una amistad de un amigo o amiga y quieras buscar la manera de conocerle. No temas a oportunidades nuevas, algunas veces caes en cuestiones bien tontas, se te da mucho eso de tropezar con la misma piedra y no entender de los golpes. Amores del pasado regresan y te darás cuenta que son asunto olvidado. Cuida cuestiones que tienen que ver con pies y estomago. Es momento que te dejes de tonterías y te pongas las pilas para lograr tus metas. Una amistad tuya se anda metiendo en tus cosas al punto de que llegó hablar mal de tu familia, a la fregada ni te estreses solo desvincúlala de tu vida. Amor de una noche podría surgir en esta semana, cuídate mucho porque podría resultar algún embarazo.

Acuario

Un amor a distancia podría llegar en estos días por una red social. Si tu pareja tiene dudas sobre su relación o los problemas han aumentado, es momento de pensar hacia donde se dirigen. Un dinero te va llegar muy pronto no lo gastes en tonterías que no ocupas. Hay muchas envidias en trabajo o en escuela, no cuentes tanto tus planes pues muchos de ellos no se dan por la mala energía que te llega por parte de tus enemigos. Dolores musculares e insomnio se presentará en estos días. Quizás en estos días recibas una noticia que te pondrá de malas, no te compliques más la existencia aprende de las caídas y no vuelvas al mismo pozo que te hizo sufrir. No te permitas confundirte una vez más, no inicies una relación sino estás seguro o segura de tus sentimientos o podrías cometer grandes errores, algunas veces caes mucho en depresiones tontas que no te van a llevar a ningún lado, te preocupa mucho el dolor ajeno pero no haces nada por solucionar el tuyo. Cámbiale el chip a tu mente y sé más positivo en tus planes sino jamás lograrás nada. Familiar se enfermará, invitación a salir se aproxima. Sexo ocasional en estos días.

Capricornio

No te desanimes y aprende a valorarte mucho, es momento que le inviertas a tu imagen y a tu forma de ser, pues la persona que se enamoré de ti lo hará primero de tú físico y segundo de tu interior y sentimientos. Pon mucha atención a ciertos mensajes que recibirás en tus sueños o por medio de una corazonada. En próximas fechas un ser que te quiere mucho de desilusionará mucho de ti, puede que se aleje al punto que pierda la comunicación. Una persona que en el pasado te despreció regresará mendigando cariño y atención, ya sabes lo que tienes qué hacer. Extrañarás a una persona que vive lejos. Posibilidades de cambio de auto o de electrodomésticos o aparatos eléctricos. La llegada de una persona a tu vida llámese pareja, nacimiento de un bebe o amistad podría ayudarte a ser más noble o lograr momentos más felices. Quizás te sientas mal por unas fallas que cometiste, recuerda que de los errores también se aprende, no trates de ser amable con todo mundo, hay personas que no lo merece. En los dineros se ve una leve mejoría, no gastes en cosas que no necesitas y aprende a ser más ahorrativo. Una amistad estará friegue y friegue robándote tu atención.

Sagitario

Cambia tu manera de pensar y comienza a deshacerte de todo eso que te ha impedido consolidar metas y sueños. Es posible que en estos días te sientas algo decaído o decaída pues estarás recibiendo energías negativas de la gente envidiosa que te quiere ver en el suelo. Entrégale tu corazón a quien de motivos y razones para cuidarlo y no a la primera persona que conozcas. Es momento de ponerte las pilas no temas a ir tras lo que quieres, tu problema siempre será la hueva, tienes todo para lograr metas y objetivos pero te dejas caer bien gacho y ese es el principal motivo para que no logres tus objetivos. Has sufrido mucho y posiblemente vuelva ser así pero ya los golpes no dolerán como antes pues tu corazón se ha endurecido por decepciones. Algunas veces te sentirás triste al ver que la persona que amas no hace lo mismo que tú o no muestra sus sentimientos, debes aprender que no todos aman de la misma manera y que muchas personas desconocen ese término y quizás nunca lo conozcan. En el dinero se espera una racha algo difícil pero habrá quien te eche la mano.

Escorpio

Ten cuidado con tomar medicamento sin receta pues podrías ocasionar problemas gástricos. Un proyecto que estabas planeando tendrá que esperar, no te desanimes pues si sigues luchando y poniendo el empeño adecuado lograrás que se consolide en muy poco tiempo. Un amor del signo de piscis, libra o tauro podría ser lo que necesitas en tu vida para encontrar estabilidad y mucha paz. Ya deja esa pasividad, no permitas que vuelvan a jugar con tus sentimientos, sueles ser muy entregado o entregada y al final das más de la cuenta, ten cuidado con la manera de expresarte de amistades pues tu sinceridad podría llegar a herirlos. Amores de una noche no serán lo tuyo así que no te metas en esas cuestiones, podrías recibir ofrecimiento de alguien que tiene una relación, recuerda que ser el postre solo deja a la vista el poco valor que tienes como ser humano.

Libra

No te quedes con ganas de nada en la vida así que aprovecha cada oportunidad que tengas para ser feliz, muchas personas se irán de tu vida y no regresarán pero lo que duren a tu lado aprovecha y aprende de ellas. Traerás la hormona bien perra, podrías cometer errores por tus calenturas. Ya deshazte de tanta tontería que no te deja avanzar, te duele mucho el dolor ajeno y no debe de ser así pues primero debes de estar tu, después tu y al final tu, no permitas que personas sin qué hacer te quiten el sueño recuerda que la mayoría de las personas cuando no cumplen sus sueños suelen poner trabas a quienes lo intentan. Un amor de tierras lejanas podría llegar a tu vida y cambiar completamente tu vida. Si ya tienes una relación aprende a escuchar más a tu pareja y no creer en todo lo que escuchas pues podrías hacer tormentas en vaso de agua.

Virgo

Ten cuidado con lo que deseas pues se te podría cumplir más pronto de lo que deseas, así que trata que tus pensamientos giren en torno a cosas positivas. Un familiar requiere de tu apoyo. Una noticia que tiene que ver con amores del pasado se aproxima. Viene un evento social muy perro en el cual lucirás genial y la posibilidad de un ascenso laboral o viaje de trabajo. Si tu pareja ha cambiado o se ha mostrado un tanto fría es momento de poner los pies en la tierra y darte cuenta hacia donde se dirige la relación pues podrían estar perdiéndose en su camino. Una amistad anda desde hace tiempo que quiere decirte unos comentarios negativos que escucho sobre ti pero no ha encontrado la forma de hacerlo, en estos días podría tomar esa decisión. Tu pareja te hará una de las acostumbradas escenitas, ya no te preocupes tanto, ya sabes como es. Te enteras de una verdad que va ser muy dolorosa. La vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos ámbitos de tu vida, pero tendrás que ser muy inteligente para saber aprovechar lo que está en tu camino.

Leo

Podrías iniciar romance en estas fechas, pero se ven discusiones y desconfianza. Viene un problema o discusión en puerta en la familia que te va sacar de tus casillas. Es momento que te pongas las pilas y visualices hacia dónde te diriges antes de que cometas más errores. Ya no vivas de errores ni te culpes de cuestiones que no cometiste. Momentos importantes vienen a ti, ya no seas tan desconfiado de las personas que han estado contigo siempre y te han brindado apoyo moral y económico. Una persona de tierra lejana aparecerá en estos días, te dará mucha paz en la distancia y podría comenzar a ganar tu corazón sin que te des cuenta. Ya no te compliques tanto la existencia por problemas del pasado, que te valgan esas cuestiones tienes un camino nuevo que recorrer que te dejará grandes ganancias y nuevas oportunidades. Podrías caer en errores al permitir que cierta persona se inmiscuya en tu vida, a nadie le corresponde tomar decisiones más que a ti mismo.

Cáncer

Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho ya no eres el o la ingenua que se creía de todos y confiaba en medio mundo, has madurado muchísimo y esa es la clave para que no vuelvas a caer en las mismas tonterías que ya cometiste en el pasado. Problemas gástricos se aproximan e insomnio. Si tu pareja ha estado misteriosa, pon mucha atención pues ese misterio podría tener nombre y apellido, hay una persona de piel blanca que la anda rondando. Si tienes una relación viene una discusión por malos entendidos y problemas del pasado, cuídate de una caída o choque, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada, recuerda que tienes el don de tener la lengua bien floja. Ya no te pongas mal si la persona que te interesa no te busca o no hace nada por estar contigo, aprende a no depender de nadie y sacar adelante tu vida pues solo a ti te corresponde a nadie más. Ya no te aflijas tanto ni des importancia a lo que ya fue y no está presente.

Géminis

Cuídate de ex parejas pues se ve un escenario de venganzas hacia ti, solo aléjate y no des derecho de réplica pues se puede convertir en el cuento de nunca acabar; acuérdate que ahorita no estás para derramar energía a lo tonto y menos con alguien que no te sirve. Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana pues te va ocasionar un problema muy grande en el cual tú nombre quedará algo manchado. No te precipites ni tomes decisiones a la ligera ni te dejes manipular por quienes te rodean, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. Extrañarás a alguien del pasado, sin duda ya no hay amor ni sentimientos, pero la soledad es perra y podría hacerte dudar de lo que sientes en realidad. Aguas con un chisme en la familia que podría perjudicarte. Si ya una vez confiaste en esa persona y te fregó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo. Te podrían meter en chismes y cuestiones que tienen que ver con fraudes por firmas de documentos.

Tauro

Muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo están en cambios y por tanto estarán girando a tu favor. No descuides tanto a tu pareja, tiene dudas sobre tus sentimientos. Necesitas un cambio de rutina pues hacer siempre lo mismo es uno de los problemas a tu bipolaridad y tus cambios bruscos de ánimo. No busques pretextos para no hacer tus cosas, pon la mirada en el objetivo y ve tras él, que nadie te detenga pues estas por llegar a la meta; te desesperan que las cosas no se den rápido, pero recuerda que toda vela tiene su hora. Un amor del pasado podría regresar a tu vida, pero solo porque necesita de tu ayuda, cierra esa puerta y no permitas que siga molestando. Te cuelgas mucho cuando algo no sale a la primera pero el éxito va radicar en las veces que lo intentes pues mejorarás poco a poco. Quizás no fuiste lo que esa persona deseaba en su vida, quizás eras más de lo que necesitaba pues estaba acostumbrado o acostumbrada a tragar pura basura.

Aries

No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el problema tuyo será siempre la flojera y la falta de confianza en ti. Si estas soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días pues viene quien te llenará de todo eso que hoy te falta. Llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación muy estable. Ten cuidado con una persona que está por entrar a tu vida pues te va hacer sufrir mucho. No seas tan controlador o controladora con tu pareja en caso de tener, aprende a darle su lugar y respetar su libertad. Te viene una relación sexual muy perra con una amistad y posibilidades de entrar en un negocio de compras y ventas. Un cambio de look te vendría perfecto, si quieres ganchar algo invierte más en tu arreglo persona.