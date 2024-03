Joven que conducía a exceso de velocidad en Arizona mató a un expolicía que viajaba en una moto

Una joven de 18 años de Arizona, que al parecer conducía un automóvil deportivo a exceso de velocidad, se estrelló contra una motocicleta que transportaba a un exoficial de policía, matando al padre de dos hijos.

Rachel Berg, de 18 años, su nuevo Chevy Corvette a 155 mph en una autopista de Mesa alrededor de las 10:30 pm del 12 de marzo cuando chocó por detrás a una Harley-Davidson conducida por Michael Clark, de 46 años, un guardaparque de Tempe.

El expolicía de Tacoma, Washington, fue arrojado de su bicicleta en el carril HOV en dirección este de la US 60, según el medio local AZ Family.

Berg se detuvo e intentó realizarle reanimación cardiopulmonar al motociclista caído, pero murió en el lugar.

La joven le dijo la policía que no pudo detenerse a tiempo antes de embestir a Clark, según AZ Family.

De acuerdo con los informes, los datos del módulo de control de la bolsa de aire de su automóvil indicaron que ella había estado viajando a 155 mph cinco segundos antes del impacto y a 87 mph cuando golpeó la bicicleta después de pisar los frenos.

Berg fue arrestada el lunes y acusada de homicidio imprudente.

La esposa de Clark, Laura, dijo que quiere justicia para su marido. “Él debería haber llegado a casa a las 10:45 y me levanté a las 11:15 y no estaba y pude escuchar el helicóptero de la policía. Y lo sabía, lo sabía. Yo lo llamé. Él no respondió. Le envié un mensaje de texto, pero no lo leyó”, le dijo la mujer a AZ Family.

“Era un hombre de servicio. Sirvió a su país y sirvió a la comunidad de Tacoma. Estaba sirviendo a Tempe”, dijo sobre su esposo durante nueve años, quien se convirtió en guardaparques hace seis meses después de que la pareja se mudó a Mesa.

Clark fue oficial de policía en Tacoma durante 14 años antes de vender sus pertenencias en 2020 y comprar una casa rodante.

“La familia está destrozada. Tengo hijos que ahora no tienen papá. La devastación es real y no sé cómo nos recuperaremos algún día de ella. No sé cómo volvimos a poner un pie delante del otro”, agregó la mujer.

La madre de Berg dijo al medio que la tragedia también ha sido dura para su familia.

