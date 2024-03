Estos son todos los duelos de lanzadores que habrá hoy en el Opening Day en las Grandes Ligas

Finalmente ha llegado el día más esperado por los fanáticos del béisbol organizado en los Estados Unidos, las Grandes Ligas; el día inaugural 2024 llegará el día de este jueves 28 de marzo con la vuelta de la temporada regular de la MLB, luego de aproximadamente casi un mes de entrenamientos primaverales donde los jugadores y los equipos comenzaron a tomar forma para dar lo mejor de cada uno de ellos en la venidera temporada.

En lo que será el marco de la primera jornada de la campaña 2024 de la Major League Baseball habrá muchos enfrentamientos bastante interesantes y competitivos, especialmente por el hecho de que habrá mucha expectativa en el pitcheo abridor para la campaña que comienza el día de hoy; calidad, control, experiencia y veteranía es lo que se podrá apreciar en el Opening Day.

¿Cómo se desarrollará el Opening Day este año?

La jornada subirá el telón con el duelo entre Angels y Orioles, con el mexico americano Patrick Sandoval enfrentando al nuevo jugador clave de la rotación de los Orioles de Baltimore, el lanzador derecho Corbin Burnes.

Una hora más tarde, Cardinals y Dodgers se estarán midiendo en la primera serie del año que se llevará a cabo en las instalaciones del Dodger Stadium, con Miles Mikolas liderando a los Cardenales y Tyler Glasnow quien tendrá su segunda apertura de la campaña luego de irse sin decisión en el juego de Seúl que los Dodgers obtuvieron una victoria importante.

Para los partidos que se llevarán a cabo en la noche, Justin Steele y Nathan Eovaldi se enfrentarán en lo que será el recibimiento de los fanáticos de Texas después de haberse coronado como ganadores de la Serie Mundial en la temporada 2023, y el duelo de lanzadores será solo una de las muchas cosas que habrá de destacar durante el encuentro entre dos de las organizaciones más prometedoras para la temporada del 2024.

En el último juego de la jornada Bryan Bello, quien tuvo un rendimiento bastante aceptable en lo que fue su primera temporada completa en la Major League Baseball durante 2023, se mide a uno de los mejores pitchers de la actualidad con Luis Castillo liderando los lanzamientos para buscar la primera victoria de los Marineros de Seattle en la temporada.

Amigos, ¡Hoy es el día que marca el inicio de algo verdaderamente especial! El Opening Day nos regala a todos, sin importar nuestro papel en esta industria, un torrente de emociones y expectativas. Es como si la primavera misma se manifestara en cada uno de nosotros, en cada… pic.twitter.com/ucUCtcxUgk — Fernando Álvarez (@FerAlvarez) March 28, 2024

Todos los enfrentamientos de los lanzadores para el día de hoy

Patrick Sandoval (Angels) vs Corbin Burnes (Orioles) 15:05 horas tiempo del este

Josiah Gray (Nationals) vs Frenkie Montas (Reds) 16:10 horas tiempo del este

Logan Webb (Giants) vs Yu Darvish (Padres) 16:10 horas tiempo del este

José Berrios (Blue Jays) vs Zach Efflin (Rays) 16:10 horas tiempo del este

Pablo López (Twins) vs Cole Ragans (Royals) 16:10 horas tiempo del este

Tarik Skubal (Tigers) vs Garrett Crochet (White Sox) 16:10 horas tiempo del centro

Mitch Keller (Pirates) vs Marlins (Jesús Luzardo) 16:10 horas tiempo del este

Nestor Cortes (Yankees) vs Framber Valdéz (Astros) 16:10 horas tiempo del este

Justin Steele (Cubs) vs Nathan Eovaldi (Rangers) 19:35 horas tiempo del este

Shane Bieber (Guardians) vs Alex Wood (Athletics) 22:07 horas tiempo del este

Kyle Freeland (Rockies) vs Zac Gallen (Diamondbacks) 22:25 horas tiempo del este

Bryan Bello (Red Sox) vs Luis Castillo (Mariners) 22:10 horas tiempo del este

Sigue Leyendo:

Con nubarrón por el escándalo de Shohei Ohtani, los poderosos Dodgers tienen su juego de apertura

Los Diablos Rojos hicieron respetar su casa ante los New York Yankees

Los Angeles Dodgers comenzarán la temporada 2025 en Japón: ¿Contra quién jugarán?