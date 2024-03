Mauricio Ochmann aviva rumores de reconciliación con Aislinn Derbez tras dedicarle un tierno mensaje: “Mi compañera y mi cómplice”

Vaya revuelo desató el actor Mauricio Ochmann luego de recurrir a su cuenta oficial de Instagram para compartir el final de grabaciones de su más reciente proyecto. Y es que el mensaje con el que acompañó su publicación tuvo una dedicatoria para alguien muy especial: su ex esposa Aislinn Derbez. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

El protagonista de historias como “A la mala” y “Hazlo como hombre” expresó su emoción ante la idea de finalmente poder compartir con el público algunas imágenes del detrás de escena de su película “Hasta el fin del mundo” en Madrid.

Sin embargo, lo que más llamó la atención dentro de su publicación fueron las emotivas palabras que dedicó a su ex esposa y madre de su segunda hija, Aislinn Derbez, quien de acuerdo con su relato, fue su mayor cómplice durante esta aventura.

“Se acabó este proyecto maravilloso en España, con gente muy linda y profesional que voy a extrañar muchísimo!! Gracias @aislinnderbez por ser mi compañera y cómplice en esta aventura, admiración total!!”, escribió Mauricio Ochmann para acompañar el carrusel de imágenes donde la mexicana también apareció.

No pasó mucho tiempo antes de que este mensaje se viralizara dentro de la plataforma y que los internautas compartieran su opinión sobre la posibilidad de que los famosos retomaran su relación. Y mientras unos expresaron su emoción, otros no tardaron en asegurar que dicha historia debe quedar en el pasado.

“Ay no, que no regresen, Mau ya todo vivido, si él realmente se hubiese dado su tiempo, pero inmediato entró en otra relación usando a otra mujer para superar a Aislinn, se merece más ella“, escribió un usuario, mientras que otro respondió: “Ya basta por favor, dejen de ilusionar si no han regresado”.

Sin embargo, estas respuestas quedaron sepultadas ante palabras como: “Que madurez por favor!!!!! Quisiera que regresaran, los amaba juntos” y “Que se reconciliaran sería una bella noticia y al año siguiente un bebé”, por mencionar algunos.

