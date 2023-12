¡Es oficial! Mauricio Ochmann puso fin a su relación con Paulina Burrola

El nombre del actor Mauricio Ochmann no deja de encabezar los titulares por sus más recientes declaraciones. Y es que a solo unos días de revelar que disfrutará de la Navidad en compañía de las madres de sus hijas, el famoso confirmó su ruptura con la modelo Paulina Burrola. ¡Aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento!

De manera sorpresiva frente a algunos medios de comunicación, el protagonista de “A la Mala” y “Hazlo como hombre” se sinceró sobre su vida amorosa y confirmó que actualmente se mantiene soltero y sin compromisos tras ser cuestionado si la sinaloense estaba incluida en sus planes decembrinos.

Al respecto, Ochmann apuntó que: “Paulina y yo ya no estamos juntos pero estoy muy contento con mis hijas y con las mamás de mis hijas y mi familia…”, haciendo referencia al viaje que emprenderá junto a Aislinn Derbez y María José del Valle, madres de sus hijas Kailani y Lorenza, respectivamente.

A pesar de haber puesto final a su historia de amor con Paulina Burrola, el histrión aseguró que quedaron en buenos términos: “En súper buenos términos quedó todo (…) Las relaciones se terminan y nada, le deseo lo mejor y la quiero muchísimo y pues ya…“.

Cómo era de esperarse, los cuestionamientos sobre la causa detrás de su ruptura no tardaron en surgir. No obstante, Ochmann se mantuvo hermético al respecto no sin antes desestimar de que se tratara por su diferencia de edad.

“No, pues tiene que ver la vida, yo digo que las relaciones son cíclicas y hay veces que cumplen su ciclo y pues ya“, afirmó frente a las cámaras de diversos medios de comunicación.

Con respecto a su próxima escapada a la nieve, Mauricio Ochmann adelantó que esta Navidad apunta a ser una muy especial: “Yo tengo la fortuna de que me llevo muy bien con las dos mamás de mis hijas y son mi familia. Entonces el vínculo es muy poderoso con las mamás y, obviamente, con mis hijas. Hemos logrado ser una familia, no tradicional, pero son mi familia“.

Para finalizar su charla con los medios, el ex de Aislinn Derbez destacó que actualmente se encuentra enfocado en su bienestar y el de sus hijas. Además, informó que no se cierra a la oportunidad de encontrar un nuevo amor: “Cerrado al amor, nunca. Nunca estoy cerrado al amor, el amor es oxígeno para todos”.

