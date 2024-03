Geraldine Bazán y el emotivo video que recibió de sus hijas dentro de “La Casa de los Famosos”

Vaya momento se vivió en “La Casa de los Famosos” luego de la gala de nominación en la que se decidió que el siguiente eliminado se encuentra entre Cristina, Clovis, ‘La Bronca’, Aleska Génesis y Ariadna Gutiérrez. Y es que tras el momento de tensión, los habitantes recibieron mensajes de aquellos familiares y amigos a los que no han visto en semanas.

Tal fue el caso de la actriz mexicana Geraldine Bazán, quien obtuvo palabras de aliento por parte de su hermano, un amigo y, por supuesto, sus hijas Elissa Marie y Miranda.

Si bien durante la transmisión de Telemundo solo se apreciaron los mensajes de su hermano y amigo, Elissa fue la encargada de compartir el mensaje que le hizo llegar a su mamá a través de redes sociales.

“Hola mami, ya sé que estoy súper roja pero es que me pasé un poquito con el sol, pero sí me puse bloqueador, te lo juro. Nada más te queríamos decir ma que te extrañamos muchísimo, lo estás haciendo superbien. Te hemos estado viendo, ya vi que contaste la vez en Las Vegas que me puse tus botas. Esperemos que todo esté bien por allá, aquí estamos muy bien. Aquí estoy al pendiente de Miranda y te mandamos un beso y te extrañamos mucho”, expresó su hija mayor, Elissa.

Por su parte, la pequeña Miranda optó por dejarle saber a la famosa que se mantienen al pendiente sobre cada paso que da dentro del reality de Telemundo.

“Hola mami, cómo estás. Te extrañamos muchísimo y te queríamos decir que siempre te estamos aquí viendo y siempre te estamos apoyando y esperemos que ganes. Te mandamos nuestros angelitos”, se le escucha decir a la pequeña.

