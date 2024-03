Hillary Clinton advierte que la IA podría ser utilizada para afectar a las elecciones

La exprimera dama de la nación presagia que la tecnología ligada a la Inteligencia Artificial (IA) podría ser utilizada para generar desinformación que altere el proceso electoral.

Durante su participación en un evento de la Universidad de Columbia denominado “El impacto de la IA en las elecciones globales de 2024”, la demócrata de 76 años se autodenominó víctima de la desinformación electoral, lo cual asegura la llevó a perder las elecciones frente a Donald Trump, en 2016.

“Puedo decirles que mi campaña no entendió la llamada ‘Dark Web’. Estaba llena de memes, historias y videos donde me retrataban de todo tipo de… formas poco halagadoras. Sabíamos que algo estaba pasando, pero no entendíamos el alcance total de la forma muy inteligente en que se insinuó en las redes sociales”, indicó.

De acuerdo con Clinton, el uso de las redes sociales detonó la integración del contenido falso dirigido a los estadounidenses de menor nivel educativo o incapaces de determinar que información era verdadera y cuál resultaba falsa.

“Hoy en día hay personas que piensan de mí todas esas cosas terribles que vieron en Internet a través de sus cuentas de Facebook, Twitter o en Snapchat. Y lo que me hicieron fue primitivo.

Tenían todo tipo de videos de personas que se parecían a mí, pero no eran yo.

Estoy preocupada porque tener videos difamatorios sobre ti no es divertido, pero tenerlos de una manera en la que realmente no puedes hacer la distinción, pues no tienes idea de si es verdad o no. Eso es de un nivel de amenaza totalmente diferente”, subrayó.

Los expertos opinan que el adecuado empleo de la Inteligencia Artificial (IA) podría ejercer un papel fundamental en los procesos electorales. (Crédito: Nam Y. Huh / AP)

Lo cierto es que han trascurrido ocho años desde el proceso en que Hillary Clinton competía por la presidencia y desde entonces las tecnologías han evolucionado magistralmente a la par de que también han aparecido nuevas plataformas de interacción social.

Basado en ello, la posibilidad de recibir información falsa sobre determinado acontecimiento o personaje, es cada vez mayor, pues el discernimiento de un amplio sector de la población, por extraño que suene, ha involucionado, situación que podría ser realmente un problema en caso de surgir una campaña masiva enfocada en difundir hechos falsos sobre una persona, institución o incluso país.

