Urgen a propietarios de vivienda afectados por covid-19 a aplicar por el rescate hipotecario

Si eres propietario de vivienda y fuiste afectado por covid-19, aún puedes aplicar para recibir asistencia del estado de California, a través del programa de rescate hipotecario, pero tienes que apurarte porque entre más rápido solicites la ayuda, mayores probabilidades de obtenerla.

“Las solicitudes se siguen aceptando, estamos animando a los propietarios de vivienda a solicitar pronto ya que el tiempo para aplicar para estos fondos federales se está acabando. Las solicitudes serán procesadas mientras haya fondos disponibles”, dijo Lorena Domínguez, vocera del Rescate Hipotecario de California.

Para acceder al programa y presentar una solicitud, visita el sitio web:https://camortgagerelief.org/es/

Este programa ha distribuido equitativamente más de $800 millones a familias que enfrentan dificultades financieras relacionadas con la pandemia para que eviten la ejecución hipotecaria y que puedan permanecer en sus hogares.

Domínguez señaló que el programa de Rescate Hipotecario de California ha proporcionado un apoyo crucial a la comunidad latina.

“Desde que inició el programa en diciembre de 2021, más de 33,500 propietarios de vivienda a nivel estatal han recibido fondos, el 37% de esta asistencia ha sido destinada a la comunidad latina”.

El Programa Estatal de Rescate Hipotecario fue lanzado por el estado de California durante el pico de la pandemia en diciembre de 2021 para repartir los fondos asignados ($1,000 millones) como parte de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.

Esta suma representó la asignación más grande de fondos federales otorgada a cualquier estado en el país.

“El Programa de Rescate Hipotecario de California ha logrado un éxito notable al preservar oportunidades de propiedad de vivienda, las cuales son vitales para garantizar que nuestras comunidades más vulnerables tengan la oportunidad de construir riqueza generacional,” indicó Tiena Johnson Hall, directora executiva de California Housing Finance Agency (CalHFA), la agencia que administra el programa.

Durante los dos últimos años, el programa se ha enfocado en ayudar a las personas con necesidades urgentes y se ha estado adaptando para apoyar a los propietarios de viviendas más vulnerables de California.

Con una ayuda promedio de $25,000 por familia, miles de dueños de viviendas en California han encontrado tranquilidad al poder mantenerse viviendo en sus hogares.

Actualmente, tres de cada cuatro familias que reciben subvenciones están en o por debajo del 100% del Ingreso Medio del Área por condado

Los fondos otorgados a hogares afroamericanos y latinos superan las tasas de propiedad de vivienda estatales para cada grupo.

El 3.8% de los propietarios de viviendas en California se identifican como afroamericanos, el 15% de las subvenciones del Programa de Rescate Hipotecario de California han sido otorgadas a hogares afroamericanos.

“El Programa de Rescate Hipotecario de California ha superado todos los objetivos para garantizar que los propietarios de alto riesgo de comunidades vulnerables reciban el apoyo que necesitan,” indicó Rebecca Franklin, presidenta de CalHFA Homeowner Relief Corporation.

Mientras nos acercamos a la distribución total de los fondos que recibió California del Fondo de Asistencia para Dueños de Vivienda, los propietarios elegibles que actúen rápidamente aún pueden aprovechar estos recursos.

Se espera que los fondos restantes se agoten en los próximos meses.

Lorinda Lyons Holmes, una mujer afroamericana que vive en el condado de Los Ángeles, dijo que esta ayuda ha restablecido su fe en el gobierno, y en que está ahí para la gente.

“Este programa es para quien está batallando. No tengan vergüenza de solicitar la ayuda. Sean humildes y extiendan la mano”, dijo con la voz entrecortada por la emoción.

Lorinda recibió poco más de $27,000 para ponerse al día con sus pagos atrasados de hipoteca.

Relató que después de recibir la noticia, le llamó a todas las personas que le dieron palabras de apoyo o rezaron con ella sobre su situación financiera, para darles las gracias.

Eloy García, un propietario de vivienda en Palm Springs que recibió apoyo para pagar su deuda de $12,000 en impuestos a la propiedad, se emocionó mucho cuando vio que ya no debía nada.

“Casi me caigo de rodillas. Si el estado de California no me hubiera ayudado, habría perdido mi casa que tanto esfuerzo me costó comprar”, dijo.

Y añadió que “fue como ganarse la lotería. Antes de eso, no podía dormir pensando cómo iba a hacer para pagar la deuda por impuestos”.

La pandemia junto con la pérdida de su trabajo como maestro de ciencias, lo hicieron atrasarse en el pago de impuestos a su propiedad; y más aún cuando cayó enfermo no una sino dos veces de covid, con serias complicaciones.

Llegó a tal magnitud su situación que no tenía ni pagar sus gastos básicos ni la comida.

Por eso dijo que este programa le salvó la vida; y animó a los dueños de vivienda con deudas por hipotecas o impuestos a la propiedad a causa de la pandemia, a que apliquen por la asistencia del Rescate Hipotecario de California.

Para más información sobre el Programa de Rescate Hipotecario de California y solicitar la asistencia antes de que los fondos se agoten, por favor visite: http://www.CaMortgageRelief.org.

La asistencia se distribuyen en cuatro tipos de ayuda:

1. Para pagos de hipoteca atrasados, si el dueño de la vivienda tiene por lo menos dos no realizados antes del 1 de febrero de 2024.

2. Para pagar impuestos a la propiedad atrasados, si el dueño de la propiedad debe por lo menos un pago antes del 1 de febrero de 2024.

3. Cubre todo o parte de un préstamo por reclamo parcial o aplazamiento de deuda obtenido después de enero de 2020.

4. Apoya a las personas con una hipoteca inversa con pagos de seguro de propiedad e impuestos a la propiedad atrasados.