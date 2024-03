Familias mexicanas se reunifican por tres semanas

La señora Concepción Pérez Cárdenas, no cabía de alegría por cargar en sus brazos a su nieto Mateo, de cuatro meses, hijo de Everardo Corona, su hijo, a quien no veía, abrazaba ni besaba desde hace 22 años.

“¡Ay, que emoción!, exclamó de gusto la mujer mexicana de 65 años. “No es igual hablar por teléfono que abrazarlos”.

La señora Pérez Cárdenas y su esposo Gildardo Corona se reencontraron con su hijo Everardo, la esposa de este, María Sandoval y el nieto a quien no conocían.

“¡Esto es increíble!”, resumió. “Tuvimos muchos desafíos para traer a mis padres a Estados Unidos, pero valió la pena”.

La familia Pérez Cárdenas y otras 32 personas de la tercera edad, provenientes del estado de Jalisco fue bienvenida en la parroquia St. Frances Xavier Cabrini de Los Ángeles.

Allí, el obispo auxiliar Matthew Elshoff de la Región Pastoral de Nuestra Señora de Los Ángeles los recibió en un desayuno y los bendijo, en el sábado de gloria, previo a la fiesta de la Resurrección de Jesucristo.

“Este tiempo de la pascua es un tiempo de gozo”, dijo el obispo Elshoff, a La Opinión. “Todos los padres que han venido son un ejemplo de la resurrección del Señor, de las familias y sus hijos que están aquí, en Estados Unidos”.

El obispo Elshoff destacó que para la Arquidiócesis de Los Ángeles la reunificación de las familias significa un tiempo de esperanza.

“Como miembros de la comunidad católica cristiana, no hay división entre nosotros, pero a veces la política nos interrumpe”, dijo el prelado. “Es muy triste que las familias estén separadas; yo solo puedo orar por ellos”.

Los 33 padres de familia arribaron a las 7:00 a.m. al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), desde donde fueron transportados en furgonetas hasta un salón de la parroquia.

Llevada del brazo por su hijo José Toscano, la señora Alicia Rafael Bernabé, originaria de San Andrés Ixtlán, municipio de Gómez Farias, Jalisco, no se cansaba de abrazar y besarlo, tras dos décadas de ausencia.

“En la gloria del sábado resucitó Cristo, y también yo como madre”, expresó la madre de tres hijos, uno de los cuales abandonó su país en busca de una mejor vida en Estados Unidos.

La misma historia se repitió con los hermanos Rodolfo, Antonio y Adelina, quienes manejaron 87 millas desde Hemet a Los Ángeles para estar con la autora de sus días: Natividad Ventura Reyes, de 61 años.

“En mi corazón había mucho dolor y tristeza por no tener a mis hijos cerca de mí”, comentó la señora Natividad. “Yo pensaba que ya nunca nos volveríamos a ver”.

La nota triste fue Luis Alejandro Álvarez León, quien viajaba desde la ciudad de Adelanto, California no llegó a tiempo para recibir a sus padres: María León Martínez y Roberto Álvarez. Su automóvil sufrió desperfecciones mecánicas en la carretera, aunque más tarde estaría con ellos.

“Fue un 17 de abril cuando mi hijo dejó la casa…Ya son 20 años que no le vemos”, dijo la señora León, madre de siete hijos.

Los 33 viajeros de Jalisco, antes de reunirse con sus hijos.

No cobran ni un centavo

El esfuerzo está encabezado por la Asociación de Clubes Jaliscienses de California, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas mayores en Jalisco a obtener visas y venir a los Estados Unidos a visitar a sus familias. Los visitantes permanecerán durante tres semanas, disfrutando de un tiempo precioso y de la Pascua con sus seres queridos antes de regresar a México.

“Estamos felices de celebrar esta reunificación en la iglesia porque la Semana Santa; es el momento para que las familias cristianas se reencuentren, reflexionen, convivan y sean felices a pesar de las situaciones difíciles que se están viviendo en el mundo”, afirmó Javier Wenceslao, presidente de la asociación, quien ha liderado los esfuerzos de reunificación desde hace 2016.

“Es muy especial darles una gran felicidad a 33 padres de familia, que por muchos años han estado alejados de sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. También es especial que esta Iglesia de San Frances X.

abrini lleve el nombre de una santa que supo lo que era dejar a su familia y su patria para vivir en un país extranjero, y que nos permita reunir en Semana Santa a estas familias en reencuentros cristianos”.

Rodolfo, Adelina y Antonio (der.), hijos de Natividad Ventura Reyes.

Para el efecto de conseguir las visas, la organización cuenta con el respaldo del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y la cónsul en Guadalajara, Amy Scanlon, quien asumió el cargo en agosto de 2023.

A diferencia de otros clubes que trabajan con las personas mayores de México, la Asociación de Clubes Jaliscienses de California no cobra dinero ni a los padres ni a sus hijos. Ellos les ayudan a realizar todos los trámites diplomáticos necesarios para que viajen a Estados Unidos.

Los 33 padres y madres de Jalisco recibieron una visa por 10 años. Deberán regresar a México, el 20 de abril.

“Una persona de conciencia”

Javier Wenceslao dijo a La Opinión que hay pocas iglesias que ofrecen la oportunidad de reunir a las familias y él, junto con su esposa Silvia decidieron hacer algo, inspirados por St. Francis Cabrini, quien era una religiosa católica italoamericana. Ella fundó las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, un instituto religioso que fue un importante apoyo para sus compañeros inmigrantes italianos en los Estados Unidos.

Originario de Gómez Farias, Jalisco, Javier, de 62 años y emigrante desde hace cuatro décadas comenta con cierta tristeza que la necesidad de la gente es mucha y que muchos padres han fallecido, sin tener la oportunidad de reencontrarse con sus hijos.

“Eso es lo que nos sigue motivando”, afirmó el hombre que ha sido un activista y se considera “una persona de conciencia”.

Concepción Pérez Cárdenas sostiene en sus brazos a Mateo, su nieto de cuatro meses que no conocía.

Wenceslao lamentó que en la frontera Estados Unidos-México aún haya miles de inmigrantes que quisieran tener una oportunidad de venir a este país.

“Hay familias que tienen 20, 30 y hasta 40 años sin poder legalizarse”, dijo. “Las leyes de inmigración son muy crueles; lo digo porque somos países vecinos y creo que con México debería haber un mejor trato…tenemos el derecho moral de que las familias tuvieran, al menos, un permiso de verse cuando estuvieran enfermos; por eso, muchos se encuentran con el dilema de ir a ver a sus padres y, si se van, ya no poder regresar”.

Sin reforma migratoria

Consciente de que el presidente Joe Biden prometió y no cumplió a los latinos una reforma migratoria al inicio de su gobierno, Javier Wenceslao consideró que “es lo mismo que han hecho otros presidentes”.

“También los republicanos ponen sus trabas y los demócratas no son muy fuertes en presionar el tema”, subrayó. “Pasan los años y no se ve nada claro, pero creo que debe haber un camino legal y para ello debe haber voluntad de parte de los republicanos y más fuerza de los demócratas”.

Para remediar el dolor de la separación por décadas de las familias, el obispo Matthew Elshoff dijo que los gobiernos deberían trabajar juntos sobre el problema.

“Tenemos que hablar de cosas entre los países de México y Estados Unidos para que resuelvan el problema”, concluyó. “No va a ser rápidamente, pero pueden hacer algo, poco a poco”.

Los abuelitos llegaron a Los Angeles entre la lluvia y fueron atendidos por voluntarios del grupo interdiocesano de inmigración del sur de LA.

Requisitos:

1. Que sean mayores de 60 años.

2. Que tengan más de10 años de no ver a sus hij@s indocumentados.

3. Que no tengan antecedentes penales en Estados Unidos.

4. Que tengan un pasaporte Mexicano vigente.

Para información, pueden entrar en Facebook en la página de la Asociación de Clubes Jaliscienses de California, o me pueden llamar al 909-518-1366