Legislatura de Georgia aprueba proyecto de ley antiinmigrante tras el asesinato de Laken Riley

La legislatura de Georgia dio el jueves su aprobación final a un proyecto de ley antiinmigrante similar a la Ley SB4 de Texas que requeriría que los carceleros del estado verifiquen el estatus migratorio de los reclusos y que las autoridades del orden trabajen con funcionarios federales de inmigración para reprimir a los inmigrantes indocumentados que se encuentran en ese estado.

La legislatura de Georgia, controlada por el Partido Republicano, ha impulsado este proyecto de ley de control de la inmigración cuando los legisladores republicanos de todo el país siguen pidiendo políticas migratorias más estrictas tras el asesinato de la estudiante de enfermería Laken Riley, ocurrido el mes pasado.

La Cámara estatal dio la aprobación final a la HB 1105 en una votación de 99 a 75 el jueves por la noche, en el último día de la sesión legislativa de Georgia, después de que el Senado aprobara el proyecto de ley la semana pasada con una votación de 34 a 19.

La legislación ahora pasa al escritorio del gobernador republicano Brian Kemp, quien anteriormente expresó su apoyo a políticas de inmigración más estrictas.

La HB 1105 requiere que los funcionarios legales locales y estatales verifiquen el estatus migratorio de aquellos mayores de 18 años que hayan sido arrestados, aquellos en detención o aquellos que “un oficial tiene motivos probables para creer” que han cometido un delito.

Según la medida, las agencias policiales locales que no cooperen con los funcionarios de inmigración podrían perder fondos estatales, y los funcionarios locales que no trabajen con las autoridades de inmigración podrían enfrentar cargos por delitos menores.

Los republicanos han argumentado que políticas fronterizas y de inmigración más estrictas protegerán a los estadounidenses, estableciendo a menudo vínculos entre el crimen y los inmigrantes indocumentados, aunque las investigaciones no han encontrado ninguna conexión.

La aprobación de la legislación se produce cuando el debate nacional sobre la inmigración se ha vuelto cada vez más polémico.

Después de que José Antonio Ibarra, un inmigrante indocumentado de Venezuela, fuera acusado del asesinato de la estudiante de enfermería Laken Riley, quien fue encontrado muerta en el campus de la Universidad de Georgia, los republicanos en todo el país han utilizado el incidente para exigir a la administración Biden que tome medidas enérgicas contra los cruces de inmigrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos.

El Instituto de Política y Presupuesto de Georgia informó en 2020 que aproximadamente un tercio del millón de inmigrantes de Georgia son indocumentados, según Georgia Recorder.

El senador demócrata de Atlanta Jason Esteves criticó a los miembros del Partido Republicano por posturas políticas, como llamar a la crisis migratoria una “invasión”.

“Nuestra industria agrícola, avícola, de construcción, manufacturera, trabajadores de cuidados, cada industria que se promociona en este edificio ha explotado a esta misma comunidad”, dijo Esteves. “Qué vergüenza para todos y cada uno de nosotros porque no hay nadie en esta cámara que no conozca a alguien que haya contratado o haya contratado a alguien que no sea indocumentado”.

Sigue leyendo:

– Un proyecto de ley contra inmigrantes similar a la Ley SB4 de Texas avanza en Georgia

– La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de detención de inmigrantes

– Corte de apelaciones extiende bloqueo de ley SB4 sobre arrestos de inmigrantes en Texas