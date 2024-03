Horóscopo de Mhoni Vidente para abril de 2024: qué le depara a todos los signos zodiacales

La famosa astróloga Mhoni Vidente ha lanzado su horóscopo del mes de abril en donde les dice a los 12 signos del zodiaco qué les depara en los siguientes 30 días, su arcángel guía, sus días mágicos, así como las claves para tener suerte.

Aries

El Arcángel Metatron va a ser tu guía en este mes de Abril y te dice que debes de tener más eficiencia y estabilidad en todo lo que vayas a realizar, recuerda que este mes es el que más fuerza económica te da para salir adelante de cualquier situación complicada.

Este arcángel va a ser el que te dará la buena suerte en los cambios que realices de proyectos laboral, tus días mágicos son 01, 03, 07, 15 , 21 y 28 de abril , tus colores de la buena suerte es naranja y blanco, tus signos compatibles es Leo, Virgo y Capricornio, tus números de la abundancia es el 13 y 31 dobles suerte rápida.

Recuerda que la conjunción de los astros junto con tu cumpleaños te hace ser más fuerte espiritualmente y todo lo que desees se te verá realizado, solo tienes que dejar a un lado los deseos de rencor y venganza para que esa energía negativa no obstruya tus éxitos.

En este mes sales de viaje o decides ir a visitar a tus familiares, empiezas en este cuarto mes a pensar más en la estabilidad emocional y tener ya una pareja firme recuerda que el Aries no sabe estar solo y siempre busca estar enamorado por su gran temperamento sexual y en este mes para los que tienen pareja, hablarán de formalidad y los Aries que están solteros les va venir un amor del signo de Tierra que va a ser muy compatible con tu signo.

Recuerda que debes de mantenerte sano así trata de ir en tu médico para un chequeo para que puedas quitarte de tu mente cualquier cosa que tengas dudas sobre tu salud.

En el mes de abril te llega la oferta de un cambio de puesto o un bono de vacaciones, trata de ahorrarlo para un futuro.

En este mes de abril te recomiendo cualquier operación médica o estética que las energías positivas están de tu lado. Te regalan una mascota, decides festejarte en salir de viaje, siempre debes de tener planes ambiciosos.

Tauro

El Arcángel Gabriel es el que te va a guiar en este mes de abril y te dice que tomes las decisiones con la razón y ser más cauteloso al momento de platicar tus metas que te puede afectar con malas energías así trata de ser más prudente en tus planes, cree en ti que empiezas un nuevo proyecto de trabajo, tu mejores días son 03, 05, 11, 17, 21 y 25 de abril serán días mágicos, tu color de la abundancia es el azul y amarrillo, tus signos compatibles es Capricornio, Virgo y Acuario, tus números de la buena suerte 07 y 18.

En este mes de abril es el momento de ya tomar la mejor decisión para ser feliz así que no tengas miedo que los cambios que hagas en tu vida va te ayudarán a crecer más como persona.

En el cuarto mes de año para tu signo les llega una invitación salir de viaje con tus amigos, tú ve que te vas a divertir de lo mejor solo ten en mente no gastar demasiado y siempre ser precavido en tu dinero. En cuestiones de trabajo te llega el cierre anual o inventario va a ser un mes de muchos cambios en tu empresa, así trata de estar muy atento a todo y no confiar en nada ni en nadie, recuerda para que te salga bien tu trabajo lo tienes que hacer tú mismo.

A los Tauro que están casados o con pareja va a ser un mes de problemas de celos o estar muy alterados así les recomiendo tener paciencia y si no puedes seguir con la relación es mejor tomar un tiempo para ti y empezar a conocer mas personas compatibles con tu signo.

Recuerda que tu signo es el más eficiente para hacer dinero en cuestiones de negocios propios, así que es el momento en este abril de poner uno, realizas todos tus pagos y te pones al corriente en tus cuentas bancarias. Te regalan un perfume o reloj en tu cumpleaños.

Geminis

El Arcángel Uriel es que te va a ayudar a salir adelante en este mes de abril, te va a ayudar en tener abundancia en cuestión económica y nuevos proyectos de trabajo mejor pagado, recuerda que este arcángel te va a guiar por el sendero del triunfo, solo trata de aplicarte más en lo que deseas para tu futuro que es el momento de actuar conforme a tus planes.

Tus mejores días son 01, 07, 11, 15, 21 y 26 de abril, tu color de la abundancia es el verde y blanco, tus números de la lotería es el 01 y 29. Tus signos compatibles es Libra, Acuario y Aries. En este mes de abril para los gemelos del zodiaco les indica que dejen a un lado problemas amorosos y te concentres más en tu vida laboral, que solo te esté quitando energía positiva y debes de aprender a tener personas más positivas a tu alrededor.

Te invitan a salir de viaje en este mes y va a ser con tus amigos te vas a divertir de lo mejor. Van a ser unos días de mucha presiones en cuestiones de trabajo así trata de no alterarte por cualquier cosas y siempre ver la mejor solución laboral.

Te haces una cirugía médica o estética que todo va salir de lo mejor, recuerda que los Géminis son los vanidosos del zodiaco. Arreglas asuntos de visa americana pasaporte para ir a visitar a unos familiares, sacas un crédito para una casa o coche recuerda que estás en el momento de acrecentar tu patrimonio.

Vuelves al ejercicio y empiezas una dieta que te vas a ver de lo mejor, trata de dormir más, recuerda que solo pensar en el pasado te hace daño así tu trata de vivir y disfrutar tu presente y formar tu futuro prometedor.

Se te recomienda medir tus palabras y no provocar peleas sin razón. Te regalan una mascota, te viene un dinero estar por una deuda del pasado o venta de un coche.

A los Géminis que están solteros van a seguir así hasta que realmente la persona indicada llegue a su vida yo se que a veces el estar solo te hace tomar una decisión equivocada con personas que no son para ti así que calma que el amor siempre llega y va ser el definitivo.

Va a ser un mes de muchos chismes a tu alrededor así que trata de ser más prudente con tu vida privada. Vuelves a retomar tus estudios universitarios.

Cáncer

El Arcángel Rafael es que te va a guiar en este mes de abril y te dice que va a ser un tiempo de sanar el cuerpo y espíritu, que solo lo invoques y verás que tendrás buenos resultados en tu vida.

Este arcángel Rafael te dice que afrontes tus miedos y inseguridades que es el tiempo de ser más fuerte y crecer más en lo profesional. Vendrá la oportunidad de mejorar tu vida laboral, que un ofrecimiento mejor pagado, tus mejores días son 01, 03, 11, 15, 22, 26 y 30 de abril, tus signos compatibles es Piscis, Aries y Escorpio, tu color es el naranja y rojo, tus números mágicos es 04 y 21.

En el cuarto mes del año abril tu signo deberá tomar la decisión de formar un familia, recuerda que es el momento de los Cáncer de estar analizando su futuro y a los Cáncer que están casados les va a venir un embarazo en puerta que los hará muy felices.

Ten cuidado con problemas de salud sobre todo en cuestión de mala alimentación y alteración de los nervios trata de ir con tu médico. En tu trabajo va ver cambios muy importantes para tu signo así trata de seguir preparándote en cuestiones de estudios universitarios y diplomados, te llegará un amor prohibido, es decir, casado en este mes y será del signo de Escorpio o Libra así trata de mantenerte alejados de esas situaciones complicadas.

Ya no trates de arreglar los problemas de los demás, solo da tu opinión para que no te metas en chismes. Celebras el cumpleaños de un familiar, tendrás más contacto con lo espiritual eso te va ayudar a sanar las heridas del corazón.

Recuerda que tu signo siempre tiene que estar contacto con la naturaleza para sentirte muy bien así trata de salir de viaje en este mes de abril al campo o a la playa para que tu energía positiva crezca más. Recuerda que nosotros somos lo que comemos así trata de seguir comiendo sano y no dejar el ejercicio.

Leo

El Arcángel Jofiel que te va a guiar en este mes de abril te dice que confíes más en tu sabiduría y buenas decisiones, que va a ser el momento de cambiar a lo positivo, que en este mes de abril vas a encontrar el propósito de tu existencia, es decir, hacia donde vas y que quieres tener en tu vida.

Este arcángel te va a ayudar a lograr ese trabajo que tanto deseas, solo invócalo que te va a ayudar a estar de lo mejor. Tus mejores días es 01, 07, 08, 13, 21 y 27 de abril, tu color de la abundancia es el rojo y verde, tus signos compatibles Aries, Sagitario y Libra, tus números de la lotería 28 y 30, a tu signo siempre le gusta mucho este mes porque es cuando se realizan casi todos tus deseos y siempre se renueva tu energía por el tener contacto con los rayos del sol por eso no dejes de salir a caminar en las mañanas para que la fuerza solar alimenta tu vida.

En este mes llega la oportunidad de cambiarte de casa o irte a vivir a otro país tu trata de analizarlo bien y consúltalo con tu familia que las decisión que tomes será la mejor. En cuestiones de el amor te llenarás en este mes de muchas inseguridades y celos, recuerda que el león creen que todos son de su condición así que trata de relajarte con tu pareja y platicar bien cualquier situación y verás cómo tu relación amorosa no sufrirá de problemas.

Tramitas tu papelería de visa americana y permiso de migración, te llega un dinero extra por cuestiones de una comisiones o utilidades trata de invertirlo en ti, recuerda que la mejor inversión es en uno mismo, te ofrecen matrimonio o vivir juntos recuerda siempre piensa antes de actuar para que no te arrepientas después, recuerda que las decisiones de vida se piensan mucho y si te sientes muy enamorado hazlo.

Cuídate de dolores estomacales y de intestino porque va ser tu punto débil todo el mes, trata de terminar tus estudios profesionales y ya no dejar nada sin concluir, y no cargues con problemas que no son tuyos aprende a ser más despegado de la familia.

Virgo

El Arcángel Uriel es que te guiar en este mes de abril y se va encargar de darte luz en tu vida laboral recuerda, que este arcángel te facilita todo lo que desea relacionado con el dinero y abundancia así que pide que se te dará, nuevos comienzos en tu vida amorosa que te liberes de ataduras del pasado que no te dejaban ser feliz.

No te preocupes por situaciones que no son tuyas empieza a soltar, tus días mágicos son 01, 06, 10, 20, 22, 25 y 28 de abril, tu color de la prosperidad es rojo y morado, tus números de la lotería 20 y 35, tus signos compatibles Aries, Tauro y Capricornio, recuerda que tu mes de la buena suerte es abril así que no lo dudes y toma las decisiones para ser feliz que la suerte está de tu lado.

Arreglas asuntos legales a tu favor en este mes, recuerda tener cuidado con malas energías y chismes porque tu signo como es el más noble del zodiaco y eso te hace ser presa de brujerías y mal de ojo por eso este día primero te recomiendo poner una veladora de color blanca y cargarte un limón verde en tu bolsa para que cortes todas esas envidias.

Debes de controlar tus impulsos de enojos sin razón sobre todo con tu pareja, recuerda que tu signo es muy desconfiado y eso lo hace pensar lo que no es así trata de tranquilizarte en tu relación de pareja. Te invitan a salir de viaje con tu familia. Tramites de un crédito para carro, cuidado con problemas con el sistema nervioso recuerda que es tu punto débil.

Trata de este mes seguir un régimen de dieta y no desanimarte tan rápido, recuerda que tu constancia va a ser tu éxito de verte de lo mejor. Un amor del pasado te busca para volver recuerda que si ya te la hizo y una vez te la va volver hacer.

Libra

El Arcángel Miguel que es te va a guiar en este mes de abril y te dice que nada ni nadie te podrá vencer que tu energía espiritual va ser a más fuerte así trata de invocarlo y verás cómo te protege, que te rodeas de personas que te mejor energía y empieza a ver mas para tu futuro, que tu éxito va ser el resultado de tu constancia y dedicación a todo lo que vayas a realizar.

Tus mejores días son 01, 05, 06, 13, 18, 21 y 26 de abril, tus colores de la prosperidad es el azul fuerte y blanco, tus números de lotería es el 03 y 05, tus signos compatibles Acuario, Sagitario y Géminis. Va a ser un mes llenos de fiestas y reuniones así cambiate look y a comprarse ropa para que veas de lo mejor.

Recuerda que tu signo sufre de retención de líquidos y problemas de mala circulación, así trata de llevar una dieta sin sal y hacer más ejercicio que eso te mantendrá más saludable.

Te llega la invitación a salir de viaje en este mes y va a ser con tu pareja; van ser unos días de mucha diversión y alegrías, ten cuidado con los chismes y malas energías que van estar rodeándote en este mes trata de no platicar tus planes y cuidarte de las malas amistades, recuerda que tu signo es el más amiguero y eso te hace ser presa de las malas personas, así trata de ser más selectivo en tus conocidos.

En tu familia sabrás de un embarazo que te dará mucha felicidad, a los Libra que están solteros les llegarán dos amores uno en el trabajo y otro lo conocerás en una fiesta, así que trata de ponerte mucho perfume para atraer más la buena suerte.

Recibes un reconocimiento por un proyecto nuevo de trabajo, trata de dormir más en este mes para que recuperas tu energía, te recomiendo poner una veladora azul fuerte o blanca el día primero de abril para que venga todo el mes más abundancia.

Escorpio

El Arcángel Metatron es que te va a guiar en este mes de abril y te dice que el éxito es resultado de la constancia y la preparación, así que no lo dudes en volver estudiar y proponerse ser alguien importante en la vida.

Este arcángel es el de la fuerza cósmica para solucionar todo los problemas legales o de migración que solo lo invoques y verás los resultados casi de inmediato. Tus números mágicos son 21 y 23, tu color de la abundancia es el verde y azul, tus signos compatibles Géminis, Cáncer y Piscis, tus días mágicos son 01, 05, 06, 13, 18, 21 y 26 de abril.

Recuerda que tu signo es el líder social y eso te ayuda siempre a tener muy buenas relaciones públicas y poder trabajar en gobierno o campañas políticas, recuerda amigo de Escorpio, que tu signo es muy responsable y siempre trata de hacer las cosas súper bien por eso se tarda para terminar cualquier tarea y esa forma de ser te va llevar al éxito.

Sales de vacaciones en este mes y será con tus amigos, en cuestiones de amor sientes que tu pareja se te está alejando, recuerda que el amor no se acaba solo se mueve de lugar así trata de reinventarte y conocer más personas afines a tu signo que ya en este mes de abril te vendrá personas nueva.

Trata de tomar un curso de natación eso te ayudará a para tranquilizar tus nervios y estar más saludable, mandas arreglar tu carro o le cambias las llantas, recuerda que tú tienes el Don de intuición y percibir lo que va a pasar en este mes de abril se hace más fuerte así trata de estar atento a las señales que tendrás para cambiar para bien. Celebras el cumpleaños de un familiar, te cambias de casa o buscas vivir con tus padres.

Sagitario

El Arcángel Chamuel es que te va a dar las soluciones en este mes de abril a cualquier problema legal y conflicto laboral, recuerda que solo con invocarlo vendrá ayudarte.

Este mes de abril junto a arcángel Chamuel va a ser de reconciliación y estar en paz con tu pareja sentimental, pero eso sí, debes de cuidarte de los hechizos de amores y personas del pasado. Tus mejores días son 01, 04, 09, 11, 22 , 23, y 27 de abril, tu color de la abundancia es el azul y blanco, tus signos compatibles en el amor Leo, Aries y Cáncer, tus números de la lotería es el 06 y 17.

Abril, tu mejor mes en cuestiones amorosas, recuerda que tu signo es fuego y eso te hace siempre estar en busca de la pareja ideal y enamorarse así que en este cuarto mes te viene un amor verdadero.

En este mes de abril va a ser muy bueno para aplicar en cambios de trabajo por eso te recomiendo que este día primero de abril prendas una vela de color blanca y te cortes el cabello para que tengas suerte en todo lo que emprendas.

En este mes tendrás la traición de un amigo en cuestiones de trabajo y dinero así trata de no hacer ningún préstamo y no asociarte en ningún negocio hasta el mes de mayo. Cuídate de problemas de salud sobre todo en infección de riñón y vejiga, trata de ir con tu médico, te invitan salir de viaje con tu familia a finales de mes.

El Sagitario es el mejor en cuestiones de oír a los demás en sus problemas y darles el mejor consejo por eso te recomiendo tomar un curso de psicología o psiquiatría que te va a ayudar mucho en tu carrera universitaria.

Va a ser un mes de reinventarse y cambiar de look recuerda que tu signo siempre está en busca de llamar la atención así que te vas de compras y renuevas tu guardarropa.

Capricornio

El Arcángel Miguel va a ser tu guía en este mes de abril y te dice claramente que nadie contra tu fuerzas espiritual así que es el momento de emprender esos cambios positivos en tu vida personal y profesional, que el arcángel Miguel te va a ayudar en todo lo que realices, que siempre luches por tus ideales y busques tu reconocimiento propio de hacer bien todo lo que realices, nunca te rindas y menos ante otras personas que solo buscan dañar tu imagen.

Tus signos compatibles son Aries, Tauro y Virgo, tu color de la abundancia es el naranja y amarillo, tus números de la lotería es el 11 y 30, tus días mágicos son 01, 05, 10, 13, 15, 21 y 27 de abril.

En este mes te invitan a salir de viaje dos veces una de trabajo y otra por vacaciones, recuerda que tu signo es una de lo más viajeros del zodiaco así que tú disfruta a donde vayas y siempre de otras culturas. Ten cuidado con tu carácter y temperamento impulsivo que vas a estar muy sensible con todo mundo así trata de calmarte y seguir con el ejercicio que eso te va ayudar a estar más tranquilo.

En cuestiones de trabajo, vas a tener algunos problemas con tus jefes así trata de hacer tu desempeño laboral de la mejor manera y no meterte en chismes de compañeros, recuerda que este mes será muy bueno en cuestiones de ingresos, pero debes de tener cuidado con los problemas de deudas pasadas y trata de liquidarlas y sanar tu economía.

Te invitan a dar una conferencia o una plática de tu carrera universitaria, recuerda que tú eres muy bueno para enseñar y ser maestro, tu mente estará en estos días del mes de abril con mucha fuerza positiva así a tener puros pensamientos productivos.

Ten cuidado con problemas de intestino trata de ir a consultar y dejar un poco el picante y el cigarro, tendrás junta con tus superiores para cambio de puesto laboral, resuelves problemas legales a tu favor, ten cuidado con los envidias trata de ponerte un listón rojo en el tobillo derecho con tres nudos para protección y dejarlo allí tres días después lo cortas.

Te regalan una mascota, platicas con un ex pareja trata de sanar el corazón y seguir tu camino.

Acuario

El Arcángel Gabriel es el que te va a guiar en este mes de abril que te dice que vendrán nuevas oportunidades de trabajo que serán mejor pagadas que te quites las indecisiones que seas más seguro de ti mismo que tus energías van a estar muy positivas.

Este arcángel te dice que es el momento de crecer más en lo económico, que hagas unos cambios en el momento de invertir que este mes va fluir más el dinero. Tus signos compatibles son Leo, Géminis y Libra, tus números de la lotería es 09 y 14, tus colores de la abundancia es blanco y naranja, tus mejores días 03, 05, 09, 11, 19, 20 y 25 de abril.

Tu mejor meta va a ser que por fin no ser tan rencoroso y empezar a perdonar para que no te cargues energías negativas del pasado, recuerda que tu signo es muy aprensivo y tienes que aprender a soltar lo que no era para ti y ser feliz.

Ten cuidado con los pagos atrasados de tu casa o renta, recuerda que no utilices tu dinero en compras que no necesitas es mejor pagar deudas.

En este mes tendrás la oportunidad de tener un golpe de suerte en cuestiones de trabajo, es decir, un mejor puesto y firmas un contrato nuevo laboral. Eres el mejor platicador y siempre te rodeas de personas con mucho amor al prójimo y eso te hace siempre estar en los mejores eventos sociales.

Ten cuidado con tu vista y dolor de cabeza trata de ir con tu médico, en tu casa con tu familia todo de lo mejor. Te llega un dinero extra para salir de viaje y tramitas tu pasaporte.

En este mes no te recomiendo ninguna cirugía médica, recuerda que tu organismo no soporta las pastillas de dieta así que trata de hacer mejor un régimen alimenticio más saludable y seguir con el ejercicio recuerda que tu punto débil es el estómago.



Piscis

El Arcángel Metatron va a ser el que te guíe en este mes de abril y te dice que la abundancia va a ser tuya que solo tengas en tus pensamientos lo que deseas para ser feliz y verás cómo se va a materializar lo que quieres.

Este arcángel Metatron es el ángel que corta todo lo negativo y las brujerías por eso se te recomienda siempre estar protegido y llevar una imagen de este arcángel como amuleto de la buena suerte.

Tus días mágicos son 01, 08, 10, 14, 20, 21 y 29 de abril, tus colores de la abundancia es el amarillo y rojo, tus signos compatibles Cáncer, Libra y Escorpio, tus números de lotería es el 15 y 23.

Te recomiendo que esta día primero de mes prendas una vela de color blanca y pidas lo que necesitas que será cumplido.

En este mes tomas la decisión de quedarte con una sola pareja recuerda que como tu signo son dos peces y eso te hace tener siempre dos amores al mismo tiempo así que es el momento de ya formalizar tu relación amorosa.

En este mes te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo, ten cuidado con tu dinero, trata de no enseñarlo tanto y ser más discreto para no levantar envidias. En cuestiones de salud, trata de relajarte más y no tener tantas presiones recuerda que tu signo lo domina mucho los problemas psíquicos así ten cuenta esta recomendación.

Eres el mejor amigo y el pilar de tu familia siempre van a pedirte un consejo y cada vez que tu ayudas alguien más tu energía positiva se multiplica, trata de no cambiar de opción tan seguido en cuestiones de negocios para que no pierdes credibilidad, recuerda que tu signo está hecho para ser el líder espiritual y social así que prepárate para esa misión en tu vida.

