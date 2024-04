Canelo Álvarez asegura que no le interesa ver Mike Tyson vs. Jake Paul: “Es más show que pelea”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, aseguró que no está interesado en ver la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul porque en su opinión es más un show que un enfrentamiento de boxeo.

En una entrevista con YES Network, Canelo Álvarez explicó que este tipo de eventos no benefician en nada al deporte, aunque esté involucrada una plataforma como Netflix, y que tanto Tyson como Paul pueden hacer lo quieran.

“Para nada me interesa verla, con Netflix involucrado, sí, eso es bueno, pero no en ese tipo de peleas, creo que es más show que pelea“, dijo el campeón de cuatro divisiones de peso.

Mike Tyson volverá a la acción frente a Jake Paul en una pelea que de exhibición el 20 de julio. Foto: Mark J. Terrill/AP.

“Por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una audiencia diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso (pelea Tyson vs. Paul), es para otra audiencia”, agregó.

Cabe destacar que el enfrentamiento entre Mike Tyson y Jake Paul ha sido duramente criticado por la diferencia de edad entre ambos peleadores, ya que el youtuber convertido en boxeador en 30 años menor que el excampeón de peso pesado.

La pelea de exhibición entre ambos se realizará el 20 de julio en el AT&T Stadium (recinto cuenta con una capacidad de 80,000 personas) de la ciudad Arlington, Texas, y se transmitirá en exclusiva por Netflix.

Mike Tyson no sube al cuadrilátero desde que enfrentó a Roy Jones Jr. en noviembre del 2020, combate que terminó en empate. En cambio, Jake Paul viene de vencer a Ryan Bourland por la vía del nocaut el pasado mes de marzo en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

Jake Paul aseguró que su pelea con Mike Tyson será la más grande que el mundo jamás verá .Foto: Ashley Landis/AP.

“Es una locura pensar que en mi segunda pelea profesional me volví viral por noquear a Nate Robinson en la cartelera de Mike Tyson. Ahora, menos de cuatro años después, voy a enfrentarme a Tyson yo mismo para ver si tengo lo necesario para vencer a uno de los peleadores más notorios y a uno de los mayores íconos del boxeo”, dijo el youtuber tras anunciarse la pelea.

Jake Paul, de 27 años, tiene dos resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 9 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Mike Tyson, de 57 años, fue campeón de peso pesado y es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Iron Mike se retiró en 2005 y dejó marca de 50 victorias (44 por la vía del nocaut) y 6 derrotas.

