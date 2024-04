Cómo personas invidentes podrán oír y sentir el eclipse solar a través a una nueva tecnología

En medio de la anticipación por el próximo eclipse solar total que cruzará Norteamérica en abril, un esfuerzo innovador está garantizando que personas ciegas o con discapacidad visual no se pierdan la emoción celestial. Mientras los ojos se vuelvan hacia el cielo, los sentidos auditivos y táctiles cobrarán vida para permitir que todos, independientemente de su capacidad visual, sean parte de este evento astronómico único.

Desde Austin, Texas, Yuki Hatch, una estudiante de último año de secundaria y entusiasta del espacio, espera con ansias la oportunidad de experimentar el eclipse. Para ella y sus compañeros de la Escuela para Ciegos y Deficientes Visuales de Texas, el día del eclipse será una oportunidad para sentir y escuchar el fenómeno cósmico. Sentados en el patio cubierto de hierba de la escuela, utilizarán dispositivos sonoros llamados cajas LightSound, diseñados específicamente para traducir los cambios de luz en sonidos audibles. Desde notas agudas y delicadas de flauta hasta tonos graves que acompañan la oscuridad, estos dispositivos brindarán una experiencia multisensorial del eclipse.

El concepto de estos dispositivos sonoros surgió de la colaboración entre Wanda Díaz-Merced, una astrónoma ciega, y Allyson Bieryla, una astrónoma de Harvard. Utilizando tecnología innovadora, estos dispositivos permiten que los eclipses sean accesibles para todos, independientemente de su capacidad visual. Este año, se espera que al menos 750 de estos dispositivos sean distribuidos en lugares donde se celebren eventos relacionados con eclipses en México, Estados Unidos y Canadá.

“El cielo es de todos. Y si este acontecimiento está disponible para el resto del mundo, también tiene que estarlo para los ciegos”, afirma Díaz-Merced. Además de los dispositivos sonoros, la tecnología táctil también desempeña un papel importante en hacer que el eclipse sea accesible para todos. La tableta Cadence de Indiana’s Tactile Engineering, con su capacidad para transmitir información a través del sentido del tacto, permitirá a los usuarios experimentar el eclipse de una manera completamente nueva.

En el Indiana School for the Blind and Visually Impaired, la tableta Cadence se ha incorporado al plan de estudios desde el año pasado, brindando a los estudiantes la oportunidad de participar activamente en eventos astronómicos como el eclipse. Jazmine Nelson, una estudiante de segundo año, está emocionada por unirse a la multitud en el gran evento de la NASA en el Indianapolis Motor Speedway. “Con la tableta, puedes sentir que formas parte de algo”, expresa.

La inclusión de dispositivos táctiles y sonoros en la experiencia del eclipse no solo ofrece acceso igualitario a un evento celestial, sino que también crea un sentido de comunidad y pertenencia para personas con discapacidad visual. Como Minerva Pineda-Allen, una estudiante de penúltimo año, señala: “Es una oportunidad muy rara, puede que no vuelva a tenerla”. Con estas innovadoras tecnologías, el eclipse solar total se convierte en una experiencia compartida, enriquecedora y verdaderamente inclusiva para todos.

