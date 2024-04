Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de abril de 2024

ARIES

No te dejes influenciar por las opiniones de personas que ni en su vida han sabido resolver sus fregados problemas, es momento de tomar el toro por los cuernos y enfrentar lo que venga con determinación, si bien es cierto que la vida te dañó en el pasado hoy te brinda la oportunidad de crecer como persona y lograr sueños y metas. No es que el amor no se haya hecho para ti, es que a veces desconfías tanto del que no lo dejas entrar y madurar en ti, date la oportunidad de arriesgarte y conocer más a esa persona pues el amor no nace a la primera impresión, sino se construye con los días. Vienen cambios muy fuertes que te van hacer cambiar tu forma de actuar con los demás. Tu nobleza y buen corazón son la clave perfecta para lograr lo que quieras y deseas, sin embargo, han jugado demasiado contigo y te han visto la cara de mensote en diversas ocasiones, no permitas que las cosas sigan de ese modo, se mas hijo e hija de la tiznada pues solo así podrás crear un escudo que no permita que te sigan dañando la existencia.

Tauro

Ya no trates de imponer tu voluntad en las demás personas, deja que cada quien haga de su vida un papalote y mejor dedícate a verte tu tus propios pies. La llegada de una amistad en próximas fechas podría ayudarte a ver la manera de manera muy distinta. Cuídate de caídas y fracturas pues podrían estar a la orden del día. Hay posibilidades de conocer a una persona con la que has estado coqueteando en Facebook, podrías enamorarte muy pronto. Quien te quiera te aceptará con tu gordura o tu flacura, pero tampoco abuses, ponte ya las pilas de una buena vez pues es momento de cambiar tu imagen. Tu determinación y golpes a la vida podría hacerte dejar por fin el pasado e iniciar una etapa de recuperación. Mentiras y engaños saldrán a la luz y podrías perder la confianza de personas muy queridas para ti. Ten cuidado con amistad que te tiene envidia de todo y podría buscar la manera de dañarte.

Géminis

Que se autodestruyan los cobardes, tú tienes el poder de cambiar tu propia vida. Si tienes una relación es posible que empieces a pensar en el matrimonio o formalizar. Ya no permitas más faltas en caso de tener una relación, si perdonas infidelidades y mentiras te expondrás a que te lo hagan una y otra vez. Un nuevo amor podría tocar tu puerta, pero salte a la fregada calle pa que te vea, el amor no te irá a buscar a tu mendiga casa, si sigues colgado o colgada arrinconado en una esquina no conseguirás ni maíz solo verás pasar la vida. Te llega la tanda o dinero extra que te va sacar de ciertos apuros que tenías. Seguirás recibiendo noticias de quien ya no está a tu lado y te seguirán afectando, depura todo eso y corta caminos que te conduzcan al sufrimiento. No temas a enfrentar a esa persona que te está fregando la existencia, pon las cosas en claro, a veces eres bien dejado o dejada y por eso te meten el dedo en el hocico. Te vienen noticias de ex pareja, no le está llendo de lo mejor pero tu sigue tu camino y no te detengas por nada. Sueños premonitorios serán el pan de cada día.

Cancer

No le des cavidad en tu vida a quien solo te ilusiona con palabras, pero en sus acciones deja mucho que desear. Si tienes una relación podría surgir una discusión que pondrá muy tenso el ambiente, no te tragues nada y di lo que sientes. Tu constancia en conseguir lo que te propones será la clave para lograrlos. No te culpes por quien se fue, no eres culpable de que las cosas se hayan dado de esa manera, la gente es muy hija de la tostada y a veces entre más les des más te quitan. Es momento de hacer depuración de gente tonta en tu vida para que no te sigan mermando tus días. Una amistad comenzará a sentir muchos de deseos desbordados por ti. Cuídate mucho de lo que dices o hablas pues podrías meterte en problemas muy perros por malos entendidos. Un familiar necesitará de ti en próximas fechas.Si no te busca no es que no le importes, a veces eres muy orgulloso u orgullosa, da tú el primer paso, si él o ella no da el siguiente sabrás que es caso perdido.

Leo

No dejes de creer en ti, a veces te decepcionas demasiado por no lograr tus metas y tus sueños, pero en la medida que no te dejes caer y luches por ellos será en la medida en que los conseguirás. Hoy conocerás el verdadero rostro de una persona a quien considerabas buena, te decepcionarás muchísimo pues todo eso que la gente decía del o ella resultará cierto. Dinero extra y posibilidad de compra o venta de algún artículo. Amores nuevos, amigos se alejan, grandes cambios que quizás duelan, pero te harán más fuerte de lo que crees que podrías ser. Si tienes una relación, un embarazo inesperado podría surgir, cuídate a la hora de glasear la concha pues podrías salir con tu domingo siete pues andas bien fértil. Deja de deprimirte por situaciones tontas que tienen solución, no vivas más de rodillas ni te humilles o hundas por quien no hace ni maíz por ti. Un proyecto que traes en mente podría ser la clave perfecta para lograr tener un motivo para darle hacia delante.

Virgo

A la miércoles el amor, ahorita tienes que pensar en ti y en solucionar tus problemas existenciales, en el momento en que sepas vivir en soledad sabrás que estás listo o lista para enamorarte. Deja el pasado, ya no vivas en él, date la oportunidad de conocer nuevos amores y de darle vuelo a la hilacha, que se deprima la gente que no tiene vida, tú tienes mucho, no te quejes más, disfrútala y vive lo que la vida te está poniendo en bandeja de oro. Si estas en una relación en que son ya puros problemas ya no sigas mal gastando tu tiempo, pon las cartas sobre la mesa y si tu pareja o tu no están dispuestos a pagar el precio de una buena relación mejor cada quien por su lado, eviten terminar odiándose y haciéndose daño. Vienen grandes cambios a tu vida entre los cuales está la llegada de una nueva amistad y de un nuevo amor, es momento de soltar todo eso que te hizo daño y mandar a la china a esas personas que solo te quieren joder y dañar la existencia con chismes y ese tipo de fregaderas. Un chisme en la familia te podría poner de malas y despotricar en contra de la persona equivocada.

Libra

Te recomiendo que hagas un plan financiero en el que ubiques cuáles son tus metas en el área de las finanzas y así puedas poco a poco ir pagando tus deudas y lograr tus sueños pues un negocio se ve excelente para el mes de mayo. Amistad o persona cercana estará más cerca que nunca de ti pues le contarás ciertos secretos que traes guardados en tu buche. Deja de pensar en los problemas y enfócate en las cosas positivas, tu trabajo espiritual va muy bien, pero debe de haber constancia en todo lo que realizas. Amor de una noche y oportunidades en muchas cuestiones que tienen que ver con viajes o cambios de residencia. Vas bien con los cambios que has hecho para mejorar tu salud, sigue así. Abre tus brazos a las posibilidades que se presentan frente a ti para que puedas enfrentar el destino del cual te sientes con el poder de controlar.

Escorpión

Ten cuidado con accidentes y caídas que podrían llevarte al hospital. Cuidado con lo que quieres y deseas o podrías caer en juegos tontos que no te llevarán a ningún sitio. Cuida el asunto del dinero en tu relación de pareja, no vaya a ser que te quieran dejar con la cartera vacía. Por fin el amor está entrando a tu vida si no tienes una relación es momento de pensar en una, ya es tiempo de sentar cabeza pues la maduración está por llegar. El próximo viernes será uno de los mejores días. Aclara tus asuntos sentimentales de frente, deja de entregarte ciegamente porque sabes perfectamente que en ocasiones te ven la cara, ¡valórate! Aun así, no seas tan gorrón, porque te encanta que te inviten y te paguen todo. Vienen días de mucha responsabilidad en los cuales es momento que comiences a ver por tu futuro y por quienes más amas. En cuanto al trabajo las cosas van viento en popa solo trata de no malgastar en cuestiones que no necesitas. Deja de cargar con los problemas de los demás, por eso andas con las emociones caída, por pensar en problemas que no son tuyos.

Sagitario

Pon atención a tus horas de comida, que por andar trabajando todo el día pasas por alto lo más importante que es mantener en excelente estado tu cuerpo, recuerda que si no comes vas a subir de peso. En tu trabajo las cosas están bien perras, no te dejes influenciar por personas que inventan chismes o que te quieran meter miedos de despidos o tonterías de esas. Tu relación se está enfriando en caso de tener una por la monotonía, haz cambios para que se encienda nuevamente el fuego del amor. Viene un divorcio muy fuerte en la familia o separación de miembros cercanos, sino te pidan consejos no los des porque podrías meterte en problemas. Ten cuidado con el alcohol, porque te puede estar llamando y si no tienes cuidado y fuerza puedes tomar un camino del cual después te vas a arrepentir. Una noticia inesperada te hará tu día y alegrará mucho lo que resta de la semana. Si la persona está alejada o ausente es muy probable que regrese. Si aún estás fumando deja de hacerlo porque tu salud podría verse deteriorada en el área de los pulmones.

Capricornio

La confusión por la que estás pasando debes atenderla, organiza tus actividades y haz un tiempo para ti. La cabeza te ha dolido porque piensas de manera muy negativa. Es necesario que consideres en rehacer tu vida amorosa, dile adiós a tu pasado y date el permiso para abrir tu mente, medita y relájate y así vendrán las oportunidades que tanto has buscado, pero ponte perra o vendrá alguien más a comerte el mandado y hasta tus sueños. Pon atención porque puedes recibir señales o mensajes en sueños que te indiquen donde hay dinero. Entras en un ciclo importante y con él nuevos cambios, sin duda la vida te va a llenar de sorpresas y cosas buenas. Algo que es de reconocerse es tu capacidad para ahorrar, es excelente que tengas el carácter para no gastarte el dinero, el problema es cuando emocionalmente estás fuera de equilibrio porque te da por gastar y te vale tomar todo el dinero que tenías ahorrado y gastar en tonterías que realmente no necesitas. La suerte está de tu parte, aprovecha números de lotería, hay probabilidades altas de que te ganes un dinerito y pagues donde debes.

Acuario

Es momento de tomar las medidas adecuadas en cuestión de sueños y proyectos, muchos cambios a tu vida que te van a beneficia mucho y ayudar a ver la vida de manera distinta. Vienen días de grandes cambios en los cuales comenzarás a ver la luz a tu economía y a esas situaciones que te habían detenido. Con los cambios lunares llegará el momento de ubicarte con respecto a tu pareja, ¡te caerá el veinte de que ya dejaste de ser el segundo plato y pasaras a ocupar el sitio en el que tendrás el valor que mereces, eso perra! Recibirás dinero, mismo que deberás utilizar para pagar tus deudas y salir del aprieto económico en el que te encuentras. Hay personas a tu alrededor las cuales no son fieles y buscarán dañar tu entorno no lo permitas, pide lo que por derecho te corresponde, recuerda que estas en una etapa en lo cual decretes al universo se te dará. No es momento de vivir del pasado y menos volver a él porque si no jamás lograras avanzar. Cuida mucho tu autoestima y no te dejes llevar por chismes de personas que te rodean que buscarán afectarte o dañarte de muchas maneras.

Piscis

Es momento de aprender de tu presente para no volver a cometer los mismos errores de antes. Un viaje que tenías planeado será cancelado de último momento debido a falta de organización. Aprende amarte y a desprenderte de todo eso que hace daño, cambios en el área de la familia debido a cierto secreto que sale a la luz y con eso comenzarás a madurar muchísimo. Ten mucho cuidado con cambios repentinos en tu economía porque podrían venir afectarte y al final saldrás perdiendo tu dinerito. Vienen cambios muy buenos para ti, pero debes de ser muy inteligente o de lo contrario podrías caer en la misma miércoles que caíste en tu pasado. Te hace falta que te den una buena revolcada, por eso mismo traes el carácter que ni tú te aguantas. No te dejes llevar por chismes porque vas estar dentro de unas discusiones debido a malos comentarios que van a llegar a tus oídos. Date la oportunidad de cuidar tu entorno de malos comentarios o de lo contrario no vas avanzar en nada. Días de cambios y de comenzar a pensar un poco más en ti antes que los demás.