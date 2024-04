Kennedy Jr. asegura que sus polémicos comentarios en contra de Joe Biden fueron editados

Después de que una entrevista de Robert Francis Kennedy Jr. difundida por televisión causará revuelo por, presuntamente, asegurar que Joe Biden significaba una amenaza para el país peor que Donald Trump, el candidato presidencial independiente arremetió en contra de la cadena de noticias CNN, al asegurar que sus declaraciones fueron editadas para darles un contexto distinto.

“El presidente Biden es una amenaza mucho peor para la democracia. Y la razón es que es el primer candidato de la historia, el primer presidente de la historia que ha utilizado las agencias federales para censurar el discurso político“, se le escuchaba decir al abogado de Washington durante el diálogo.

Más adelante, Kennedy Jr., presuntamente se mostraba todavía más inquisidor en contra del presidente de la nación.

“Puedo argumentar que el presidente Biden es (la mayor amenaza) porque la Primera Enmienda, es la más importante.

Adams, Hamilton y Madison dijeron que pusimos una garantía de libertad de expresión en la Primera Enmienda porque todos nuestros demás derechos constitucionales dependen de ello”, mencionaba.

Sin embargo, el político egresado de las filas demócratas ahora declara que CNN Digital editó una entrevista para hacerlo parecer “loco”.

“Lo que dije fue que puedo presentar este argumento, y no dije definitivamente si creía que uno u otro era más peligroso para la democracia. Dije que no creo que ninguno de ellos vaya a destruir la democracia“, señaló en una nueva entrevista esta vez concedida al diario The Hill.

Kennedy Jr. se ha convertido en una potencial amenaza para las aspiraciones de Joe Biden de reelegirse. (Crédito: Matt Rourke / AP)

De acuerdo con el controversial político, la intención de acomodar sus declaraciones como fueron difundidas estaba dirigida a exhibirlo como un auténtico detractor de Joe Biden.

“Cuando CNN Digital lo recibió, cortaron mi cita para que pareciera que estaba haciendo esta declaración definitiva de que Biden era una amenaza mayor para la democracia que Trump, pero, por supuesto, nunca dije eso. Pero así es como me hizo parecer loco ante los liberales”, subrayó.

A pesar de que recurrentemente, el sobrino del presidente asesinado en 1963 ha descartado ser un aliado de los republicanos, al interior del Partido Demócrata algunos de sus excompañeros ya lo consideran un saboteador de las elecciones al servicio de los multimillonarios.

Y es que diversas encuestas, aún cuando todavía no logra ser registrado como independiente en la mayoría de los estados, lo proyectan hasta con 10% de respaldo entre los ciudadanos y en detrimento de las aspiraciones de Joe Biden de lograr la reelección.

