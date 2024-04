Administración Biden refuerza protecciones para los trabajadores federales antes de las elecciones

La administración Biden anunció el jueves una regla final destinada a proteger a los trabajadores federales y hacer que sea más difícil despedirlos, en un esfuerzo por evitar que el expresidente Trump destruya esa fuerza laboral si resulta reelecto en las elecciones de 2024.

La regla, emitida por la Oficina de Gestión de Personal (OPM), aclara que a los funcionarios públicos de carrera no partidistas con estatus protegido no se les puede quitar ese estatus e impide que los funcionarios públicos de carrera no partidistas sean reclasificados como funcionarios designados políticos.

La regla impedirá reducir o alterar la fuerza laboral federal por razones políticas ante cambios de la Administración.

“Hoy, mi administración anuncia protecciones para 2.2 millones de funcionarios de carrera contra la interferencia política, para garantizar que puedan desempeñar sus responsabilidades en el mejor interés del pueblo estadounidense”, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado el jueves.

Biden calificó la norma, propuesta por primera vez en septiembre pasado, como un “paso hacia la lucha contra la corrupción y la interferencia partidista”.

La norma, dijo en un comunicado el director de la Oficina de Gestión de Personal, Kiran Ahuja, “honra a nuestros 2.2 millones de funcionarios de carrera y ayuda a garantizar que las personas sean contratadas y despedidas en función de sus méritos y que puedan desempeñar sus funciones basándose en su experiencia y no en su lealtad política”.

Donald Trump emitió en 2020 una orden ejecutiva para permitir la reclasificación de miles de empleados federales, lo que les quitaría sus protecciones. Cuando el presidente Biden entró en la Casa Blanca, revocó esa orden ejecutiva, que según la Casa Blanca “corría el riesgo de alterar el antiguo sistema de servicio civil basado en el mérito de nuestro país”.

La Casa Blanca dijo que la orden de Trump, conocida como “Anexo F”, “habría despojado a los funcionarios de carrera de sus protecciones de servicio civil que garantizan que las decisiones de contratación y despido se basen en méritos, no en consideraciones políticas”.

Se espera que esta nueva regla impida que Trump emita otra orden ejecutiva de este tipo si es reelegido. Aclara que las clasificaciones de formulación de políticas no se pueden aplicar a funcionarios públicos de carrera no partidistas, sólo a funcionarios, no de carrera, designados políticamente.

La norma protegerá a una amplia gama de trabajadores federales en Washington, DC y en todo el país, desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza hasta el Servicio Postal de EE.UU.

La norma final se publicó para inspección pública el jueves 4 de abril y se publicará en el Registro Federal el martes 9 de abril.

