Así es el increíble crucero al que Jacky Bracamontes se escapó de vacaciones con su familia

La presentadora mexicana Jacky Bracamontes, de 44 años, aprovechó los primeros días de la primavera para darse una escapada con su familia a un crucero por varias islas del Caribe, Honduras y México, en compañía de su esposo, Martín Fuentes, y de sus hijas.

Por medio de diversos videos y fotografías, la también actriz nos permitió conocer algunos rincones de la embarcación de lujo que ha sido su hogar temporal, en la que han podido disfrutar de todo tipo de shows.

Uno de los shows que pudieron presenciar fue un espectáculo acuático, en el que todos los miembros de la familia quedaron fascinados con las habilidades de los artistas circenses.

“#Aqua SHOW”, escribió Martín Fuentes en el video que compartió.

La embarcación, que pertenece a la flotilla de Royal Caribbean, fue recorrida de arriba abajo por los Fuentes Bracamontes, incluida la cabina del capitán.

“Un privilegio poder platicar con Jenny que es una de las 1st officer del crucero… orgullosamente de Venezuela!!!!”, escribió Jacky Bracmontes en una galería de fotos.





¿Cómo es la embarcación que los llevó a recorrer México, Honduras e islas del Caribe?

La embarcación, conocida como Icon of the Seas y considerada como la larga del mundo, comenzó a dar servicio el 27 de enero de 2024 y su puerto de salida es en Port of Miami.

El barco cuenta con una capacidad para recibir hasta 7,600 huéspedes, así como hasta 2,350 miembros de la tripulación.

Además de llamar la atención por sus camarotes, el crucero también lo hace por sus siete piscinas, seis toboganes de agua, así como la cascada más alta, el parque acuático y el tobogán más alto para un crucero.

Sigue leyendo:

John Travolta no escatima y celebra el cumpleaños de su hija en hermosa mansión de $10 millones

Lanzan a la venta mansión que Serena y Venus Williams le compraron a su mamá en Los Ángeles

Justin Bieber compra mansión en $16 millones y se convierte en vecino de Kylie y Kris Jenner

Adrián Uribe habla por primera vez del embargo a su casa tras adeudo con sus trabajadores