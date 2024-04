Adrián Uribe habla por primera vez del embargo a su casa tras adeudo con sus trabajadores

El presentador mexicano Adrián Uribe, de 51 años, rompió el silencio y finalmente contó toda la verdad sobre el supuesto embargo que sufrió por la demanda que le interpusieron unos exmúsicos por despido injustificado.

Aunque el también actor se había mantenido al margen del escándalo que lo persigue, finalmente ya rompió el silencio y dio su versión de los hechos, pues se llegó a decir que pudo perder una de sus propiedades.

“Afortunadamente ya le dimos la vuelta a eso, ahora sí que se quitó ese embargo precautorio gracias a mis abogados, lo echamos para abajo”, detalló la pareja de Thuany Martins al programa ‘Sale el Sol’.

A continuación brindó mayores detalles sobre el proceso que se dio a conocer en el 2023 y que lo puso en la mira..

“Sí hubo un embargo precautorio, una solicitud de embargo y afortunadamente con mis abogados no procedió. Todavía no acaba esto, ya llevamos seis años con esto, pero afortunadamente creo que vamos a salir bien librados”, narró el también comediante.

A pesar de que ya parece haber salido bien librado del problemón que enfrenó con la justicia, el carismático presentador asegura que aprendió de sus errores.

“Yo siempre he tratado de aprender de mis errores, mi error, a lo mejor, en algún momento fue haber contratado a un abogado que no hizo su trabajo y yo me confié y por eso las cosas se complicaron más de la cuenta. Afortunadamente seguimos en el asunto y yo tengo todas las ganas y la fe de que vamos a salir bien librado”, relató.

En la misma conversación recordó cómo se dieron sus diferencias con los músicos que lo terminaron demandando.

“Cuando las cosas vienen con una mala intención, como ese problema que tuve con esos trabajadores que no eran mis empleados, eran mis músicos que a ellos se les pagaban por honorarios, no estaban en una nómina, yo no era su jefe, yo no era su patrón, no había una relación patrón trabajador”, concluyó sobre el trago amargo que le tocó vivir.

