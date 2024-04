Exhortan a denunciar incidentes y crímenes de odio al 211 en LA

La incidencia de delitos de odio no se detiene ni en la ciudad ni en el condado de Los Ángeles y la respuesta de la ciudadanía para disminuir el flagelo está en denunciar cada caso al 211.

Hace pocos días, un miembro de la comunidad LGBTQ fue violentado por un grupo de jóvenes y adultos, en un lugar no determinado de Los Ángeles.

“Yo llevé al hospital a mi amigo”, expresó Cristina Ramírez, integrante de Crónicas en Oaxacalifornia, quien hizo la denuncia pública durante el foro organizado por Mireya Olivera y Nora Estrada de la revista Impulso, en el Mercado La Paloma.

Al amigo de Cristina, seis atacantes -incluyendo un afroamericano y un hombre blanco- le raparon la cabeza, le cortaron las cejas y las pestañas.

“Le hicieron comer chips chilosos (frituras picantes) que le afectaron la garganta y por el dolor que sufría le tuvieron que dar morfina”, reveló. “Fueron cinco o seis horas [de atención médica] en los que pudo haber resultado con un derrame cerebral”.

Hay una investigación en curso del crimen de odio por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), a donde la víctima acudió para rendir su testimonio y denuncia.

Presuntamente, al amigo de Cristina los sospechosos lo amagaron a punta de pistola y orinaron encima de él.

El hombre, quien, de acuerdo con Ramírez se ha declarado abiertamente homosexual, fue obligado a llamar al 211 tras ser atacado y la operadora pensó que probablemente se trataba de una broma y colgó el teléfono.

“Está “c**brón” no tener gente capacitada detrás de las líneas”, criticó Cristina Ramírez. “¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? Esto pasa por el vacío de la infancia que hay en personas que no tuvieron amor y son resentidos sociales”.

Los crímenes de odio por orientación sexual que fueron denunciados aumentaron por tercer año consecutivo, un 20%, de 143 en 2021 a 171 en 2022, según el reporte anual de la Comisión de Relaciones Humanas del condado de Los Ángeles.

Así, en 2022 se cometieron mayor número de delitos homófobos denunciados. Las víctimas son abrumadoramente hombres homosexuales (81%).

En cuanto a raza y etnicidad, Los latinos fueron el grupo más grande de víctimas (48%) que fueron objeto de delitos de odio por orientación sexual. Esto representó un aumento del 30% de 54 a 70.

Denunciar el acoso escolar

El propósito de la organización 211 LA es vincular a todos los angelinos que buscan todo tipo de servicios sociales humanos y de salud mental en el condado.

En pocas palabras, ayudan a las personas a sobrevivir, prosperar y empoderarse sin tomar en consideración raza, sexo, religión o estatus migratorio.

En asociación con la Comisión de Relaciones Humanas del condado de Los Ángeles, 211 LA ofrece una línea directa para que las personas que hayan sido víctimas o testigos de algún acto de intimidación o incidentes motivados por el odio o la discriminación se conecten a dichos servicios.

Linda Bustamante, gerente del programa anti-odio del condado de Los Ángeles dio a conocer que, en base al reporte de crímenes de odio que acontecieron en 2022, se registró un 3% de aumento en contra de los latinos.

De un total de 117 delitos de odio registrados en 2021, al año siguiente se cometieron 121, fueron los latinos quienes experimentaron la más alta tasa de violencia: 93%

Sobre la base de datos de la Comisión de Relaciones Humanas del condado, Bustamante informó que en 2021 se reportaron 790 crímenes de odio y 929 en 2022. El incremento del 18 % de delitos de odio es el segundo más alto en más de 20 años.

Con relación a la campaña de California contra el Odio, precisó que intentan cambiar el ambiente de acoso escolar en las comunidades de Artesia, Hawaian Gardens, Norwalk, La Puente y en dos escuelas de Inglewood.

“Son programas piloto de Safe Space (espacio seguro), pero queremos expandirlo a muchas más escuelas del condado”, dijo.

¿Qué es un crimen de odio?

José Luis Kerch, gerente de los programas anti-odio del 211LA, dio a conocer que, según la ley del estado de California, se pueden presentar cargos por delitos de odio cuando hay pruebas del sesgo, odio o prejuicio basado en la raza etnia, religión, realidad o percepción de la víctima, ascendencia, origen nacional, discapacidad, género u orientación sexual como un factor sustancial en la comisión del delito.

Esta definición está codificada en las secciones 422.55 a 422.95 del código penal de California relativas al crimen de odio. La evidencia de tal parcialidad, odio o prejuicio puede ser directa o circunstancial. Puede ocurrir antes, durante o después de la comisión del delito.

El discurso de odio es un delito penal cuando el autor ha amenazado con violencia con palabras

o palabras escritas contra una persona o grupo de personas específico. La amenaza debe ser inmediata, incondicional e inequívoca. También debe provocar en la víctima un miedo sostenido.

¿Qué son los incidentes de odio?

“Son acciones o comportamientos no delictivos motivados por el odio, pero legalmente protegidos por el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda”, describió José Luis Kerch.

Ello significa que, a pesar de que en los incidentes de odio se abarcan los mismos factores de parcialidad y prejuicio, y la persona despliega algún mensaje de odio, está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución.

“Una persona tiene el derecho de ponerse una camisa y caminar en público donde tiene [estampado] un mensaje de odio hacia algún grupo en particular”, dijo Kerch. “Eso no es un delito. Es odioso, es repugnante, pero no es un delito”.

Ejemplificó que, si esa misma persona toma un mensaje de odio y tiene rechazo hacia la raza judía, va a una sinagoga, pinta grafito y coloca un símbolo de suástica, eso ahí es ya un crimen de odio, porque no solamente está destruyendo la propiedad pública; está propagando un mensaje de odio a un grupo determinado”.

Por ejemplo, grafito racial en un paso elevado de una autopista que no está dirigido a una persona en particular es vandalismo y, por tanto, ilegal, pero probablemente no se considere un delito de odio. El vandalismo de un lugar de culto o de una organización étnica, religiosa o de homosexuales y lesbianas puede ser investigado como delito de odio en ausencia de pruebas de otros motivos.

¿Qué dice el Código Penal de California?

La sección del Código Penal de California [CPC] §422.6(a) relacionada a los crímenes de odio declara ilegal interferir con los derechos de otra persona porque esa persona posee alguna característica real (o percibida) que esté protegida por la ley. Los delitos de odio se castigan con un año de cárcel del condado o con una multa de hasta $5,000.

Para que una persona sea declarada culpable de haber cometido un delito de odio, según esa sección de la ley, el ofensor debe: actuar voluntariamente, usar la fuerza, interferir con los derechos de otra persona y actuar contra ella por alguna característica en particular e intentar interferir con los derechos de la otra persona.

Haga la denuncia al 211

Además de las denuncias que se pueden hacer al 211, el programa LA vs Hate las víctimas y los testigos de un incidente o crimen de odio pueden recibir servicios de seguimiento gratuitos y recursos de apoyo.

Cualquier información proporcionada es siempre confidencial y puede realizarse de forma anónima.

Sin embargo, si la persona se encuentra en peligro inmediato o se está cometiendo un delito, llame al 911.

El numero 211 no está afiliado a las fuerzas del orden. Si desea presentar un informe policial o presentar cargos penales, comuníquese con el departamento de policía local o envíe un informe anónimo a LA Crime Stoppers.

Esta publicación cuenta con el apoyo de fondos proporcionados por el estado de California, administrados por la Biblioteca del estado en asociación con el Departamento de Servicios Sociales de California y la Comisión de Asuntos Americanos de Asia y las Islas del Pacífico de California como parte del programa Stop Hate. Para denunciar un incidente de odio o un crimen de odio y obtener apoyo, visite https://www.cavshate.org/.