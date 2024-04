Dina Boluarte asegura que devolvió los Rolex que desataron un escándalo en Perú por el que está siendo investigada

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este viernes que los relojes de lujo que usó en actividades públicas fueron prestados y ya los devolvió.

La mandataria, acompañada de sus abogados, ofreció una rueda de prensa en el palacio presidencial tras someterse a un interrogatorio de cinco horas ante la fiscalía este viernes.

Boluarte está siendo investigada tras revelarse que lució más de una docena de caros relojes, entre ellos varios Rolex, desde que comenzó en el gobierno como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Igualdad, y más adelante como sucesora del presidente Pedro Castillo.

La Fiscalía General peruana la acusó de enriquecerse ilícitamente y omitir la declaración de las joyas en sus informes de bienes.

Los relojes

En su comparecencia, Boluarte alegó que algunos de los relojes los había tomado prestados de un gobernador con el que mantiene una relación de amistad.

“Fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes” de “mi amigo Wilfredo Oscorima”, dijo en referencia al gobernador de Ayacucho, actualmente investigado por corrupción.

“Quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto, y como esos relojes no son de mi propiedad no estaba obligada a declararlos en la declaración de bienes y rentas”, agregó.

Reuters: La presidenta fue mostrando uno por uno sus complementos de bisutería.

También negó ser propietaria de joyas caras, y para respaldar su afirmación mostró varios complementos de bajo costo que portaba, como un anillo, unos pendientes, una pulsera y el reloj.

En su declaración previa ante la Fiscalía General, Boluarte habría sido cuestionada por el origen de los relojes de lujo, joyas y cientos de miles de dólares en cuentas que presuntamente no habría declarado.

También dinero y joyas

La fiscalía estima que las joyas y relojes de lujo de Boluarte podrían totalizar un valor de más de $500,000 dólares, y le atribuye más de $400,000 “de origen desconocido” en varias cuentas.

En su comparecencia del viernes en el palacio la presidenta no hizo mención a los fondos en sus cuentas bancarias.

Sí especificó el supuesto origen de uno de los relojes Rolex, que días atrás dijo haber adquirido en el pasado con los ahorros logrados trabajando desde los 18 años.

En su nueva versión, aseguró haberlo comprado en mayo de 2022 en la ciudad suiza de Davos, cuando era vicepresidenta del encarcelado exmandatario Pedro Castillo.

En cuanto al resto de las joyas, aseguró que eran productos baratos o de fantasía y negó haber usado complementos de lujo, cuyos elevados precios no se corresponderían con los ingresos que le reporta su actividad pública.

Las indagaciones comenzaron a partir de un reportaje publicado el pasado 14 de marzo por el medio La Encerrona.

Los periodistas de la plataforma multimedia analizaron miles de fotografías de archivo de Boluarte en eventos a los que asistió con los relojes, algunos de marca Rolex, valorados en miles de dólares.

Como parte de la pesquisa, las autoridades irrumpieron en su residencia y en el Palacio de Gobierno a finales de marzo, después de que la fiscalía iniciara una investigación.

A raíz de estos hechos, la bancada del partido Perú Libre presentó un pedido de destitución contra la presidenta ante el Congreso.

Boluarte también está en el punto de mira por su responsabilidad en la represión policial de las protestas que ocurrieron tras la destitución de Castillo en diciembre de 2022, y que dejaron 80 muertos y más de 1,000 heridos.

