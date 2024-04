Incertidumbre y conmoción por el cierre de las tiendas 99 Cents Only en Los Ángeles

Pedro Álvarez, Martha Calderón y Alfonso Reyes siguen estupefactos, luego de conocer el jueves que se quedarán sin trabajo, una vez que se efectúe el cierre completo de la tienda 99 Cents Only, ubicada en la avenida Vía Campo, en la ciudad de Montebello.

Esa tienda y otras 370 de la cadena de descuentos en los estados de Arizona, California, Nevada y Texas están cerrando sus operaciones comerciales de forma definitiva.

“Tengo 12 años trabajando para la tienda”, dijo Pedro Álvarez, mexicano del estado de Colima. “Nos fregaron [perjudicaron], pero ¿Qué le vamos a hacer?”.

Pedro y sus demás compañeros de trabajo fueron notificados por la gerente del lugar.

“La noticia nos cayó de sorpresa a todos”, dijo Pedro, quien trabaja como descargador de mercancías de los camiones.

Aunque podría trabajar hasta el 2 o 3 de junio en la tienda 99 Cents Only, es probable que su cese se anticipe, dependiendo de la venta de artículos hasta agotar existencias.

Pedro, sin embargo, todavía no tiene planes de buscar un nuevo empleo. Antes bien, no perderá la oportunidad de vacacionar en México, junto con su esposa e hijos, según lo tenía contemplado.

“Nos iremos de vacaciones y cuando regrese, pues no quedará otra más que buscarle por otro lado”.

Persistentes presiones inflacionarias

De igual manera que muchos minoristas del país que están saliendo de las pocas ventas que tuvieron durante la pandemia, la cadena 99 Cents Only Stores, que tiene su sede en City of Commerce ha luchado contra el aumento de costos, mayores pérdidas de mercancías por errores de los clientes, daños, pérdidas internas y robos en las tiendas.

La compañía anunció el jueves sus planes para comenzar una liquidación ordenada de sus operaciones comerciales.

Los angelinos han salido a buscar las ofertas de liquidación.

99 Cents Only Stores ha celebrado un acuerdo con Hilco Global para, entre otras cosas, liquidar toda la mercancía propiedad de la compañía y disponer de ciertos accesorios, mobiliario y equipo en las tiendas.

Dichas ventas comenzaron desde el viernes y se llevarán a cabo en las 371 tiendas de la compañía. Hilco Real Estate (HRE) gestiona la venta de los activos inmobiliarios de la compañía, tanto propios como arrendados, en Arizona, California, Nevada y Texas.

“Esta fue una decisión extremadamente difícil y no es el resultado que esperábamos”, dijo Mike Simoncic, director ejecutivo interino de 99 Cents Only Stores, en un comunicado.

“Desafortunadamente, los últimos años han presentado desafíos significativos y duraderos en el entorno minorista, incluido el impacto sin precedentes de la pandemia de Covid-19, los cambios en la demanda de los consumidores, los crecientes niveles de merma, las persistentes presiones inflacionarias y otros vientos macroeconómicos en contra, todos los cuales han ‘obstaculizado’ en gran medida la capacidad de la compañía para operar. Apreciamos profundamente a los dedicados empleados, clientes, socios y comunidades que han apoyado colectivamente a 99 Cents Only Stores durante décadas”.

Simoncic expresó que 99 Cents Only Stores, junto con sus asesores financieros y legales, participaron en un análisis exhaustivo de todas las alternativas disponibles y creíbles para identificar una solución que permitiera que el negocio continuara.

No obstante, después de meses de buscar activamente estas alternativas, la compañía finalmente determinó que era necesaria una liquidación ordenada y que era la mejor manera de maximizar el valor de los activos de 99 Cents Only Stores.

Martha Calderón, originaria de Los Cabos, Baja California Norte, ha sido cajera de una tienda 99 Cents Only desde hace 10 años.

“Todos estamos en shock”, declaró a La Opinión, Martha Calderón, originaria de Los Cabos, Baja California Norte, México, quien ha sido cajera de una tienda 99 Cents Only desde hace 10 años.

Por su parte, Alfonso Reyes, quien comenzó a trabajar para la compañía 99 Cents Only a inicios de 2020, comentó que ganaba $15.00 por hora y apenas en enero de este año había obtenido un aumento de 25 centavos.

“Casi nunca nos dieron las 40 horas de trabajo; los managers siempre tenían favoritismo por algunos empleados, pero los culpables somos todos porque nunca dijimos nada”, dijo. “Eso sí, es muy triste lo que ha pasado”.

El economista y director ejecutivo de la corporación “El Triunfo”, Carlos Guamán, analizó que el mensaje del cierre de tiendas de descuentos “significa que la inflación le está ganando la guerra al presidente [Joe] Biden”.

“Ya no hay nada barato; entonces, si no hay dinero con el que usted compraba cosas de un dólar y no le alcanza siquiera para comprar un taco, lo que sucedía con esas tiendas era que ya no les quedaba ningún margen de ganancia”, dijo.

“La clientela, también, no puede pagar más por el precio real de los artículos, y, por eso, adoptaron decisiones financieras al pensar que mantener abiertos esos negocios ya no era rentable y pensaron en que es mejor decir aquí corrió que, aquí quedó”.

Ayuda en Los Ángeles

El concejal de Los Ángeles, Tim McOsker reaccionó ante el cierre de las 371 tiendas de descuento: “Las tiendas 99 Cents Only desempeñan un papel importante en los distritos comerciales de nuestras comunidades. En el Distrito 15 tenemos tres, en Harbor City en Pacific Coast Highway, en Wilmington en Anaheim St. y en San Pedro en Gaffey St.”.

McOsker valoró que las tiendas 99 Cents Only no solo son un salvavidas para los residentes de niveles socioeconómicos más bajos que mantienen a sus familias, sino que también emplean a muchos miembros de la comunidad.

“Nuestro distrito sentirá el cierre de estas tiendas”, dijo.

Como respuesta, ha estado en comunicación con el Departamento de Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral de la ciudad y les ha pedido que desplieguen un equipo de respuesta rápida para ayudar a los trabajadores con una variedad de recursos, incluida asistencia con los beneficios del seguro de desempleo, además de ayudarlos a encontrar su próximo lugar de empleo.

“Haremos todo lo posible para mitigar los impactos negativos de estos despidos y apoyar a los trabajadores, sus familias y nuestras comunidades”, manifestó el concejal angelino.

Un golpe tras otro

El anuncio del cierre de las 371 tiendas de 99 Cents Only se produjo 10 días después de la noticia de que, Dollar Tree dio a conocer que aproximadamente 600 localidades de Family Dollar cerrarán este año.

Está previsto que otras 400 tiendas bajo las marcas Family Dollar y Dollar Tree cierren en los próximos años a medida que expiren sus contratos de arrendamiento.

El cierre de las casi 1,000 tiendas en los próximos años obedece a pérdidas significativas en su último informe de ganancias.

Esta cadena de tiendas de descuento perdió $1,700 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, muy por debajo de las ganancias de $452.2 millones hace un año. Los ingresos aumentaron de $7,600 millones a $8,600 millones, pero quedaron ligeramente por debajo de las previsiones de Wall Street.

En respuesta al sombrío trimestre, Dollar Tree dijo que cerrará aproximadamente 600 tiendas Family Dollar en la primera mitad del año fiscal 2024, y alrededor de 370 tiendas Family Dollar y 30 Dollar Tree durante los próximos años a medida que expiren sus contratos de arrendamiento. Hasta ahora la empresa no ha informado dónde serán los cierres de tiendas.

Compras masivas antes del cierre

Ana María Vergara y su hermana Jesús hicieron sus compras por última vez en la tienda 99 Cents Only de Montebello.

“Venimos solo por algunas cositas económicas para el baño de la casa, unas toallas, sabanas y unas figuras de cerámica”, dijo Ana María, una mujer peruana residente en la ciudad de Rosemead. “Solo pienso gastar unos $30, no más”.

Las hermanas peruanas, Ana María y Jesus Vergaray compraron varios artículos para el hogar, antes de que se agoten.

Las filas en el interior de la tienda eran enormes y las cajeras no se daban abasto para atender a tantos clientes.

“Estoy dispuesta a gastar $100 en esta tienda, y luego iré a otras para ver que encuentro”, dijo Elvia Verdusco, quien vive en la ciudad de Alhambra, en el Valle de san Gabriel.

Con respecto al cierre de la tienda de descuentos, dijo que “es lamentable”.

“Muchos van a perder el trabajo, pero tendrán la oportunidad de solicitar beneficios de desempleo mientras hallan otro trabajo”, dijo.

Por su parte, Howar Der, residente de Monterey Park dijo que no entendía el porqué del cierre de las tiendas de 99 Cents Only, considerando que los costos de la inflación y los estragos económicos de la pandemia los habían cargado a los consumidores.

“Ya no había ningún precio de 99 centavos en ninguna tienda; los precios los habían aumentado 25% en unos artículos, y en otros los tenían al doble”, analizó. “Pienso que lo que dicen sobre pérdidas es inexacto”.