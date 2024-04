Un asesino de Alabama pide ser ejecutado para que las familias de sus víctimas obtengan justicia

Hace ocho años un hombre asesinó a cinco personas –una de ellas embarazada— por lo que recibió como sentencia la pena de muerte, la cual impugnó durante varios años, pero ahora él mismo solicitó que se cumpla su condena, pues considera que al ser ejecutado las familias de sus víctimas obtendrán justicia.

Derrick Dearman dijo en entrevista con NBC que envió nueve cartas a la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, al fiscal general Steve Marshall, así como a los jueces y otras personas involucradas en el caso, informándoles que abandonará sus apelaciones y quiere ser ejecutado.

“Ahora es el momento de que las víctimas y sus familias obtengan la justicia que merecen para comenzar el cierre”, dijo el hombre de 36 años, quien aseguró estar en paz con su decisión.

Asimismo, informó que las apelaciones las hizo por su familia, pues le pidieron que luchara por su vida para tenerlo más tiempo, lo cual les brindó en más de seis años de apelaciones.

Dearman aún no ha comunicado su decisión a los familiares de sus víctimas, pero planea hacerlo mediante cartas. Ellos fueron por quienes decidió no seguir con las apelaciones, pues ha pasado muchas noches en vela pensando qué les diría si tuviera la oportunidad.

“Esa es parte de la razón por la que tomé la decisión de ejecutar mi sentencia. Las palabras no tienen ningún peso en esta situación. Lo único que diría es que todos los que fueron heridos por las acciones me perdonen, no por mí, sino por ellos. De esa manera, liberarán su corazón para poder sanar de verdad”.

Hace apenas dos meses la Corte Suprema de Alabama le denegó una solicitud para apelar su sentencia y confirmó sus seis condenas por asesinato, que recibió porque una de las víctimas, Chelsea Marie Reed, de 22 años, estaba embarazada de cinco meses.

Esto es porque Alabama tiene una ley de homicidio fetal que aplica para cualquier etapa del embarazo.

Los crímenes de Dearman

El 20 de agosto de 2016 Dearman irrumpió en un bungalow en las afueras de la zona rural de Citronelle, Alabama. Estaba armado con un hacha y armas de fuego.

Había consumido metanfetamina, llegó ahí porque su exnovia Laneta Lester se había refugiado en la casa de su hermano. Fuera de sí atacó a las víctimas mientras dormían: Shannon Melissa Randall, de 35 años; Robert Lee Brown, de 26; Justin Kaleb Reed, de 23 años, y Joseph Adam Turner, de 26.

Tras los homicidios secuestró a Darren y a su hijo de tres meses que tuvo con Turner, y huyó a la casa de su padre al otro lado de la frontera en Leakesville.

Las víctimas de secuestro fueron liberadas, llegaron a la estación de policía de Lakesville y narraron lo sucedido, mientras tanto el efecto de las drogas pasó para el asesino, quien comprendió lo que había hecho y se entregó a las autoridades.

Dearman contó que luchó contra las adicciones desde que era adolescente, agregó que las drogas lo convirtieron en un monstruo, pues en sus cinco sentidos jamás había cometido algún crimen.

Conforme pasaba el tiempo más reflexionaba en lo que hacía, pues seguía en shock por lo sucedido.

En la primera audiencia se declaró no culpable de seis cargos de asesinato capital y dos cargos de secuestro, algo que hizo por su familia, según relató.

Dos años después de los asesinatos, el hombre despidió a sus abogados, se declaró culpable, pero por las leyes de Alabama un jurado debía juzgarlo.

Así será su muerte

Dearman optó por la inyección letal para cumplir su condena, cuando se le preguntó si tenía miedo a la muerte respondió que sí y no, pues sabe que en el estado ha habido ejecuciones fallidas e incluso algunos presos han sobrevivido a ellas.

Pero al mismo tiempo considera que la muerte es mejor que pasar el resto de su vida en un sistema penitenciario que considera fallido. Aunque eso no fue lo que lo motivó a tomar su decisión.

“Tomé esta decisión por diferentes motivos. Una de esas razones es para que todas las partes involucradas, no solo las víctimas y sus familias, sino también mi familia, puedan lograr un cierre y comenzar a sanar y seguir adelante”.

Sigue leyendo:

– Dan cadena perpetua a mujer de Wisconsin por envenenar a una amiga con gotas para los ojos.

– Condenan a 30 años a un enfermero de Minnesota que mató a su novia y fingió que ella se suicidó.