El hermano de Luis Miguel podría ser denunciado por fraude

En 2021 Alejandro Basteri, hermano del cantante Luis Miguel, lanzó junto con Gil Lira Granillo la línea de ropa y accesorios Basteri Collection. Ahora, Irene Muñoz Trujillo, quien funge como socia de la firma, informó que denunciará a Alejandro por fraude, ya que supuestamente él intentó registrar de nuevo la marca, pero solamente a su nombre.

El programa de televisión “Ventaneando” presentó una entrevista con Muñoz -quien se dedica a la consultoría política, relaciones públicas y publicidad-, luego de que el periodista Alberto Tavira expusiera en su columna del periódico El Independiente el caso que ha puesto a Alejandro Basteri de nuevo en la mira de los medios: “A mí me buscaron precisamente cuando estábamos en pandemia para hacer una marca de tenis. Y entonces convencí a Gil y a Alejandro para hacer una marca de ropa, además eso era mucho más empático con la figura de la mamá (Marcela Basteri), sin duda alguna”.

Irene recalcó que Basteri no invirtió dinero en el proyecto: “Cuando ya determinamos cuál era la marca, que yo la hice, hicimos todo el concepto. Estábamos Gil, Alejandro, el hijo de Gil y yo. Y entonces hago el registro de marca para la empresa. El acuerdo era que Alejandro no iba a poner un centavo, porque no lo tiene, que Gil y yo íbamos a financiar el proyecto…hasta que llegó un punto en el que dije: “A ver, algo está pasando, ya llevamos con el proyecto año y medio, y nadie ha puesto un peso”.

Durante la preparación del proyecto, descubrieron que había otra empresa registrada con el nombre Basteri, pero eso se resolvió: “Ya estaba dado para una empresa de zapatos de León. Entonces tuvimos que hacer un juicio para que saliera a nombre de Alejandro sólo el nombre Basteri, no la marca, y yo lo pagué también, o sea, eran muchísimas cosas alrededor”.

Con el paso del tiempo, la empresaria comenzó a pedir que se le compensara el dinero invertido: “De un día para otro, empiezan a pedir la página web, que esa también pagué yo, las marcas, las redes sociales, o sea, todo. Y de repente, yo con Alejandro sí le dije: “A ver, no sé qué está pasando, y sí te quiero pedir: si ustedes determinan hacer otra cosa, perfecto, páguenme mi inversión’…(Alejandro) dijo: ‘A ver, si quieres te paso este contacto y habla con él’. Y era una tarjeta de un abogado”.

Según Muñoz, Basteri le dijo que le iba a pagar, pero le pidió las contraseñas de la cuenta de Instagram de la marca. “Y así, pasó un año. ‘Oye Alex, quiero saber qué está pasando’, y dijo: ‘No, te juro que sí. En cuanto empecemos a tener recursos sobre esto lo vamos a hacer’. Además ¿por qué era atractivo el proyecto? Porque cuando salía a la luz era cuando Luis Miguel tenía los conciertos y cuando estaba la serie de Netflix. Nunca pasó, y (Alejandro) me bloqueó de WhatsApp“.

Junto con su contador, Irene revisó el estado de la empresa en el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), y se llevó una sorpresa: “Me dice el contador: ‘Revisemos por favor en qué va esa empresa, no vayas a tener un problema fiscal’. Me encuentro una notificación diciendo que en una de las marcas de lujo ya existentes habían interpuesto una puntuación para modificar un poco la marca, y se me ocurre revisar el nombre de Alejandro Basteri, y me encuentro que ocho meses después de que yo la había registrado, él la registra, la misma marca, con mi mismo archivo, a su nombre”.

Ahora ella ha decidido emprender acciones legales en contra del hermano de Luis Miguel: “Aquí sí hay una intención. Ya no nada más es un abuso de confianza, porque yo confié en ellos, no, ya hay una intención y un dolo, porque él mismo documentó un fraude, y además hay una mala intención, al haber intentado registrar esa marca, que no se las han concedido. Yo ya le entregué todo a mis abogados, porque sí voy a proceder, ya que sí me di cuenta que al tratar de registrar la marca ahí es en donde se rompe todo, ellos no metieron un peso”.

Hasta el momento, Alejandro Basteri no ha hecho ninguna declaración sobre lo que informó Irene Muñoz en la entrevista. Con respecto a que Luis Miguel esté involucrado con la marca, ella aseguró que Basteri Collection no tiene nada que ver con el cantante: “Luis Miguel nunca formó parte del proyecto. Lo que sí le dijo a Alejandro es que no lo metiera en problemas. A mí la verdad no me importa que sea Alejandro Basteri, que sea el hermano de Luis Miguel. Ese no es tema para mí. Para mí es una persona que me buscó, con quien yo sí tuve la confianza para hacer un proyecto, y que me trató de ver la cara. Bueno, no me trató, me la vio. Es abuso de confianza y fraude”.

Sigue leyendo: