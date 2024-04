Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del eclipse solar de abril

Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco cómo el eclipse solar total influirá en el destino semanal. Conoce tus números de la suerte y lo que te espera del 8 al 13 de abril de 2024.

Aries

Tu canalizador de Poder va a ser la Aceptación y la Preparación, es decir, es el momento de saber que todo lo que te pasa en la vida tiene un por qué y debes de aprender y aceptar los caminos del destino y nunca dejarte de preparar en cuestión de estudios y ser el mejor.

Tu día mágico es el martes, tus números de la suerte es el 09 y 13, tu color de la abundancia es el naranja y rojo, tus signos compatibles Aries, Capricornio y Leo, tu mejor regalo de cumpleaños es algo de oro o plata como una cadena o dije.

Esta semana con la influencia del eclipse solar va ser de muchas energías encontradas es decir que debes de tener cautela en todo lo que realices y se recomienda cortarse el cabello y ponerse mucho perfume antes de salir de casa este día 8 de abril como protección, pero en lo económico va a fluir la riqueza.

Recuerda que tu signo lo domina lo impulsivo y eso te hace más vulnerable ante los demás, así que trata de ser prudente que se vislumbra un futuro prometedor.

Semana de tener mucho trabajo y con muchos proyectos nuevos debes ya ordenar ya todas tus ideas y llévalas a cabo y así empezar un plan de trabajo.

Te viene un dinero extra o te aumentan tu salario, en el amor te va estar buscando un examor del signo de Capricornio o Virgo así que trata de quedar en paz y si realmente todavía sientes algo por ellos regresa a ser pareja, recuerda que lo más importante es ser feliz y todos merecemos una segunda oportunidad.

No caigas preso de los vicios o el alcohol, trata de controlar todo en tu vida y no caer en excesos. Recuerda que tu carácter es ser simpático e inteligente por naturaleza y muy comunicativos, o sea, de muy fácil expresión, así que te recomiendo que tomes un curso de relaciones publicas, político, abogado, administración y sobre todo comunicaciones y verás cómo te va a ir de lo mejor.

Tauro

Tu canalizador de Poder es Tu momento de Brillar, es decir, que ya no te detengas por nada o por nadie, que es el momento de ser el mejor en todo lo que vayas a realizar, así que busca una mejor preparación y no te distraigas en tus pensamientos.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 13 y 37, tu color es el naranja y rojo, tus signos compatibles Aries, Capricornio y Leo.

Con la influencia del eclipse solar van a ser unos días de no vender no comprar y casi no invertir, es decir, dejar estos días en calma para que puedan pasar las energías negativas que te puedan rodear, recuerda que este eclipse va a ser muy determinante para tu signo, así que te recomiendo que este día 8 de abril prendas una vela blanca y te pongas mucho perfume en la nuca para que te protejas de cualquier problema.

Semana de estar en tu trabajo con cambios repentinos de puestos y van a estar reajustando personal, recuerda que lo mejor que debe hacer tu signo es empezar a buscar otro trabajo mejor pagado y con mayor proyección para ti.

Cuídate de problemas de nervios y estrés, trata de seguir con el ejercicio al aire libre que eso te ayudará a estar más tranquilo, recuerda que el signo de Tauro vive intensamente su vida, pero su carácter se basa en la lógica y su gran sentido de la realidad por eso siempre están bien el por qué de las cosas y se les recomienda estudiar medicina, relacione públicas, artista o comunicaciones y sobre todo lo que tiene que ver con el deporte.

Geminis

Tu canalizador de Poder es Ser Original y buscar tu Destino, es decir, que es el momento para tu signo de ser el mejor en tu ambiente laboral y no buscar copiar a nadie, recuerda que tú, como eres el gemelo tienes doble mentalidad y preparación de crecimiento.

Tus números mágicos son 17 y 21, tu color es el morado y naranja, tus signos compatibles Libra, Acuario y Tauro, tu mejor día es el jueves.

En este eclipse solar va a afectar a tu signo en forma de nervios y la salud, es decir, que debes estar atento a las molestias de tu cuerpo para que no llegues a enfermar, recuerda que ese eclipse va a ser de energías fuertes para tu signo por eso te recomiendo que en este semana no operarte de nada y no ir con el dentista y se recomienda prender una vela de color rojo y usar algo de plata para que puedas proteger de esa corriente negativa y recuerda que somos lo que comemos así que trata de llevar una dieta saludable.

Semana de muchas presiones en el trabajo y con juntas para cambios de proyectos trata de estar poniendo mucha atención a todo hacer tu responsabilidad laboral de lo mejor, recuerda que el Géminis tiene el coraje y audacia de siempre llegar a las metas que se proponen en la vida, pero su forma de platicar todo lo que tiene en planes lo hace caer en problemas por eso se les recomienda la descripción total en cuestiones de sus planes y logros.

Géminis es moderno y liberal por eso siempre es el líder de la sociedad y el que marca la tendencia de la moda por eso les recomiendo estudiar modas, artista, político, líder social o religioso. Esta semana un amor del signo de Aries va a volver a ti para quedarse recuerda decirle sí al amor.

Cáncer

Tu Canalizador de Poder es Éxito Continuo, es decir, cuando logres una meta en tu vida no dejar de buscar las siguientes, o sea, no caer en el conformismo siempre buscar la perseverancia y la continuidad de tus proyectos.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 14 y 29, tu color es el azul y plateado, tus signos compatibles Escorpio, Piscis y Aries.

Este eclipse solar va a ser buen benéfico para tu signo, recuerda que a ti te domina los cambios y con el eclipse va a marcar en tu vida el inicio de una nueva etapa de prosperidad por eso se te recomienda prender una vela roja y usar algo de oro o plata para atraer más la suerte.

Semana de estar en tu trabajo rodeado de chismes y problemas con tus superiores, así que no caigas en provocaciones de tus compañeros que solo es la envidia que despiertas tu haz bien tu trabajo y verás cómo esta mala racha pasará.

Ya no busques el amor deja que el amor te encuentre a ti, que estos días van a ser de mucha convivencia con personas nuevas y compatibles así que trata de vestirte de azul y usar mucho perfume para decirle si al amor.

El carácter de Cáncer es ser inteligente con dotes creativos y ser muy comunicativo y su mejor actitud ser muy humanista en la vida por eso les recomiendo ser ingenieros, comunicadores, líder social y sobre todo maestros o psicólogos que eso les va a ayudar mucho en tu profesión laboral.

Van a ser unos días de tener cuidado con los gastos, recuerda que es tiempo de ahorrar.

Leo

Tu canalizador de Poder es la Conexión Espiritual y Nuevos Rumbos de vida, es decir, que debes de ser más consciente hacia dónde quieres dirigir tu vida y seguir con perseverancia, el nuevo rumbo es el momento de cambiarte de trabajo o de país, buscar una nueva aventura de progreso.

Tu día mágico es el martes, tus números mágicos son 16 y 22, tu color es el blanco y naranja, tus signos compatibles Sagitario, Aries y Géminis.

Este eclipse solar, que a tu signo va a afectar en cuestiones de problemas con tu carácter, es decir, muy impulsivo y con ganas de pelear con todo mundo, por eso te recomiendo prender una vela blanca el día 8 de abril y usar algo de plata para cortar ese corriente de energía, pero como te domina el sol, también te va a traer abundancia en cuestión de proyectos nuevos y encontrar la pareja ideal.

Semana de mucho trabajo y con problemas de pagos atrasados, recuerda que debes llevar mejor tu administración y no comprar lo que no necesitas.

En el amor va a ser una semana de mucha pasión y volverse enamorar de tu pareja y a los Leo que están solteros, van a ser unos días de amores apasionados y fugas.

En el trabajo un compañero te tiene mala fe y envidia trata de cuidar bien tu desempeño laboral y no caer en provocaciones de los demás.

El Leo nació para ser protagonista de la vida, es decir, líder total y su lenguaje y forma de expresión son directos y muy claros por eso siempre van enfrentar todo y la intuición del signo de Leo predomina sobre el intelecto, por eso les recomienda ser ingenieros, relaciones internacionales, mediadores políticos o empresariales.

Virgo

Tu canalizador de Poder es Voluntad Superior, es decir, no dejarte vencer y sacar tu poder superior y voluntad de lograr tus objetivos que no hay tiempo de esperar.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 20 y 27, tu color es el amarillo y rojo, tus signos compatibles Capricornio, Aries y Tauro,.

El eclipse solar va a afectar mucho a tu signo, es decir, las energías van a estar muy revueltas así que debes de tener cuidado con problemas de salud y de sentirte muy deprimido, recuerda que este eclipse va a dar un efecto de rencor tu signo por eso te recomiendo prender una vela de color rojo y usar agua bendita en la nuca hasta que esta energía va pasar pronto por eso debes mantenerte con toda la buena actitud en todo lo que realices y no caer en situaciones de angustia.

Realizas a tu favor un problema legal que te va a dar mucha felicidad, ya no esperes lo que no va a llegar, tú salte a buscar tu éxito, es decir, que si no te gusta tu trabajo actual trata de encontrar uno mejor o poner un negocio para que eso te ayude a tener más ingresos.

Cuidado con las caídas o accidentes sé más precavido. El signo de Virgo es uno de los más compasivos y tiernos del Zodiaco, su amor a la vida los hace ser grandes líderes creativos y con dones de admiración a la belleza humana por eso casi siempre el virgo busca el amor verdadero por les recomiendo ser novelistas, editores de películas, estudiar administración y todo lo relacionado a la psicología que les va a ayudar mucho en tu futuro.

Libra

Tu canalizador de Poder es Confianza de tu Fuerza, así es que te lo dice muy claro que debes de tener más seguridad en todo lo que vayas a realizar y sobre todo que los tropiezos en la vida son experiencias de sabiduría.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 03 y 31, tu color es el amarillo y naranja, tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Virgo.

El efecto del eclipse solar en tu signo va a ser de estar muy alterado y estar recordando problemas del pasado, es decir, muy rencoroso, recuerda que tu signo es aire y en este lunes van a estar muy revueltas las energías así trata de mantenerte en calma y no hacerte ninguna operación médica hasta que pase esta semana y por eso te recomiendo ponerte un listón rojo en la muñeca derecha.

En estos días tendrás muy buenas oportunidades de trabajo, así sí tienes la oportunidad de cambiarte. Tramitas tu visa y pasaporte para irte de viaje al extranjero con tu familia, te busca un familiar para que le ayudes con los trámites de su pensión o el seguro social.

En cuestión amorosa van a ser unos días de estar cerrando ciclos con amores del pasado y abrir las puertas a tu vida, recuerda que el signo Libra batalla mucho para cortar ese energías de amores del pasado y eso no les hace avanzar por eso te recomiendo que te hagas fuerte y dejar atrás lo que no es para ti.

Sigues con la dieta y ejercicio que hace que te veas de lo mejor, recuerda que tú eres el comunicólogo y humanista del Zodiaco por eso que estudies algo relacionado a comunicaciones o relaciones públicas que eso te ayudará mucho en tu futuro.

Escorpio

Tu Canalizador de Poder es Purificación y Estabilidad, es decir, que es el momento de buscar ya un purificación de tu cuerpo y mente seguir una dieta balanceada y sacar los malos recuerden de tu memoria y sobre todo aprender a ser feliz sin limitantes.

Tu mejor día es el miércoles, tus números son 14 y 20, tu color es el rojo y azul, tus signos compatibles rojo y azul.

El eclipse solar va a ser de muy buena suerte para tu signo, es decir, vas a entrar en una renovación de tu pensamiento para ser más positivo y estar avanzado en tu vida laboral, por eso te recomiendo que prendas una vela de color roja este día 8 de abril y te pongas ropa nueva o estrenes zapatos que eso te va a ayudar a que la abundancia esté más tiempo contigo, pero debes no hacerte ningún trámite legal o cambia de trabajo hasta que pasen estos días.

Cuídate de problemas de infección de riñón, trata de ir con tu médico. A los Escorpio que están solteros seguirán un tiempo sin pareja, pero eso sí, estarán saliendo mucho a divertirse y a los Escorpio que están casados, estarán de lo más estable en su vida de pareja.

Recuerda que el escorpión está lleno de vitalidad; es dinámico y con tendencia al deporte y su mejor pasatiempo es salir de viaje o estar conociendo personas de otros países y su mejor virtud es que no soporta la envidia y los conflictos por chismes por eso les recomiendo estudiar abogado, político, psicólogo o medicina, que eso te ayudará mucho en el futuro.

Sagitario

Tú Canalizador de Poder es Mentalidad Positiva, es decir, es el momento en tu vida de tener esos pensamientos positivos por más duros momentos que esté pasando que siempre lo que pienses se va a realizar, así que en mentalidad positiva y actitud creativa en estos días.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 10 y 30, tu color es el dorado y plateado, tus signos compatibles Aries, Leo y Libra.

El eclipse solar en tu signo te va a ayudar económicamente, es decir, que vas a tener nueva oportunidades de crecimiento en lo laboral y monetario, así que es el tiempo de hacer cambios importantes y buscar un nuevo rumbo de progreso, pero también se recomienda no sacar ningún crédito en estos días y tratar de solo gastar lo necesario hasta que pasen estos días y te recomiendo que prendas una vela de color roja y ponerse mucho perfume este día 8 de abril para así cortar estas energías negativas,

Van a ser unos días de mucha pesadez en el trabajo y problemas, por eso necesitas estar tranquilo y no tomar las problemas como personales, es decir, que si tienes algún enojo con un compañero de trabajo no hacerlo tan grande.

Preparas una clase para tu carrera universitaria, en el amor seguirás en busca de la pareja ideal y los Sagitario que tienen pareja estar estables y sin problemas de celos, recuerda que el lema del Sagitario va a ser viajar y saber vivir en plenitud.

La personalidad del Sagitario es ser sencillo emotivo y representa una vida sin preocupaciones al que dirán, el Sagitario su tendencia es ser natural y muy artístico sabe colorear su vida de imaginación y aventuras por eso se les recomienda estudiar comunicación, arte, turismo, relaciones internacionales y abogado.

Capricornio

Tu Canalizador de Poder es Visión hacia el Futuro y Perfección, es decir, que tienes que estar muy seguro de lo que deseas en tu vida y seguir esa meta y construir lo que necesitas para ser feliz.

Tu día mágico es martes, tus números mágicos 11 y 13, tu color es el naranja y amarillo, tus signos compatibles Virgo, Tauro y Aries.

Va a ser una semana de tener una nueva propuesta de trabajo que te va a dejar más ingresos. Alguien del signo de fuego se fusiona contigo para crecer profesionalmente.

El eclipse solar va a afectar mucho en cuestiones afectivas en estos días, es decir, tu signo junto al eclipse va a estar molesto con su pareja o personas que estén muy cerca por eso se recomienda tener paciencia y prender una vela de color blanca y usar algo de plata y mucho perfume para protección.

Semana de hacer algunos cambios en tu forma de pensar y actuar, recuerda que este mes de abril va a ser muy importante para tu signo y debes de aprovechar todo lo que se presente de oportunidades de trabajo y no sabotearte tú mismo.

Lo más importante no platicar tus metas para que el poder de la envidia no te haga desistir. Días de pagos de colegiaturas y tarjeta de crédito.

El Capricornio tendrá una mentalidad abierta y vanguardista y será su carácter tan fuerte que no le dará miedo enfrentar los problemas y su gran sentido del buen humor lo hará ser el mejor amigo y sin duda el mejor amante de sus parejas sentimentales. Te invitan a salir de viaje con sus amigos, días de hacer unos cambios en tus estudios universitarios.

Acuario

Tu Canalizador de Poder es Valor y Determinación, es decir, que no dudes en tomar una decisión que el valor que tengas en tu interior te hará crecer más como persona y siempre ser determinante en tu vida personal, recuerda que el Acuario siempre busca el ser feliz y tener abundancia económica.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 11 y 13, tus signos compatibles Géminis, Virgo y Libra.

El eclipse solar va a ser muy importante en la vida del Acuario, este fenómeno natural va a ser que los acuarianos entren en un cambio positivo de su vida, es decir, va a ser el momento ideal de tomar lo mejor, recuerda que en ti va a ser la decisión por eso es muy importante enfocarte en todo lo positivo que quieres realizar y no dejar que los rencores llenen tu vida en estos días, por eso te recomiendo ponerse un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga solo y usar mucho perfume este día 8 de abril.

Semana de muchos cambios fuertes en tu ámbito laboral, que te hace pensar en buscar otro trabajo y cambiarte de área, recuerda que el Acuario es muy capaz para todo, pero siempre hay un límite así que trata de buscar el mejor trabajo para ti.

Cuídate de lo que comes, recuerda que tu punto débil es el estómago. Un amor del pasado te busca para pedirte un favor, recuerda que el Acuario es el servicial del Zodiaco y no sabe decir que no así, tú hazlo que eso te hará sentir bien.

A los Acuario que están en pareja van a tener problemas en cuestión de celos o infidelidades. Te llega la invitación de salir de viaje en estos días.

Piscis

Tu Canalizador de Poder es Sabiduría y Crecimiento Profesional, es decir, son los momentos de tomar decisiones con la razón y no con el corazón, que es el camino que tu signo debe de seguir para conseguir lo que tanto desea, que no dudes en seguir estudiando que siempre el Piscis va a ser el profesional del Zodiaco.

Tu mejor día es el miércoles, tus signos compatibles Cáncer, Escorpio y Aries, tus números mágicos son 06 y 27, tu color es el azul y naranja.

El eclipse solar va a atraer a los Piscis buena fortuna en lo económico, pero no en lo amoroso, por eso se le recomienda no pelear con su pareja y ser más tolerante en estos días; también va a tener problemas de salud mental o de nervios, así les recomiendo que se corten el cabello el día 8 de abril y usen mucho perfume para que corten cualquier energía negativa que los rodean.

Recuerden que el Piscis es el signo mas místico y intuitivo del Zodiaco y todos los fenómenos naturales le afectan mucho, así que trata de no comprar no vender nada en esta semana.

Te buscan para invitarte de viaje en el mes de mayo, haces unos pagos de tarjeta de crédito o de coche, tu consejo es descubrir el mundo y las características de los Piscis en esta semana va a ser de bondad y sencillez.

Va a tener el don de escuchar a los demás y con tendencia a caer en la ingenuidad o que abusen de su nobleza por eso importante que saque su carácter siempre. Te llega una propuesta de negocio, tú acéptala te va a ir muy bien. Arreglas un asunto legal a tu favor.

Sigue leyendo:

• Eclipse solar de abril 2024: qué signo zodiacal sentirá más su efecto

• Eclipse total solar: lo que se debe y no se debe hacer según la astrología

• Eclipse solar del 8 de abril: qué significa a nivel espiritual