Óscar de la Hoya menciona la razón por la que Canelo Álvarez se enojó con él: “Me dijeron desleal”

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, mencionó que la razón por la que Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enojó tanto con él fue porque cuando trabajaban juntos sugirió que el tapatío podría necesitar otro entrenador o Eddy Reynoso recibir algo de ayuda.

En una entrevista con Fight Hype, De la Hoya aseguró que este comentario no le gustó a Canelo Álvarez, por lo que desde ese momento comenzaron los problemas que terminaron con la separación de ambos y una enemistad que ha perdurado con los años.

“Me acabo de dar cuenta, y te voy a contar exactamente qué pasó, y por qué Canelo está tan enojado conmigo. Un día, un reportero me preguntó si yo pensaba que Canelo necesita otro entrenador, y yo le contesté al reportero que quizás era buena idea, porque yo tuve siete entrenadores en mi carrera, y aprendí cosas de cada entrenador, todos me enseñaron algo nuevo. Dije que quizás Eddy Reynoso pueda recibir algo de ayuda”, dijo.

Eddy Reynoso ha sido el entrenador de Canelo Álvarez durante muchos años. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“Ellos me dijeron desleal, que como yo podía decir eso, y así fue como todo empezó. Pero cómo puede hablar de lealtad alguien que va saltando de promotor en promotor, de contrato en contrato, de televisora en televisora. ¿Quién es el desleal aquí? ¿Alguna vez recibí un gracias de parte de él? Nunca. Cuando le conseguí el contrato más grande de su vida, ¿recibí un agradecimiento? Nunca. Entonces, ¿quién es el desleal? Pero ya no me importa”, agregó.

Por los momentos Óscar de la Hoya y Canelo Álvarez tendrán que verse la cara, ya que el tapatío subirá al ring con Jaime Munguía -peleador de Golden Boy Promotions- el 4 de mayo en el T-Mobile Arena en Las Vegas. De hecho en el primer encuentro entre ambos se pudo notar la incomodidad del peleador de Guadalajara al escuchar al promotor en la conferencia de prensa inicial.

Los problemas entre el tapatío y De la Hoya comenzaron cuando el mexicano firmó un histórico acuerdo de $365 millones de dólares por sus próximos 11 combates con la empresa DAZN. Según el campeón indiscutido, tanto Golden Boy Promotions y la plataforma tomaban decisiones sin que él se enterara, por lo que tomó la decisión de demandarlos en 2020 por incumplimiento de contrato.

Canelo Álvarez y Jaime Munguía con sus respectivos equipos durante la conferencia de prensa oficial de su pelea. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

El mexicano exigió una compensación por más de $280 millones en daños y perjuicios, y se declaró agente libre. Aunque todas las partes llegaron a un acuerdo, la relación entre Canelo Álvarez y De la Hoya no terminó de la mejor manera y ahora cada vez que tienen la oportunidad ambos se critican públicamente.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Sigue leyendo:

· Jaime Munguía explica que respeta a Canelo Álvarez, pero eso no significa que le tenga miedo

· David Benavídez responde a “excusa” de Canelo Álvarez para aceptar la pelea con Jaime Munguía

· Timothy Bradley da su pronóstico sobre Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía: “Le gana fácilmente”