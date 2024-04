Migrantes no se pierden el debate entre candidatos a la presidencia de México

Grupos de migrantes de origen mexicano se reunieron en diferentes lugares de Los Ángeles para ver por televisión, el debate de los candidatos a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Alvarez Máynez.

El domingo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones para presidente de México, y los mexicanos deberán escoger entre Sheinbaum del partido Morena y sus aliados, Jorge Álvarez Máynez del Movimiento Ciudadano y Xóchitl Gálvez de los partidos PRI, PAN y PRD.

Aquellos mexicanos que viven en el exterior con credencial de elector que se registraron para votar, tendrán la oportunidad de votar por Internet, correo tradicional y en persona en los consulados de México.

Migrantes no se pierden el debate entre los candidatos a la presidencia de México. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

En la sede de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, en el centro de Los Ángeles, se reunieron los partidarios de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum mientras que los simpatizantes del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez se juntaron en la ciudad de Norwalk, al sureste del condado angelino.

“El debate dejó claro que las propuestas más serias y con más probabilidades de llevarse a la realidad son las de la doctora Claudia Sheinbaum; además todas las encuestas indican que va a ganar las elecciones el próximo dos de junio, y estoy convencido de que lo que escuchamos no va a ser demagogia sino compromisos con el pueblo de México”, dijo Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, entre vivas a favor de la candidata de Morena, al terminar el primer debate entre los candidatos presidenciales de México.

El diputado migrante Mario Torres dijo que Sheinbaum demostró ser una candidata seria, congruente, que ama a México y quiere lo mejor para los mexicanos.

“La doctora Sheinbaum está promoviendo una continuación de la Cuarta Transformación. Sabe que esto no ha acabado, y que hay aún mucho trabajo por hacer”, señaló.

Agregó que Claudia se mostró como una candidata seria, fuerte con las respuestas y actitud correcta. “No divagó, no bromeó, no cantinfleó. En cambio, los argumentos usados por la candidata del PRIAn trataron de disminuir a la candidata de Morena, pero ahí están sus resultados como jefa de gobierno por casi seis años”.

Migrantes no se perdieron detalle del debate presidencia mexicano. (Araceli Martínez/La Opinión)

Aniceto “Cheto” Polanco dijo que las mentiras de Xóchitl fue lo que más le impactó del debate. “Dice que no va por ningún partido, cuando sabemos que va por la coalición PRI-PAN-PRD. ¿De qué estamos hablando?”.

María Alberta Cardona Galindo dijo que le gustó que la candidata de Morena demostró seguridad, conocimiento y que vaya a dar seguimiento al segundo piso de la 4T al que el presidente Andrés López Obrador puso los cimientos.

Pero hizo ver que como mujer la motivó mucho el desempeño de Claudia en el debate.

“Tenemos a un gran líder. Defendió con argumentos y pruebas su trabajo, no con mentiras como los demás candidatos.

Partidarios del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez se reúnen para ver el debate presidencial mexicano. (Fotos Guadalupe Gómez) Crédito: Cortesía

En la ciudad de Norwalk, el Frente Cívico Zacatecano y la Asociación de Jaliscienses Unidos en Acción (AJUA) convocaron a sus paisanos a ver el debate.

“Estamos satisfechos y contentos con el desempeño que tuvo nuestro candidato Jorge Álvarez Máynez”, dijo Guadalupe Gómez, expresidente de la Federación Zacatecana del Sur de California.

“Nuestro candidato salió bien librado. No se le puede tildar de lo que se está acusando a Xóchitl y a Claudia. No se le puede tildar de corrupto. No se le ha acusado de nada. No se le atacó porque no tienen de qué atacarlo”.

El líder zacatecano dijo que en México se vive una situación muy difícil con una infraestructura hecha pedazos, y un campo aniquilado por falta de apoyos.

“Queremos que a Zacatecas y a México, les vaya bien. Nosotros queremos seguir ayudando al desarrollo de nuestro estado. Estamos muy contentos con las propuestas de nuestro candidato Máynez. Las candidatas se dedicaron a darse hasta con con el chiquihuite”.

Y añadió que “son puras mentiras que todos tienen becas en México; pero además 50 millones están sin seguro médico; la educación está por los suelos; y no hay transparencia”.

En Facebook, Gómez publicó que se dieron cita candidatas y candidatos a diputados federales y al senado de la república de Movimiento Ciudadano para mirar el debate, Vicente Ortiz, Marisol Camelo, Alexandra Ayala Fabián, Lupe Rodríguez “El Bueno”, José Pablo Martinez acompañados del congresista Lou Correa.

“Gracias a nuestros candidatos, al Frente Cívico Zacatecano y AJUA y a todos los que nos acompañaron”.