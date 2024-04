Woody Allen afirma que “el romance de hacer películas se ha ido”

El director Woody Allen se encuentra en plena promoción de su más reciente película “Coup De Chance”, que por fin se ha estrenado en cines de Estados Unidos. Sin embargo, está consciente de que ha pasado mucho tiempo desde que la popularidad de sus filmes causaba que hubiera largas filas para que la gente los viera.

En una entrevista que concedió a AirMail, Allen, de 88 años, habló al respecto: “No me importa si me distribuyen aquí o no. Una vez que hago (una película), ya no la sigo. La distribución ya no es lo que era. Ahora la distribución es de dos semanas en un cine…Y ya está. Quiero decir, en 1977 “Annie Hall” se proyectó en salas de cine de Nueva York durante poco más de un año. Estaba en un cine durante seis, siete meses, y luego alguien la tomaba y permanecía unos meses más. Todo el negocio ha cambiado, y no de forma atractiva. Todo el romance de hacer películas se ha ido”.

Woody ha pensado varias veces en retirarse, pero es el proceso previo al rodaje de una película el que ya no le atrae: “No quiero tener que salir a recaudar dinero. Eso me resulta un dolor de cabeza. Pero si alguien aparece y llama y dice que queremos respaldar la película, entonces lo consideraría seriamente. Probablemente no tendría la fuerza de voluntad para decir que no, porque tengo muchas ideas”.

“Coup De Chance” es una comedia dramática que trata acerca de Fanny (Lou de Laage), una mujer que está felizmente casada con Jean (Melvid Poupaud), pero tiempo después aparece en sus vidas Alain (Niels Schneider), quien fue novio de Fanny cuando cursaba la preparatoria. Una serie de encuentros da pie a que Alain y Fanny inicien una relación, por lo que Jean contrata a investigadores privados para que comprueben que su esposa tiene un amante.

La película se estrenó en Europa en septiembre de 2023 y obtuvo buenas críticas, pero para entonces Woody Allen ya había sido señalado por el movimiento #MeToo debido a que su hijastra Dylan Farrow (ahora de 38 años) hizo declaraciones en las que recordó el supuesto abuso sexual que sufrió cuando era niña, acusando al director. Las investigaciones que se llevaron a cabo en 1993 concluyeron que no había pruebas creíbles de abuso o maltrato, pero eso no evitó que la popularidad de Allen disminuyera considerablemente en los últimos años.

“Alguien me preguntó sobre la cultura de la cancelación, y dije: ‘Si te van a cancelar, esta es la cultura de la que quieres que te cancelen’. Porque ¿quién quiere ser parte de esta cultura?”, comentó el realizador de películas como “Midnight In Paris”, “Match Point” y “Vicky Cristina Barcelona”.

Sigue leyendo: