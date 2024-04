AMLO revela videos del asalto a la embajada en Ecuador y reclama a EE.UU. y a Canadá por su postura ambigua en el conflicto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer en su conferencia mañanera nuevos videos donde se observa cómo elementos de la Policía Nacional de Ecuador llevan a cabo la irrupción a la embajada mexicana para sacar y arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

“Se tomaron escenas muy dolorosas del mal trato a uno de nuestros diplomáticos (Roberto Canseco) pero son escenas de fuera de la embajada. Cuando regresan todo el grupo toda la misión que estaba representando a México, en Ecuador, se traen algunas imágenes de cámaras del interior de la embajada, cámaras de seguridad, entonces ya se están conociendo más”, señaló.

En el video, que fue presentado en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, se observa como desde el interior, el encargado de la embajada mexicana, Roberto Canseco, es agredido por los policías al tratar de impedir que lleven a cabo la detención del exvicepresidente.

▶️ El mundo presenció la violencia, el abuso y el sometimiento de nuestro personal mexicano a manos de la policía ecuatoriana, así como la violación de la inmunidad a nuestra embajada en Ecuador.



México acudirá a las cortes y tribunales internacionales con el respaldo de países… pic.twitter.com/rhU5I2PQsR — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 9, 2024

“Todavía no se termina de tener toda la información de cómo fue este asalto autoritario. Nosotros somos juaristas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, no somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos, nosotros somos pacifistas y siempre lo vamos a ser. Nada más que no podemos quedarnos callados ante un agravio como el que sufrió nuestra representación diplomática en Ecuador que se actúe porque se trata de una violación no solo a la soberanía de nuestro país sino al derecho internacional, al derecho de asilo”, señaló.

Noticia en desarrollo…