Fuerza Regida anuncia su primera gira en arenas por EE.UU.: Conoce las fechas y ciudades aquí

Fuerza Regida sigue cosechando éxitos a nivel internacional, siendo el más reciente de ellos su próxima gira en arenas por territorio estadounidense. Y es que de acuerdo con la famosa agrupación serán 29 ciudades de Estados Unidos las que se pondrán a bailar al ritmo de temas como “Sabor fresa” y “Billete grande”.

El anuncio del esperado tour surge en medio del éxito que los músicos Jesús Ortiz Paz, Samuel Jáimez, Khrystian Ramos, José García y Moisés López experimentan tras el lanzamiento de su nuevo EP “Dolido Pero No Arrepentido”, que alcanzó 170 millones de reproducciones sólo en Spotify.

Además de este logro, Fuerza Regida guarda bajo su manga el título de único artista latino dentro del top 20 de la lista global de “Top Albums de Apple”, superando a su compatriota Peso Pluma.

Sin embargo, esto no es todo, ya que se convirtieron en los primeros artistas de música mexicana en ocupar el puesto número 1 en los mejores álbumes en todos los géneros a nivel mundial. Es decir, dejando atrás a artistas como: Kanye, 21 Savage y Yeat, por mencionar algunos.

Es tras esta serie de éxitos que Fuerza Regida se prepara para visitar ciudades como: El Paso, San Antonio, San Diego, Las Vegas, Sacramento y Salt Lake City durante la próxima mitad de este 2023. La gira dará inicio el próximo 6 de junio en Austin, TX y culminará en Inglewood, CA, el 16 de noviembre.

¿Qué ciudades visitará Fuerza Regida durante su primera gira en arenas por EE.UU.?

Thu Jun 06 – Austin, TX – Moody Center

Sun Jun 09 – Edinburg, TX – Bert Ogden Arena

Fri Jun 14 – Oklahoma City, OK – Paycom Center

Sat Jun 15 – Ridgedale, MO – Thunder Ridge Nature Arena

Sun Jun 16 – Kansas City, MO – T-Mobile Center

Fri Jun 21 – San Diego, CA – Viejas Arena

Sat Jun 22 – Phoenix, AZ – Footprint Center

Sat Jun 29 – Portland, OR – Moda Center

Sun Jun 30 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Sat Jul 06 – San Jose, CA – SAP Center

Sun Jul 07 – Fresno, CA – Save Mart Center at Fresno State

Sat Jul 13 – Houston, TX – Toyota Center

Sat Jul 20 – Dallas, TX – Dos Equis Pavilion

Sat Jul 27 – Tampa, FL – Amalie Arena

Sun Jul 28 – Sunrise, FL – Amerant Bank Arena

Fri Aug 02 – Greensboro, NC – Greensboro Coliseum Complex

Sun Aug 04 – Belmont Park, NY – UBS Arena

Fri Aug 16 – Milwaukee, WI – Fiserv Forum

Sat Aug 17 – Indianapolis, IN – Gainbridge Fieldhouse

Sun Sep 01 – Tinley Park, IL – Credit Union 1 Amphitheatre

Fri Sep 06 – Salt Lake City, UT – Delta Center

Sun Sep 08 – Denver, CO – Ball Arena

Sun Sep 15 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

Fri Sep 20 – San Antonio, TX – Frost Bank Center

Sat Sep 21 – El Paso, TX – UTEP Don Haskins Center

Sat Sep 28 – Anaheim, CA – Honda Center

Sun Sep 29 – Palm Desert, CA – Acrisure Arena

Sat Oct 05 – Sacramento, CA – Golden 1 Center

Sat Nov 16 – Inglewood, CA – Intuit Dome

