Abogado de Trump envió por error una citación a un hombre que creía era un reconocido investigador

Todd Blanche, abogado de Donald Trump que lo representa en el juicio por haber entregado dinero en secreto a la actriz porno Stormy Daniels, envió por error una citación dirigida a un hombre que creía era un reconocido investigador cuando en realidad sólo se trataba de un ciudadano común.

El expresidente de la nación se enfrenta a 34 cargos relacionados con la falsificación de registros comerciales por concepto de un pago de $130,000 dólares realizado a nombre de Stephanie Clifford, profesionalmente conocida como Stormy Daniels y con quien sostuvo un romance.

El problema generado por el republicano de 77 años surgió en 2016, cuando —para tratar de sellar un contrato de confidencialidad con la mujer de Luisiana— recurrió a la ayuda de su entonces abogado Michael Coehen.

De hecho, en realidad fue el experto en leyes quien le pagó de su bolsillo la cantidad mencionada, pero al momento de reembolsarle la suma, Trump cometió el error de justificar el pago bajo el concepto de gastos legales, lo cual la fiscalía considera un delito.

Por ello, su caso llegó a un tribunal donde será juzgado en breve y ante lo delicado del tema, su defensa está reuniendo a algunas evidencias, así como testigos que puedan demostrar la presunta inocencia del magnate neoyorquino.

La exactriz porno Stormy Daniels tendrá que presentarse a declarar en contra de Donald Trump. (Crédito: Mary Altaffer / AP)

En este sentido, inexplicablemente, el abogado Blanche le envió hace unos días una citación a un sujeto que pensó se trataba de Jeremy Rosenberg, un investigador de delitos financieros que llegó a trabajar para Alvin Bragg, fiscal de distrito de Manhattan.

El objetivo era obtener archivos relacionados con Michael Cohen. Sin embargo, el destinario era incorrecto, pues se trataba de un ciudadano común avecindado en Brooklyn.

“No tengo ningún expediente para usted. PD. El número de teléfono que me proporcionó fue desconectado. Me quedo con los $15 dólares”, escribió el erróneo destinario con referencia a la cantidad que los abogados le hicieron llegar para que les enviara los documentos requeridos.

Al respecto, el fiscal Matthew Colangelo indicó que la defensa de Trump se equivocó de persona.

“El pueblo habló con el abogado del Sr. Rosenberg, quien le informó que, de hecho, al Sr. Rosenberg no se le entregó la citación, que el Sr. Rosenberg no había mantenido correspondencia con el abogado defensor y que el Sr. Rosenberg no tiene ninguna conexión con la dirección de Brooklyn donde supuestamente se entregó la citación”, expresó.

