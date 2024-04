Científicos buscan crear una prueba estándar para detectar el cáncer de páncreas en forma temprana

Para detectar el cáncer de mama a tiempo, existen las mamografías. Para detectar el cáncer de colon de manera temprana, existen las colonoscopias. Pero no existe una prueba estándar para detectar casos tempranos de cáncer de páncreas, antes de que las células cancerosas se hayan diseminado y cuando es más probable que la cirugía sea útil.

Detectar el cáncer de páncreas en etapas tempranas podría ayudar a aumentar las posibilidades de supervivencia del paciente. Aunque el páncreas representa aproximadamente el 3 % de todos los casos nuevos de cáncer en los Estados Unidos, es la tercera causa principal de muerte por cáncer y se proyecta que se convierta en la segunda causa principal de muerte por cáncer para fines de esta década.

En todo Estados Unidos, los equipos de investigación están investigando formas de detectar casos tempranos, y muchos recurren a pruebas de biopsia líquida a base de sangre.

“Este término ‘biopsia líquida’, esencialmente, intenta encontrar marcadores en la sangre que indiquen la presencia de un tumor, y hay muchas maneras diferentes de hacerlo. Hay muchas características diferentes de un tumor que pueden terminar en la sangre y que se podrían utilizar”, dijo el Dr. Brian Wolpin, director del Centro de Cáncer Gastrointestinal del Instituto del Cáncer Dana-Farber , cuyo laboratorio ha trabajado en esta área. .

Pero muchos estudios que investigan el potencial de las pruebas de biopsia líquida para la detección temprana del cáncer de páncreas aún se encuentran en las primeras fases. Y el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. recomienda no realizar pruebas de detección de cáncer de páncreas en adultos que no muestran síntomas, especialmente porque no existe un método o prueba establecido para detectar esta forma temprana de la enfermedad en la población general.

Aunque actualmente no existe un único análisis de sangre recomendado para detectar cánceres de páncreas en etapa temprana, “hay una gran comunidad científica trabajando para tratar de cambiar esto e identificar una prueba de detección que podamos usar en la clínica, pero es bastante difícil”, dijo Wolpin. . “Aún queda mucho trabajo por hacer para llegar allí”.

Un equipo presentó su investigación el lunes en una reunión anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer, detallando el desarrollo de una prueba de biopsia líquida que detectó el 97% de los cánceres de páncreas en etapa I y II en cientos de voluntarios. Los investigadores son del Centro Integral del Cáncer City of Hope y otras instituciones de todo el mundo.

Su estudio, que no ha sido publicado en una revista revisada por pares, incluyó a 984 personas, algunas sanas y otras con cáncer de páncreas, con sede en Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y China.

Los investigadores recolectaron muestras de sangre de cada persona y probaron la expresión de un conjunto de pequeños genes llamados microARN dentro de la sangre y encapsulados dentro de exosomas que se encuentran en la sangre. Los exosomas son pequeñas vesículas que desprenden las células sanas y cancerosas de la sangre.

“Las células cancerosas tienden a liberar muchos, muchos más exosomas en comparación con nuestras células sanas porque nuestras células sanas no se multiplican tan rápido como lo hacen las células cancerosas”, dijo el Dr. Ajay Goel, autor principal del estudio y presidente del Departamento de Investigación Molecular. Diagnóstico y Terapéutica Experimental en City of Hope. “Y una vez que las células tumorales liberan estos exosomas, circulan en nuestro torrente sanguíneo”.

Goel y sus colegas identificaron ocho microARN que se encuentran en los exosomas que eliminan las células cancerosas en el páncreas y cinco microARN en la sangre. Utilizaron esos marcadores para desarrollar un método para determinar si los exosomas de una persona están asociados con el cáncer de páncreas.

Los investigadores encontraron que su método de biopsia líquida detectó el 93% de los cánceres de páncreas entre los voluntarios estadounidenses en su estudio, el 91% de los cánceres de páncreas en la cohorte de Corea del Sur y el 88% de los cánceres de páncreas en la cohorte china.

Los investigadores realizaron sus pruebas nuevamente y, esta vez, no solo utilizaron sus marcadores basados ​​en exosomas sino que también probaron una proteína clave llamada CA19-9 , que se sabe que está asociada con el cáncer de páncreas. Cuando combinaron su enfoque con la prueba CA19-9, pudieron detectar con precisión el 97% de los cánceres de páncreas en etapa I y II en los voluntarios estadounidenses.

“Eso es lo que nos entusiasma: que esta prueba no sólo funcionó maravillosamente en todas las etapas, sino que tiene una precisión del 97% para encontrar a quienes tienen la enfermedad en etapa I o II”, dijo Goel.

Añadió que la prueba presentó resultados falsos positivos para los cánceres de páncreas en etapa I y II en una tasa de menos del 5%, según mostraron los datos del estudio.

“Es muy importante diagnosticar la enfermedad en la etapa más temprana posible, como la etapa I o II, lo que significa que hay una mayor probabilidad de que el cáncer sea operable quirúrgicamente”, dijo Goel. “La mejor cura para un paciente de páncreas no es la quimioterapia ni los medicamentos, sino extirpar el cáncer”.

Los cirujanos pueden ser “muy reacios” a operar cuando alguien tiene cáncer de páncreas en etapa III o IV, dijo. A veces, esto se debe a la complejidad de dicho procedimiento, las complicaciones a largo plazo y la probabilidad de que la cirugía en esa etapa avanzada no sea suficiente para evitar que el cáncer regrese.

“Por eso es muy importante que este análisis de sangre sea tan bueno que pueda, el 97% de las veces, encontrar cánceres en las etapas más tempranas posibles, donde podemos interceptarlo, donde podemos intervenir y podemos extirparlo quirúrgicamente”. cáncer de manera efectiva”, dijo Goel.

‘Necesitamos hacer algo’

Existen pruebas de sangre para detectar el cáncer de páncreas que se utilizan en medicina, pero a menudo se utilizan en personas a las que ya se les ha diagnosticado la enfermedad. Los médicos pueden repetir los análisis de sangre durante y después del tratamiento para determinar cómo está respondiendo el cáncer. Pero no existe ningún análisis de sangre que pueda detectar el cáncer de páncreas en sus primeras etapas.

Goel y sus colegas escribieron en su resumen que su enfoque “potencialmente puede validarse aún más para uso clínico en un futuro cercano”, específicamente para la detección temprana del cáncer de páncreas.

“En general, estábamos entusiasmados con estos datos en particular, porque el tipo de cáncer que estamos analizando aquí es extremadamente letal”, dijo Goel.

“El número de personas que se verán afectadas por esta enfermedad o este cáncer seguirá aumentando”, afirmó. “Así que tenemos que hacer algo al respecto, y es por eso que estábamos muy emocionados de tener una biopsia líquida de sangre para la detección temprana del cáncer de páncreas con esta alta sensibilidad”.

El estudio de la prueba de biopsia líquida que presentaron Goel y sus colegas es “interesante”, dijo Wolpin, y describe un enfoque para posiblemente desarrollar una prueba para la detección temprana, donde existe una gran necesidad.

El diagnóstico definitivo de cáncer de páncreas en una persona puede implicar una serie de exploraciones, análisis de sangre y biopsias, que generalmente se realizan solo una vez que la persona presenta síntomas , que pueden incluir ictericia o coloración amarillenta de los ojos y la piel, pérdida de peso, dolor de abdomen o espalda, o cansancio. y debilidad. Pero en ese momento, el cáncer probablemente esté avanzado.

“La gran mayoría de los pacientes que presentan cáncer de páncreas tienen la enfermedad avanzada en el momento del diagnóstico. Así que el 80% o más de los pacientes presentan una enfermedad avanzada y sabemos en el momento de su presentación que es muy poco probable que podamos curar el cáncer”, dijo Wolpin.

“Eso es muy diferente a muchos otros tipos de cáncer importantes, como el cáncer de mama o el cáncer colorrectal, donde la gran mayoría de los pacientes en realidad presentan una enfermedad temprana”, dijo. “Los síntomas del cáncer de páncreas generalmente son menos específicos, como algunas molestias abdominales o, a veces, pérdida de peso, cosas que a menudo no hacen que las personas acudan inmediatamente al médico”.

Pero algunos expertos advierten que las pruebas masivas a personas sanas de riesgo promedio que no muestran síntomas podrían dar lugar a resultados falsos positivos, lo que haría más daño que bien.

‘El páncreas es un órgano muy extraño’

Los investigadores de City of Hope no son los únicos científicos que esperan desarrollar una prueba confiable para diagnosticar a los pacientes con cáncer de páncreas lo antes posible.

En 2020, un estudio de la Universidad de Pensilvania encontró que un análisis de sangre para detectar ciertos biomarcadores asociados con el cáncer de páncreas tenía una precisión del 92% en su capacidad para detectar enfermedades.

En 2022, un estudio piloto de investigadores de UC San Diego y otras instituciones encontró que un análisis de sangre para detectar proteínas asociadas con células cancerosas pudo identificar el 95,5% de los cánceres de páncreas en etapa I entre una muestra de más de 300 voluntarios, entre los cuales 139 eran pacientes de cáncer y 184 eran personas sanas.

En general, el campo del cáncer de páncreas es un área donde no ha habido muchos avances en lo que respecta a la enfermedad en etapa temprana o avanzada, dijo el Dr. Al Neugut, oncólogo médico del Centro Oncológico Integral Herbert Irving de la Universidad de Columbia y profesor de epidemiología de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, que no participó en ninguna de las investigaciones sobre pruebas de biopsia líquida.

“El cáncer de páncreas es el modelo de cánceres con los que no hemos llegado a ninguna parte”, dijo Neugut.

“El páncreas es un órgano muy extraño y simplemente es diferente a cualquier otro órgano del cuerpo”, dijo. “Está detrás del abdomen, por lo que es difícil llegar a él. No es fácil para un cirujano. No es fácil para un oncólogo. Hace que sea muy difícil incluso acercarse. No puedes examinarlo físicamente. Es difícil llegar radiológicamente. Está escondido”.

Aunque el cáncer de páncreas es poco común, las personas pueden reducir su riesgo llevando una dieta saludable, manteniendo un peso saludable, haciendo ejercicio con regularidad, evitando el alcohol, limitando la exposición a carcinógenos y no fumando.

“El tabaquismo es el factor de riesgo evitable más importante del cáncer de páncreas”, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

Aún así, contar con algún tipo de prueba para detectar el cáncer de páncreas en forma temprana “cambiaría drásticamente el panorama” para los pacientes, dijo Wolpin, y agregó que espera que el campo médico pueda lograr el desarrollo de dicha herramienta.

“Cuantos más pacientes podamos encontrar temprano, mayores serán las posibilidades que tendremos de curar a los pacientes de cáncer de páncreas y comenzar a revertir las estadísticas que son bastante difíciles: casi el 90% de los pacientes que padecen cáncer de páncreas mueren a causa de su cáncer”, dijo Wolpin. “Realmente necesitamos cambiar esas cifras, y encontrar el cáncer antes sería una forma espectacular de hacerlo”.

