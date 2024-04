EE.UU. envía a Ucrania miles de armas incautadas en el Mar Arábigo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que más de 5.000 rifles AK-47, miles de ametralladoras, rifles de francotirador y misiles antitanques, incautados en ruta desde Irán a Yemen, fueron transferidos a las fuerzas armadas de Ucrania el pasado 4 de abril.

Un comunicado oficial indicó que los armamentos fueron confiscados por el Comando Central de EE.UU. y fuerzas navales asociadas de cuatro buques sin bandera en el Mar Arábigo, en ruta desde Irán a Yemen, donde grupos sancionados, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), apoyan directamente al movimiento hutí.

También que se determinó que el armamento era principalmente de origen iraní, chino o ruso. El Departamento de Justicia solicitó a un tribunal estadounidense su decomiso y pasaron a ser propiedad de Estados Unidos en diciembre de 2023, tras lo cual fueron enviadas a Ucrania.

