Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de abril de 2024

Piscis

Si sientes que la soledad te está afectando mírate en el espejo y cuando no veas a nadie frente a el considérate realmente solo. No confundas amor con amistad y no te enamores de las personas por quien pasan en tu cama pues se te da mucho eso. Hay posibilidades de conocer a una persona con la que has estado coqueteando en Facebook, podrías enamorarte muy pronto. Tus sentimientos y decisiones son determinantes, eso te va ayudar a no cometer errores y no decirle a todo mundo que sí. Hay días en que te cuesta creer en ti y piensas que jamás lograrás ese proyecto o ese amor que deseas en tu vida, sino luchas por lo que quieres las cosas no llegarán solas, debes darte la oportunidad de ir por tus sueños que nadie más lo va hacer por ti. Dile adiós al pasado y prepárate para una mejor vida, comenzarás a dejar atrás todo eso que te había afectado o hecho daño. Valora más quién eres y hacia dónde vas, hay días en que te cuesta trabajo decir las cosas, recuerda que el día de mañana podrías arrepentirte por quedarte callado.

Acuario

Te vienen cambios muy buenos en los cuales aprenderás a quererte más y valorarte como no tienes una idea. Cuida mucho lo que comes pues estar próximo a sufrir enfermedades de colitis y gastritis. En la medida que sigas tocando la herida no dejará de sangrar, ponte las pilas y cierra ya todo eso que te afecta tu tranquilidad. Tu determinación y golpes a la vida podrían hacerte dejar por fin el pasado e iniciar una etapa de recuperación. Quizás sea el momento de ponerte las pilas, dejar la flojera atrás e inviértele en la producción de tu cuerpo, necesitas metas, sueños y determinación para cambiar tu manera de ver la vida, quiérete, amate y busca la manera de verte bien frente al espejo y por dentro de ti. Te vienen situaciones que te anunciaran cambios en tu manera de ser y pensar, te volverás más frío con ciertas personas que no te aportan nada a tu vida. Seguirás recibiendo noticias de quien ya no está a tu lado y te seguirán afectando, depura todo eso y corta caminos que te conduzcan al sufrimiento. El amor se ha de presentar en tierras lejanas y en poco tiempo nacerá un sentimiento muy grande el cual será difícil de destruir el universo conspirará para unirlos.

Capricornio

Es probable que en próximo días aprendas la lección sobre ciertos errores que has estado cometiendo desde hace tiempo. Tu nobleza y buen corazón son la clave perfecta para lograr lo que quieras y deseas, sin embargo, han jugando mucho contigo y te han visto la cara en diversas ocasiones, no permitas que las cosas sigan de ese modo, se mas inteligente pues solo así podrás crear un escudo que no permita que te sigan moliendo la existencia. Te vienen grandes cambios y oportunidades, mucho estrés laboral o en la escuela en caso de estar realizando estudios, tu corazón estará más tranquilo en cuestión de tus sentimientos pues encontrarás estabilidad emocional y tranquilidad. Date la oportunidad de creer y confiar en quien te da motivos para que lo hagas, tu corazón te dirá quien debe de estar contigo y quién no. Verás cómo ha tratado la vida a quien en el pasado te trato mal a ti, recuerda que el karma no perdona y quien te la hace tarde o temprano la paga. Mentiras y engaños saldrán a la luz y podrías perder la confianza de personas muy queridas para ti.

Sagitario

Ten cuidado con la manera en que ves al pasado podrías retornar a él y podrías volver a salir lastimado o lastimada. Te vienen oportunidades de negocios que te dejarán muy buen dinero. Hay cambios importantes en tu vida que debes tomar en cuenta, pues recibirás ciertas señales que te mostrarán el camino que debes de seguir. No temas a enfrentar a esa persona que te está mermando la existencia, pon las cosas en claro, a veces eres bien dejado o dejada y por eso te meten el dedo en la boca. Ya no trates de imponer tu voluntad en las demás personas, deja que cada quien haga de su vida un papalote y mejor dedícate a ver tus propios pies. No te culpes por quien se fue, no eres culpable de que las cosas se hayan dado de esa manera, la gente es muy fea y a veces entre más les des más te friegan. Ya no temas a cambios en el área sentimental, recuerda que dichos cambios te ayudaran a crecer y entender qué es lo que quieres en tu vida. Ten cuidado con lo que llegará a tus oídos en estos días pues te sorprenderá mucho y podrías sacarte de onda.

Escorpio

Personas del pasado seguirán perjudicando tu existencia. Es momento de hacer depuración de gente tonta en tu vida para que no te sigan mermando tus días. Una amistad comenzará a sentir muchos deseos desbordados por ti. Cuida mucho la parte económica pues estarás gastando dinero que no tienes. En esta semana conocerás el verdadero rostro de una persona a quien considerabas buena, te decepcionarás mucho pues todo eso que la gente decía de él o ella resultará cierto. No le des cavidad en tu vida a quien solo te ilusiona con palabras pero en sus acciones deja mucho que desear. Ten cuidado con andar llevando y trayendo información de una persona a otra podrías ocasionar conflictos. Ten cuidado con hablar de más pues podrías meterte en problemas muy gruesos al punto de perder grandes amistades. Tu constancia en conseguir lo que te propones será la clave para lograrlos. Deja de deprimirte por situaciones tontas que tienen solución, no vivas más de rodillas ni te humilles o hundas por quien no hace nada por ti.

Libra

Cuídate mucho de lo que dices o hablas pues podrías meterte en problemas muy perros por malos entendidos. Si tienes pareja y no te busca no es que no le importes, a veces eres muy orgulloso u orgullosa, da tu el primer paso, si él o ella no da el siguiente sabrás que es caso perdido. Tu carácter tan fuerte es la clave para que no te vuelvan a ver la cara, algunas veces te caes y te cuesta trabajo levantarte sin embargo cuando lo haces lo logras con mayor fuerzas y sin que nadie te detenga. Vienen oportunidades muy buenas en muchos aspectos de tu vida, el karma cobrará venganza con quienes te dañaron en el pasado. Un dinero extra y la oportunidad de invertir en un negocio se hará presente más pronto de lo que te imaginas. Un familiar necesitará de ti en próximas fechas debido a un problema que se le presentará. Quizás tuviste las mejores intensiones con quien amaste tanto en el pasado, sin embargo no resulto como esperabas. Algunas veces eres muy tonto pues quieres ayudar a todo mundo pero se te olvida ayudarte a ti, días buenos y días malos en los cuales reflexionarás mucho y te darás cuenta de verdades que estaban ocultas.

Virgo

En el terreno de los negocios se ven buenas oportunidades aunque invertir en algo que ya anteriormente no te dejo ganancias es tirar nuevamente el dinero a la basura. Cuida más tu parte sentimental y se más desconfiado con quien llegará a tu vida sobre todo en este mes. Las habladurías de las personas envidiosas no se dejarán esperar en poco tiempo sabrás que te traen en chismes. Quien te quiera te lo demostrará con hechos y no solo con palabrerías tontas, no creas todo lo que te dicen y aprende a desconfiar hasta de tu sombra. No te dejes influenciar por las opiniones de personas que en su vida han sabido resolver sus problemas, es momento de tomar el toro por los cuernos y enfrentar lo que venga con determinación, si bien es cierto que la vida te fregó en el pasado hoy te brinda la oportunidad de crecer como persona y lograr sueños y metas. Ponte las pilas en cuestión de tu cuerpazo criminal, tienes todo para tener el cuerpo que quieres pero si no eres constante en lo que te comes y en tu ejercicio seguirás reteniendo el menudo y los líquidos.

Leo

Ten mucho cuidado con la manera en que te relacionas con nuevas personas, podrías cometer un grave error el cual lamentarás muchísimo. No dejes de creer en ti, a veces te decepcionas mucho por no lograr tus metas y tus sueños pero en la medida que no te dejes caer y luches por ellos será en la medida en que los conseguirás. Es importante que empieces hacer caso a tus sentimientos y a tu corazón, la vida es muy corta para andar con lamentaciones absurdas que no te dejan nada bueno, perdona tus errores del pasado y ve por nuevas aventuras. Ten cuidado con una pérdida de objeto o dinero se presentará en cualquier momento se más cuidadoso. Vienen grandes cambios a tu vida entre los cuales está la llegada de una nueva amistad y de un nuevo amor, es momento de soltar todo eso que te hizo daño y mandar a la china a esas personas que solo te quieren hacer daño con comentarios negativos y chismes. Te vienen cambios en tus pensamientos pues podrías madurar mucho y comenzar a mandar a la fregada a quien te estorba a finales de mes.

Cancer

Negocio en puerta, te va a resultar un éxito, es momento de emprenderlo y llevarlo a cabo, ya no te límites y ve tras tus objetivos. Vienen cambios en la cuestión sentimental que te van a dejar muy buenas cosas, comenzarás a ver a las personas tal cual son sin disfraces y crudamente. Te encanta martirizarte y darte golpes de pecho, entre más te humillan y te hacen sentir de la fregada más sigues ahí. Tienes que ponerte las pilas en tu vida y dejar de tratar de resolverle la vida a todo mundo y comenzar por resolver la tuya. Te viene un viaje importante y cambios en los cuales la madurez será lo más importante para enfrentar los problemas que se pudieran presentar sobre todo en el terreno de los amores. Amores del pasado retornan y deberás de tomar decisiones muy importantes. Una amistad mostrará el cobre y te va a decepcionar mucho, ni te alteres, deja que todo siga su curso y cada quien por su lado, no debes preocuparte tanto por esas cuestiones, algunas veces te tomas las cosas muy apecho, ya regresará cuando menos lo imagines y se le pase el coraje.

Géminis

Ya no permitas que tu desconfianza acabe con tus sueños y ganas de ser feliz, tienes todo para concretar un negocio y tener estabilidad tanto emocional como económica, pero sueles gastar el dinero, así como llega. Si esa persona que te interesa no hace nada por ti y todo se traduce solo en celos y peleas no vale la pena seguir ahí. Muchos cambios en la familia, un enlace matrimonial está por salir a la luz. Una salida con pareja o amistades se cancela. Tu sexto sentido te pondrá en alerta sobre una situación en la cual podrías caer y podría afectarte más de lo que tú crees e imaginas. Ya no descuides tu imagen por atender la vida de otras personas, necesitas ejercitarte más y ponerte las pilas para que estés en forma, el amor empieza primero por ti después por los demás. Hay movimientos en cuestiones de la familia, podría surgir un problema debido a chismes que andan ladrando de ustedes, no permitan que las habladurías de otras personas los afecten u ocasionen problemas entre ustedes. Vienen problemas o discusiones con familiares debido a malos entendidos, ten cuidado con esas cuestiones pues podrías cometer una indiscreción o dañar a quien importa.

Tauro

Viaje que comenzará a planearse y va a salir mejor de como tu esperas y posibilidad de emprender un negocio muy importante. Mejoras en el área sentimental, si ha habido problemas o enfrentamientos con tu pareja, viene un cambio muy importante el cual logrará una unión más fuerte entre ambos. Posibilidades de relacionarte con nuevas personas de mucho poder, te enseñarán como debes actuar en tu vida para no volver a ser pisoteado. Te encanta martirizarte y darte golpes de pecho, entre más te humillan y te hacen sentir de la fregada más sigues ahí, te encanta la mala vida y vivir de los golpes, eres masoquista y por eso estas como estas. Es momento que cambies tu manera de pensar y veas la vida de forma distinta, tu felicidad radica en ti y no en el que vive a tu lado, recuerda darte tu lugar que no cualquiera persona merece tenerte en su vida. Te vas a enterar de una gran verdad sobre una persona, a pesar de que te negabas a creer eso de él o ella al final todo saldrá cierto. Cuidado con cambios en tu temperamento. Ten cuidado con las cuestiones que tienen que ver con el corazón.

Aries

Días en los cuales podrías pensar mucho en tu pasado inclusive querer volver a él, deja que la vida siga su curso, preocúpate más por tu futuro que por lo que ya fue y nunca más será. Caes gordo por tus decisiones y tu terquedad, siempre defendiendo tu palabra, aunque no tengas la razón. Días grises buenos y no tan buenos, quizás reflexiones mucho a tal grado de que entre en ti cuestiones de bipolaridad que afectaran todo tu entorno. Te enteras de rompimiento amoroso de familiares. Un embarazo en próximas fechas. Es importante que no te metas en problemas, atiende más tus cuestiones personales y sentimentales y dedícale tiempo a tu bienestar físico. Es momento que te despojes de cuanto pasado te agobie y no te deje avanzar, si sigues recriminando cada uno de tus errores jamás lograrás nada, ya no tengas miedo de enfrentar lo que viene y de aceptar las nuevas oportunidades. Si ese amor de plano no quiere dar ese paso ya déjate de tonterías y busca otras oportunidades y posibilidades. Si una vez te mintieron no vuelvas a confiar en esas personas porque lo van a seguir haciendo, recuerda que las personas no cambian.